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ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલ રેગીંગ કેસમાં 6 સિનિયર ડોકટરો સસ્પેન્ડ, 13 જુનિયર ડોકટરોની ફરીયાદ બાદ નિર્ણય

રેગીંગના મુદ્દે ફરિયાદ કરવામાં આવતા આરોગ્ય મંત્રીએ તપાસના આદેશ આપ્યા હતા.

ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલ રેગીંગ કેસમાં 6 સિનિયર ડોકટરો સસ્પેન્ડ, 13 જુનિયર ડોકટરોની ફરીયાદ બાદ નિર્ણય
ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલ રેગીંગ કેસમાં 6 સિનિયર ડોકટરો સસ્પેન્ડ, 13 જુનિયર ડોકટરોની ફરીયાદ બાદ નિર્ણય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 10:12 AM IST

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Updated : June 19, 2026 at 11:18 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલમાં પીજી ઓર્થો વિભાગના પહેલા વર્ષના 13 વિદ્યાર્થીઓના રેગીંગને પગલે થયેલી ફરિયાદમાં ગઈકાલે આખો દિવસ તપાસ અને નિવેદનો લેવાયા બાદ આજે વહેલી સવારે 6 ડોક્ટરોને અલગ અલગ સમયે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આજે સાંજથી તેઓને કોલેજ પરિસર છોડવાનું રહેશે.

ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલમાં પીજી ઓર્થો વિભાગના પહેલા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઓનલાઈન પોતાના સિનિયર ડોક્ટરો સામે રેગીંગના મુદ્દે ફરિયાદ કરવામાં આવતા આરોગ્ય મંત્રીએ તપાસના આદેશ આપ્યા હતા. જેને પગલે સવારથી મોડી રાત સુધી હોસ્પિટલની સત્તાધીશો દ્વારા બેઠકોનો દોર શરૂ થયો હતો. આજે વહેલી સવારે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આરોપીઓને દોષી જાહેર કરવામાં આવતા તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલ રેગીંગ કેસમાં 6 સિનિયર ડોકટરો સસ્પેન્ડ, 13 જુનિયર ડોકટરોની ફરીયાદ બાદ નિર્ણય (ETV Bharat Gujarat)

13 વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન ફરિયાદ

ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલમાં પહેલા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા 13 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન પોતાના સિનિયર ડોક્ટરો સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં 13 વિદ્યાર્થીઓએ આક્ષેપ કર્યા હતા કે તેમની પાસેથી અઢી લાખ રૂપિયા જેટલી રકમની માંગણી કરવામાં આવે છે, ટ્રોમા સેન્ટરની બહાર જવા દેવામાં આવતા નથી અને ઘણી વાર જમવા માટે પણ સમય આપવામાં આવતો નથી. આ પ્રકારની અનેક લેખિત ઓનલાઈન ફરિયાદો બાદ આરોગ્ય મંત્રી પાનસેરીયાએ તાત્કાલિક તપાસના આદેશ આપ્યા હતા.

સ્થાનિક ડીન અને ટીમ દ્વારા તપાસના આદેશ

પ્રથમ વર્ષના પીજી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સીધી જ ઓનલાઈન ફરિયાદ કરવામાં આવતા આરોગ્ય મંત્રીના આદેશ બાદ ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજની એન્ટી રેગીંગ ટીમ દ્વારા બેઠકોનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પીજી ઓર્થોપેડિક વિભાગના બીજા વર્ષના 6 સિનિયર ડોક્ટરો સામે આક્ષેપો થયા હતા. મોડી રાત સુધી બેઠકો ચાલી હતી. જો કે આ સમગ્ર ઘટના અંગે મેડિકલ કોલેજના તંત્રને પ્રાથમિક તબક્કે અજાણ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આરોગ્ય મંત્રીના વિભાગ તરફથી મળેલી ફરિયાદ બાદ જ ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. ગઈકાલે સવારથી આજે વહેલી સવારે પાંચ કલાક સુધી બેઠકો ચાલી હતી.

કયા આધારે દોષિત જાહેર કરી સજા કરાઈ

ભાવનગરના ડીન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ફર્સ્ટ યર, સેકન્ડ યર, થર્ડ યર તેમજ એપ્રોપ્રિયેટ સ્ટાફ અને સપોર્ટ સ્ટાફના નિવેદનો અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓ લીધા બાદ નીચે મુજબના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે:

  • ડો. વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાને 19 જૂનથી બે વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ
  • ડો. અમીન વર્મા, ડો. પ્રવીણ વર્મા અને ડો. વિશાલ ડાભીને 19 જૂનથી એક વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ
  • ડો. ધર્મેન્દ્ર દયાલ અને ડો. જયંત દેવાનીને 19 જૂનથી છ મહિના માટે સસ્પેન્ડ

આ તમામને 19 જૂન સાંજથી તાત્કાલિક અસરથી કોલેજ પરિસરમાંથી બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે. આ લોકો કોઈ પણ એકેડેમિક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં અને સર ટી હોસ્પિટલમાં પ્રવેશ કરી શકશે નહીં.

NSUI દ્વારા કરાયો હલ્લાબોલ અને રજૂઆત

ગઈકાલે સવારે પ્રકાશમાં આવેલા આ મામલો આરોગ્ય મંત્રી સુધી પહોંચી જતા ભાવનગર હોસ્પિટલમાં તપાસનો દોર શરૂ થયો હતો. ત્યારે બપોરે NSUI દ્વારા ડીનને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. NSUIએ સૂત્રોચ્ચાર સાથે રજૂઆત કરીને આ પ્રકારના રેગીંગ કરનારા ડોક્ટરો સામે તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી હતી.

ભાવનગર મેડિકલ કોલેજ રેગિંગ કેસમાં આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની કડક કાર્યવાહી

ભાવનગર સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં નોંધાયેલા રેગિંગના બનાવને રાજ્ય સરકાર અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અત્યંત ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની સૂચનાથી કોલેજની એન્ટી-રેગિંગ કમિટીની બેઠક તારીખ 18 જૂન, 2026ના રોજ સાંજે 5:00 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, જે તારીખ 19 જૂન, 2026ના રોજ વહેલી સવારે એટલે કે રાત્રે 2:00 વાગ્યે પૂર્ણ થઈ હતી.

આ બેઠક દરમિયાન ઓર્થોપેડિક વિભાગના પ્રથમ વર્ષ, દ્વિતીય વર્ષ અને તૃતીય વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત સંબંધિત ફેકલ્ટી સભ્યો તથા સપોર્ટ સ્ટાફને બોલાવી તેમના લેખિત નિવેદનો લેવામાં આવ્યા હતા. સાથે સાથે ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજી પુરાવાઓની વિસ્તૃત સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી હતી.

એન્ટી-રેગિંગ કમિટીએ તમામ હકીકતો, પુરાવાઓ અને નિવેદનોના આધારે દોષિત વિદ્યાર્થીઓ સામે કડક કાર્યવાહી

  • 1 વિદ્યાર્થીને 2 વર્ષ માટે કોલેજમાંથી તાત્કાલિક બરતરફ કરવામાં આવેલ છે.
  • 3 વિદ્યાર્થીઓને 1 વર્ષ માટે કોલેજમાંથી તાત્કાલિક બરતરફ અસરથી બરતરફ કરવામાં આવેલ છે.
  • 2 વિદ્યાર્થીઓને 6 મહિના માટે કોલેજમાંથી તાત્કાલિક બરતરફ અસરથી બરતરફ કરવામાં આવેલ છે.

સંબંધિત વિદ્યાર્થીઓ કોઈપણ પ્રકારની શૈક્ષણિક, ક્લિનિકલ, સંશોધન અથવા કોલેજની અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, રાજ્યની કોઈપણ મેડિકલ કોલેજમાં રેગિંગ જેવી અસામાજિક, અમાનવીય અને અશિસ્તપૂર્ણ પ્રવૃત્તિને કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં આવશે નહીં. આવા કૃત્યો સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ સાથે રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ રાજ્યના તમામ દીકરા-દીકરીઓને નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે જો કોઈ વિદ્યાર્થીને રેગિંગ, માનસિક ત્રાસ, દબાણ, ધમકી કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારના અમાનવીય વર્તનનો સામનો કરવો પડે તો તે નિર્ભયતાપૂર્વક પોતાની કોલેજની એન્ટી-રેગિંગ કમિટી, કોલેજ તંત્ર અથવા સંબંધિત સત્તાધિકારીઓને તાત્કાલિક જાણ કરે. કોઈપણ વિદ્યાર્થીએ આવા દબાણ કે અમાનવીય કૃત્યને સહન કરવું નહીં. એન્ટી-રેગિંગ કમિટી અને આરોગ્ય વિભાગ દરેક વિદ્યાર્થીની સુરક્ષા અને ન્યાય માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે અને મળેલી દરેક ફરિયાદ પર તાત્કાલિક તથા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Last Updated : June 19, 2026 at 11:18 AM IST

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RAGGING INCIDENT AT SIR T HOSPITAL
RAGGING INCIDENT BHAVNAGAR
COMPLAINT BY JUNIOR DOCTORS
RAGGING INCIDENT DOCTORS SUSPENDED
6 SENIOR DOCTORS SUSPENDED

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