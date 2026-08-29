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અમદાવાદમાં 6 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ, 51 વર્ષના આરોપીને સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી

પડોશમાં રહેતી 6 વર્ષની બાળકી આરોપીની પૌત્રી સાથે રમવા તેના ઘરે જતી હતી. આ દરમિયાન આરોપી બાળકી સાથે અશ્લીલ હરકતો અને દુષ્કર્મ આચરતો હતો.

બાળકી સાથે દુષ્કર્મ કેસના આરોપીને 20 વર્ષની સજા
બાળકી સાથે દુષ્કર્મ કેસના આરોપીને 20 વર્ષની સજા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 3:45 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં 6 વર્ષ અને 8 મહિનાની માસૂમ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને ગંભીર જાતીય સતામણીના કેસમાં અમદાવાદની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે 51 વર્ષના હસન કાદરભાઈ શેખને દોષિત ઠેરવી 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત આરોપીને રૂ.50 હજારનો દંડ અને પીડિત બાળકીને રૂ.5.50 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે.

દાણીલીમડા બારેલ માર્કેટ પાસેની સોસાયટીમાં આરોપી હસન શેખ રહેતો હતો. પડોશમાં રહેતી 6 વર્ષ અને 8 મહિનાની બાળકી આરોપીની પૌત્રી સાથે રમવા તેના ઘરે જતી હતી. આ દરમિયાન આરોપી બાળકી સાથે અશ્લીલ હરકતો અને દુષ્કર્મ આચરતો હોવાનો આરોપ હતો. તેમજ આ અંગે કોઈને જાણ કરશે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો.

ઓક્ટોબર 2024માં બાળકીની તબિયત બગડતાં અને તે ગભરાઈ જતાં તેણે પરિવારજનોને સમગ્ર આપવીતી જણાવી હતી. ત્યારબાદ પરિવારજનોએ દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે આરોપી હસન શેખની ધરપકડ કરી તપાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેની સામે ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી.

કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડાએ દલીલ કરી હતી કે, બનાવ સમયે બાળકીની ઉંમર માત્ર 6 વર્ષ અને 8 મહિના હતી. બાળકીની ઉંમર સાબિત કરવા માટે જન્મ પ્રમાણપત્ર, શાળાના આચાર્યની જુબાની અને શાળા રજિસ્ટરની નકલ રજૂ કરવામાં આવી હતી. બાળકીએ કોર્ટ સમક્ષ આરોપીની સ્પષ્ટ ઓળખ કરી હતી અને તેની સાથે બનેલી ઘટનાનું વર્ણન કર્યું હતું. સરકારી પક્ષે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે મેડિકલ ઓફિસર સમક્ષ બાળકીએ આપેલી હિસ્ટ્રી અને કોર્ટ સમક્ષ કરેલી જુબાનીમાં સુસંગતતા જોવા મળે છે. બાળકી અને આરોપીના કપડાં જપ્ત કરવાના પંચનામાને પણ પંચ સાક્ષીએ સમર્થન આપ્યું હતું. પોક્સો એક્ટની કલમ 29 અને 30 હેઠળ આરોપીની ગુનાહિત માનસિકતા અંગે કાયદાકીય અનુમાનનો પણ આધાર લેવામાં આવ્યો હતો.

સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, સ્પેશિયલ પોક્સો જજ નીતા એચ. વાસવેલિયાએ ચુકાદો આપતાં નોંધ્યું હતું કે બાળકીની જુબાની તબીબી પુરાવા અને શાળાના જન્મતારીખના રેકોર્ડ સાથે સુસંગત છે. આરોપીએ બાળકીની માસૂમિયતનો ગેરલાભ ઉઠાવીને ગંભીર ગુનો આચર્યો હોવાનું કોર્ટે માન્યું હતું. સમાજમાં આવા ગુનાઓ સામે દાખલો બેસે અને આવા અપરાધો અટકાવી શકાય તે માટે કડક સજા જરૂરી હોવાનું નોંધતાં કોર્ટે હસન શેખને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. સાથે જ રૂ.50 હજારનો દંડ અને પીડિત બાળકીને રૂ.5.50 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે.

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AHMEDABAD SPECIAL POCSO COURT
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RAPE CASE
અમદાવાદમાં દુષ્કર્મ કેસ
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