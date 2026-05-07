રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલના કેદીઓએ બોર્ડની પરીક્ષામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડડ્યું

જેલમાંથી ધોરણ-12માં 4 જ્યારે ધોરણ-10માં 2 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા ઉત્તીર્ણ કરી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 6:44 PM IST

રાજકોટ: જેને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું હોય તેને કોઈ પરિસ્થિતિ કે ઉંમર રોકી શકતી નથી. ભણવા અને શીખવા માટે ધગશ અને જિજ્ઞાસાની જરૂર હોય છે. આ બાબતને સાચી સાબિત કરી બતાવી છે રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાં વિવિધ ગુનાઓ માટે સજા ભોગવી રહેલા કેદીઓએ, જેમણે તાજેતરમાં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને ધોરણ-12ની બોર્ડની પરિક્ષામાં ઉત્કૃષ્ઠ પ્રદર્શન કરી એક પ્રેરણા પૂરી પાડી છે.

રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાંથી શિક્ષણ મેળવી રહેલા બંદીવાનોએ બોર્ડની પરીક્ષા આપી પરિણામ ખૂબ જ પ્રોત્સાહક આવ્યું. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા લેવાયેલી ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષામાં રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલના સળિયા પાછળ સજા કાપી રહ્યા હોવા છતાં શિક્ષણ મેળવવાની ધગશ અને મક્કમ નિર્ધાર સાથે બંદીવાનોએ આ ઝળહળતી સફળતા હાંસલ કરી છે. અહીંથી ધોરણ-10 બે જ્યારે ધોરણ-12માં 4 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા પાસ કરી છે.

10મા ધોરણમાં 2, 12મા ધોરણમાં 4 બંદીવાનો પાસ

ધોરણ-10 કુલ 6 બંદીવાનોએ પરીક્ષા આપી, જેમાંથી 2 બંદીવાન સફળતાપૂર્વક ઉત્તીર્ણ થયા છે. ધોરણ-12 કુલ 4 બંદીવાનએ પરીક્ષામાં આપી, અને આ તમામ સફળતાપૂર્વક ઉત્તીર્ણ થતા 100% પરિણામ મેળવ્યું. કેદીઓમાં શિક્ષણનું સ્તર વધે અને તેઓ પોતાના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે તે માટે જેલ તંત્ર દ્વારા ખાસ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. રાજ્યની જેલોના વડા ડૉ. કે.એલ.એન. રાવ અને નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક ડૉ. ગીરીશ પંડયાના સકારાત્મક અભિગમ હેઠળ કેદીઓ માટે આ વિશેષ શૈક્ષણિક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જેલમાં રહી પરીક્ષા આપનાર કેદી યશે જણાવ્યું કે, તેમણે ધોરણ-12ની પરીક્ષા આપી હતી. તેમણે આર્ટ્સ પસંદ કર્યું અને સારા માર્ક્સથી પાસ થયા છે. તે જેલમાં તેમને સોંપાયેલ કામની સાથે-સાથે રોજ થોડો સમય વાંચન-લેખનમાં આપતા હતા. જેલ પ્રશાસન તરફથી તેમને પૂરતું માર્ગદર્શન અને મદદ મળ્યા હતા.

આ ઉપરાંત, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલના અધિક્ષક વી.પી. ગોહિલના નેતૃત્વમાં અને શિક્ષણ વિભાગના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ બંદીવાનો માટે જેલની અંદર જ બોર્ડની પરીક્ષા માટેની તમામ જરૂરી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી. તેમને અહીં તમામ પ્રકારના ઉપયોગી પુસ્તકો તથા સંદર્ભ સાહિત્ય પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ કેદીઓએ જેલમાં કામ કરવાની સાથે-સાથે પરીક્ષા આપી હતી. જેલ પ્રશાસનની આ પહેલને કારણે કેદીઓએ સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાવવા તરફ એક મજબૂત કદમ ઉઠાવ્યું છે.

