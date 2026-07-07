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વાપીમાં 6 ઇંચ વરસાદ બાદ હાલાકી: દુકાનોમાં ઘૂસ્યા કમર સુધી પાણી, વેપારીઓમાં ભારે રોષ

વાપીમાં મોડી રાત્રે પડેલા અંદાજે 6 ઇંચ જેટલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને ભારે અસર પહોંચાડી છે.

વાપીમાં 6 ઇંચ વરસાદ બાદ હાલાકી
વાપીમાં 6 ઇંચ વરસાદ બાદ હાલાકી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 10:30 AM IST

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વાપી: વાપીમાં મોડી રાત્રે પડેલા અંદાજે 6 ઇંચ જેટલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને ભારે અસર પહોંચાડી છે. ખાસ કરીને નોટિફાઇડ વિસ્તાર હેઠળ આવતા ગુંજન વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીનો ભારે ભરાવો થતાં મુખ્ય માર્ગો નદીમાં ફેરવાઈ ગયા હતા. રોડ પર ઢીંચણથી લઈને કેટલીક જગ્યાએ કમર સુધી પાણી ભરાઈ જતાં વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો. રસ્તાની બંને બાજુ આવેલી દુકાનોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં વેપારીઓને ભારે આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

મુખ્ય માર્ગો પર પાણીની નદીઓ વહેતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં

શહેરના ગુંજન વિસ્તારના મુખ્ય માર્ગ પર વરસાદી પાણીની નદીઓ વહેતી જોવા મળી હતી. ભારે પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે વાહનચાલકોને જીવના જોખમે વાહનો પસાર કરવા પડ્યા હતા. અનેક ફોર વ્હિલર અને ટુ વ્હિલર વાહનો પાણીમાં બંધ પડી જતાં વાહનચાલકો કલાકો સુધી પરેશાન થયા હતા. ખાસ કરીને બાઈકચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેટલાક લોકોને પોતાના વાહનો ધક્કા મારીને બહાર કાઢવા પડ્યા હતા, જ્યારે કેટલાક વાહનોને ટોઇંગની મદદથી સ્થળ પરથી ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

વાપીમાં ભારે વરસાદ બાદ જનજીવન ખોરવાયું હતું (ETV Bharat Gujarat)

દુકાનોમાં ઘૂસ્યા કમર સુધીના પાણી

રસ્તાની બાજુમાં આવેલી અનેક દુકાનોમાં કમર સુધી વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં વેપારીઓમાં ચિંતા અને રોષનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. દુકાનોમાં રહેલો માલસામાન, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો, ફર્નિચર તેમજ અન્ય કિંમતી વસ્તુઓ પાણીમાં પલળી જતાં લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલ છે. વરસાદ ઓસર્યા બાદ વેપારીઓએ પાણી બહાર કાઢવાની અને નુકસાનનો અંદાજ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.

દુકાનોમાં કમર સુધી પાણી ઘુસતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો
દુકાનોમાં કમર સુધી પાણી ઘુસતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

પ્રિમોન્સૂન કામગીરી સામે વેપારીઓમાં ભારે રોષ

સ્થાનિક વેપારીઓનું કહેવું છે કે દર વર્ષે ચોમાસા પહેલા ડ્રેનેજ સફાઈ અને વરસાદી પાણીના નિકાલની કામગીરી પાછળ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ભારે વરસાદમાં સમગ્ર વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી ગઈ છે. ગુંજન વિસ્તારમાં અનેક સ્થળોએ વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાથી થોડા જ સમયમાં રસ્તાઓ જળબંબાકાર બની ગયા હતા. વેપારીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે જો સમયસર ગટર અને વરસાદી પાણીની લાઇનોની યોગ્ય સફાઈ કરવામાં આવી હોત તો આવી સ્થિતિ સર્જાઈ ન હોત.

મુખ્ય માર્ગો પર પાણીની નદીઓ વહેતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા
મુખ્ય માર્ગો પર પાણીની નદીઓ વહેતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા (ETV Bharat Gujarat)

વાપીમાં ભારે વરસાદ બાદ જનજીવન ખોરવાયું

ભારે વરસાદના કારણે વાપીના ગુંજન વિસ્તાર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું. મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જતાં લોકો જરૂરી કામ માટે બહાર નીકળવામાં પણ અચકાતા જોવા મળ્યા હતા. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના કારણે દુકાનો બંધ રાખવાની ફરજ પડી હતી. સ્થાનિક નાગરિકો અને વેપારીઓએ તંત્ર પાસે વરસાદી પાણીના કાયમી નિકાલ માટે તાત્કાલિક અસરકારક પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.

વાપીમાં મોડી રાત્રે પડેલા અંદાજે 6 ઇંચ જેટલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને ભારે અસર પહોંચાડી છે.
વાપીમાં મોડી રાત્રે પડેલા અંદાજે 6 ઇંચ જેટલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને ભારે અસર પહોંચાડી છે. (ETV Bharat Gujarat)

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