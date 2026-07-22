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ચાલતી પિકઅપમાં ઘૂસ્યો 6 ફૂટનો ધામણ સાપ, આજવા રોડ પર ટ્રાફિક જામ; સફળ રીતે રેસ્ક્યુ કરાયો

વ્યસ્ત ગણાતા આજવા રોડ પર બનેલી આ ઘટનાને લીધે અફરાતફરી અને ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી

વ્યસ્ત ગણાતા આજવા રોડ પર બનેલી આ ઘટનાને લીધે અફરાતફરી અને ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી
વ્યસ્ત ગણાતા આજવા રોડ પર બનેલી આ ઘટનાને લીધે અફરાતફરી અને ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 10:12 PM IST

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વડોદરા: વડોદરાના આજવા વિસ્તારમાં અનોખી ઘટના સામે આવી હતી. ચાલતી પિકઅપ ગાડીમાં અંદાજે પાંચથી છ ફૂટ લાંબો ધામણ સાપ ઘૂસી જતાં વાહનચાલકોમાં દોડધામ મચી હતી. ઘટનાને પગલે થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. જોકે, સ્નેક રેસ્ક્યુર યશ પટેલે સ્થળ પર પહોંચી ધામણ સાપનું સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સ્થિતિ સામાન્ય થઈ હતી.

વડોદરા શહેરના આજવા રોડ પર આવેલા પુનિતનગર સામે ચાલતી પિકઅપ ગાડીમાં અંદાજે પાંચથી છ ફૂટ લાંબો ધામણ સાપ ઘૂસી જતાં થોડા સમય માટે સમગ્ર વિસ્તારમાં દોડધામ અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. વ્યસ્ત આજવા રોડ પર આ ઘટના બનતા વાહનચાલકો પણ ચોંકી ઊઠ્યા હતા અને સાપને જોવા માટે લોકોની ભીડ એકત્ર થવા લાગી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ પિકઅપ ગાડી રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે અચાનક લાંબો ધામણ સાપ ગાડીમાં ઘૂસી ગયો હતો. ગાડીમાં સાપ હોવાની જાણ થતાં વાહનચાલકે તાત્કાલિક વાહન ઉભું રાખ્યું હતું. આ દરમિયાન આસપાસના લોકો અને અન્ય વાહનચાલકો પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા. સાપને બહાર કાઢવાના પ્રયાસો દરમિયાન રોડ પર વાહનોની અવરજવર ધીમી પડી હતી અને થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.

સ્નેક રેસ્ક્યૂઅરે સાપ રેસ્ક્યૂ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં જાણીતા સ્નેક રેસ્ક્યુરને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા જ તેઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. સ્થળની પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ તેમણે સાવચેતીપૂર્વક પિકઅપ ગાડીની તપાસ શરૂ કરી હતી. થોડા સમયની મહેનત બાદ અંદાજે પાંચથી છ ફૂટ લાંબા ધામણ સાપને કોઈપણ પ્રકારની ઈજા પહોંચાડ્યા વગર સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી.

રેસ્ક્યુ દરમિયાન આસપાસ મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થયા હતા. યશ પટેલે લોકોને સાપથી દૂર રહેવા તેમજ કોઈપણ પ્રકારની ગભરાટ ન ફેલાવવા અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ધામણ સાપ બિનઝેરી (Non-venomous) પ્રજાતિનો હોય છે અને સામાન્ય રીતે મનુષ્યો પર હુમલો કરતો નથી. આવા સાપો ખેતરો અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં ઉંદર જેવા જીવજંતુઓની સંખ્યા નિયંત્રિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી આવા સાપ દેખાય ત્યારે તેને મારવાના બદલે વન વિભાગ અથવા પ્રશિક્ષિત સ્નેક રેસ્ક્યુરને જાણ કરવી જોઈએ.

સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ પૂર્ણ થયા બાદ ધામણ સાપને તેના કુદરતી રહેઠાણમાં છોડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઘટનામાં કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ અથવા ઈજાની ઘટના બની નહોતી. રેસ્ક્યુ પૂર્ણ થયા બાદ રોડ પરનો ટ્રાફિક ફરી સામાન્ય બન્યો હતો અને વાહનચાલકો તેમજ સ્થાનિક લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

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SNAKE IN PICKUP VAN

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