ગુજરાતના 6 સિનિયર IPS અધિકારીઓને અપાયું પ્રમોશન, જુઓ યાદી

આ 6 અધિકારીઓમાં મનોજ શશીધર, રાજુ ભાર્ગવ, દિવ્યા મિશ્રા, દીપન ભદ્રન, સૌરભ તોલંબિયા, પી.વી. રાઠોડનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાતના 6 સિનિયર IPS અધિકારીઓને અપાયું પ્રમોશન
ગુજરાતના 6 સિનિયર IPS અધિકારીઓને અપાયું પ્રમોશન (સાંકેતિક ફોટો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 10:12 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 10:21 PM IST

ગાંધીનગર: જરાતના 6 સિનિયર IPS અધિકારીઓને પ્રમોશન અપાયું છે. 2 IPS અધિકારીને DGP તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે જયારે 2007 બેચના એક અધિકારી સિવાય 4 અધિકારીને DIG ટુ IG તરીકે પ્રમોશન અપાયું છે, જેમાં મનોજ શશીધર, રાજુ ભાર્ગવ, દિવ્યા મિશ્રા, દીપન ભદ્રન, સૌરભ તોલંબિયા, પી.વી. રાઠોડનો સમાવેશ થાય છે.

1994 બેચના IPS મનોજ શશીધર, જે હાલમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં સ્પેશિયલ ડિરેક્ટર તરીકે કેન્દ્રીય પ્રતિનિયુક્તિ પર છે, તેમને પોલીસ મહાનિર્દેશકના ગ્રેડમાં પ્રોફોર્મા પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે.

1995 બેચના IPS રાજુ ભાર્ગવ, અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (સશસ્ત્ર એકમો), ગાંધીનગરને પોલીસ મહાનિર્દેશકના ગ્રેડમાં બઢતી આપવામાં આવી છે અને ગાંધીનગરના અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (સશસ્ત્ર એકમો) ના કેડર પદને પોલીસ મહાનિર્દેશક (સશસ્ત્ર એકમો) ના એક્સ-કેડર પદમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે અને ગાંધીનગરના પોલીસ મહાનિર્દેશક (સશસ્ત્ર એકમો) ના એક્સ-કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

2007 બેચના IPS દિવ્યા મિશ્રા, જે હાલમાં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના અધિક નાયબ નિયામક તરીકે કેન્દ્રીય પ્રતિનિયુક્તિ પર છે, તેમને લેવલ 14માં પોલીસ મહાનિરીક્ષકના ગ્રેડમાં નિયમ હેઠળ પગાર પ્રમોશન અપાયું છે.

2007 બેચના IPS દીપન ભદ્રન, હાલમાં કેબિનેટ સચિવાલયના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ કેડરમાં ડિરેક્ટર તરીકે કેન્દ્રીય પ્રતિનિયુક્તિ પર છે, તેમને પોલીસ મહાનિરીક્ષકના ગ્રેડમાં પ્રોફોર્મા પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે.

2007 બેચના IPS સૌરભ તોલંબિયા, હાલમાં ગેસ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડમાં સલાહકાર (સુરક્ષા) તરીકે કેન્દ્રીય પ્રતિનિયુક્તિ પર છે, તેમને લેવલ 14 માં પોલીસ મહાનિરીક્ષકના ગ્રેડમાં નિયમ હેઠળ પગાર પ્રમોશન અપાયું છે.

2007 બેચના IPS પી.વી. રાઠોડ, નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, સીઆઈડી (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર ને લેવલ 14 ના પગાર ધોરણમાં પોલીસ મહાનિરીક્ષકના ગ્રેડમાં બઢતી આપવામાં આવી છે અને નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, સીઆઈડી (ક્રાઈમ), ગાંધીનગરના કેડર પદને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, સીઆઈડી (ક્રાઈમ), ગાંધીનગરના એક્સ-કેડર પદ પર અપગ્રેડ કરીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

Last Updated : December 1, 2025 at 10:21 PM IST

