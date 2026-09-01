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અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ટ્રોલી બેગમાંથી 6 કિલો ગાંજો ઝડપાયો, વિયેતનામથી આવેલી વિદેશી મહિલા નાગરિકની ધરપકડ

મહિલા મુસાફર 31 ઓગસ્ટે વિયેતનામના હો ચી મિન્હ સિટીથી ફ્લાઇટ નંબર VJ-1805 મારફતે અમદાવાદ આવી હતી.

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ટ્રોલી બેગમાંથી 6 કિલો ગાંજો ઝડપાયો
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ટ્રોલી બેગમાંથી 6 કિલો ગાંજો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 8:00 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી કરતાં 6,073.7 ગ્રામ એટલે કે આશરે 6.07 કિલો ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. આ મામલે મ્યાનમાર મૂળની એક મહિલા વિદેશી નાગરિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

મહિલા મુસાફર 31 ઓગસ્ટે વિયેતનામના હો ચી મિન્હ સિટીથી ફ્લાઇટ નંબર VJ-1805 મારફતે અમદાવાદ આવી હતી. પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગ, એક્સ-રે સ્કેનિંગ અને સ્નિફર ડોગના સંકેતના આધારે અમદાવાદ કસ્ટમ્સના એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)ના અધિકારીઓએ તેને અટકાવી હતી.

મહિલાના ટ્રોલી બેગની ઝીણવટભરી તપાસ દરમિયાન બેગની અંદર ખાસ રીતે બનાવેલી ફોલ્સ લેયર અને ગુપ્ત કેવિટી મળી આવી હતી. આ કેવિટીમાંથી લીલા રંગના પદાર્થવાળા પાંચ વેક્યૂમ પેક પારદર્શક પોલિથીન પેકેટ મળી આવ્યા હતા.

પ્રાથમિક પરીક્ષણમાં પેકેટમાંથી મળેલો પદાર્થ ગાંજો (હાઇડ્રોપોનિક મારિજુઆના) હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પાંચેય પેકેટમાંથી મળેલા જથ્થાનું કુલ વજન 6,073.7 ગ્રામ નોંધાયું હતું. કસ્ટમ્સ વિભાગે સમગ્ર જથ્થો NDPS એક્ટ, 1985ની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરી મહિલા મુસાફરની ધરપકડ કરી છે. મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

HYDROPONIC MARIJUANA SEIZED
AHMEDABAD AIRPORT
અમદાવાદ એરપોર્ટ
એરપોર્ટ પરથી ગાંજો ઝડપાયો
HYDROPONIC MARIJUANA SEIZED

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