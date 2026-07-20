ભાવનગર: 6 વર્ષના બાળકનું ચાંદીપુરાથી મોત, 10 દિવસ બાદ આરોગ્ય તંત્રને જાણ થતાં ખળભળાટ
ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુરના મેલાણા ગામના વાડી વિસ્તારમાં રહેતા પરપ્રાંતીય મજૂર પરિવારનો છ વર્ષનો બાળક ચાંદીપુરા વાયરસનો શિકાર બન્યો અને મૃત્યુ પામ્યો.
Published : July 20, 2026 at 6:06 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાતમાં ફરી ચાંદીપુરાના કારણે માસૂમ બાળકનો જીવ ગયો છે. ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુરના મેલાણા ગામના વાડી વિસ્તારમાં રહેતા પરપ્રાંતીય પરિવારનો બાળક ભોગ બન્યો છે. જોકે, બાળકના મૃત્યુના 10 દિવસ બાદ તંત્રને ચાંદીપુરા હોવાની જાણ થઈ હતી.
10 દિવસ પહેલાનો કેસ, રિપોર્ટ મોડો આવતાં તંત્ર સક્રિય
ભાવનગર જિલ્લામાં દસ દિવસ પહેલા ચાંદીપુરાનો કેસ સામે આવ્યો, જેમાં છ વર્ષના માસૂમ બાળકનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે. જોકે, લેવાયેલા સેમ્પલના રિપોર્ટ 10 દિવસ પછી આવતાં તંત્ર દોડતું થઈ ગયું. ભાવનગર જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, પરંતુ ચાંદીપુરાના જવાબદાર લક્ષણો સામે આવ્યા નથી. આ બાળક જિલ્લાનો સ્થાનિક રહેવાસી નથી.
વાડી વિસ્તારમાં મજૂરી કરતા પરિવારનું બાળક
આરોગ્ય અધિકારી ડો. કોકીલાબેન સોલંકીએ જણાવ્યું કે આ કેસ વલભીપુરના મેલાણા ગામનો છે. છ વર્ષના બાળકને 7 જુલાઈએ તાવ આવતાં સૌપ્રથમ વલભીપુર હોસ્પિટલ લઈ જવાયો. ત્યારબાદ 8 તારીખે ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલમાં રિફર કરાયો અને 9 જુલાઈએ તેનું મૃત્યુ થયું. તે સમયે સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા.
પરિવાર મૂળ મધ્યપ્રદેશનો, એક મહિના પહેલા જ આવ્યો હતો
ડૉ. કોકીલાબેન સોલંકીએ કહ્યું કે આ લોકો દેવભૂમિ દ્વારકાના ભાટીયા ગામથી ધંધા માટે એક મહિના પહેલા અહીં આવ્યા હતા અને વાડી વિસ્તારમાં રહેતા હતા. ભોગ બનનાર બહેન પોતાના ભાઈને ત્યાં કામ માટે આવી હતી અને આ બાળક એ બહેનનો હતો. મૂળ પરિવાર મધ્યપ્રદેશનો હોવાથી બાળકના મૃત્યુ બાદ સમગ્ર પરિવાર વતન પાછો જતો રહ્યો છે.
સ્થળ પર ચાંદીપુરાના લક્ષણો નથી મળ્યા, છતાં સાવચેતીના પગલાં
શનિવાર 18 તારીખે બાળકના સેમ્પલ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતાં આરોગ્ય વિભાગે મેલાણા ગામે કામગીરી શરૂ કરી. રેપિડ એક્શન ટીમે પરિવારના રહેણાંકની તપાસ કરી, પણ ત્યાં સેન્ડ ફ્લાય કે ચાંદીપુરાના જવાબદાર કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. આમ છતાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ગામમાં દવા છંટકાવ સહિતની કામગીરી શરૂ કરી દેવાઈ છે.
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