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ભરચોમાસે આખું રાજકોટ તરસ્યું, 6 દિવસના પાણીકાપથી મહિલાઓ લાલઘૂમ

16 થી 21 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજકોટ શહેરના તમામ 18 વોર્ડમાં પાણીકાપની જાહેરાત કરવામાં આવી છે

રાજકોટ શહેરમાં પાણીકાપથી મહિલાઓમાં ભારે આક્રોશ છે
રાજકોટ શહેરમાં પાણીકાપથી મહિલાઓમાં ભારે આક્રોશ છે (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 6:23 PM IST

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રાજકોટઃ હજુ બે દિવસ પહેલા જ મેઘરાજાએ આખું ગુજરાત ધમરોળ્યું. જોકે, આ ભરચોમાસે પણ રાજકોટની જનતા પાણીના વલખાં મારી રહી છે. રાજકોટ શહેરના તમામ 18 જેટલા વોર્ડમાં મહાનગરપાલિકાએ પાણીકાપની જાહેરાત કરી છે. મનપાની આ જાહેરાતથી રાજકોટ શહેરના 15 લાખ ઘરોમાં નળ સુકાયેલા રહેશે.

રાજકોટ શહેરમાં પાણીની ત્રણ મુખ્ય પાઈપલાઈન તૂટી તેને રિપેરિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયના પગલે 16 થી 21 સપ્ટેમ્બર સુધી શહેરના તમામ 18 વોર્ડમાં તબક્કાવાર પાણી કાપની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી સૌથી વધુ હાલાકી ગૃહિણીઓને ભોગવવી પડી રહી છે.

એક તરફ સૌની યોજના હેઠળ નર્મદાનું પાણી આજી અને ન્યારી ડેમમાં ઠાલવવાની મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવે છે, બીજી તરફ શહેરની એક્સપ્રેસ ફીડર લાઈન નાખવાની વાતો માત્ર કાગળ પર જ રહી ગઈ છે. ઓછા વરસાદને કારણે આજી, ન્યારી અને ભાદર ડેમના તળિયા દેખાઈ રહ્યા છે, ત્યારે પાણી વિતરણની લાઈનો તૂટતા લોકોનો રોષ સાતમા આસમાને છે.

રાજકોટ શહેરમાં પાણીકાપથી મહિલાઓમાં ભારે આક્રોશ છે (Etv Bharat Gujarat)

એકસાથે આખા શહેરમાં પાણીકાપની આ જાહેરાતથી રાજકોટની મહિલાઓમાં ભારે આક્રોશ છે. તેમનો આરોપ છે કે, ભરચોમાસે 6 દિવસ પાણી કાપ હોય તો અમે કરવાનું શું? ઘરમાં પીવાનું પાણી પણ નથી. તંત્રને અગાઉથી ખબર નથી હોતી કે લાઈન તૂટી ગઈ છે? દર વર્ષે આવું જ કરે છે.

"મજૂરી કરીને જીવીએ છીએ, ટેન્કરના રૂપિયા ક્યાંથી લાવવા?"

મહિલા રાજકોટ મનપાના સત્તાધીશો પર ભારે બળાપો ઠાલવી રહી છે. તેમનું કહેવું છે કે, સરકાર કહે છે નર્મદાનું પાણી આજીમાં આવી ગયું, પણ અમારા નળમાં તો આવતું નથી. હવે છ દિવસ ટેન્કર માટે 1000-2000 રૂપિયા ક્યાંથી કાઢવા? તંત્રએ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. એક્સપ્રેસ ફીડર લાઈનની વાતો તો અમે 5 વર્ષથી સાંભળીએ છીએ, પણ એ માત્ર કાગળ પર જ છે. જો એ લાઈન હોત તો આજે અમારે આ દિવસો જોવાનો વારો ન આવ્યો હોત. ચોમાસામાં જ પાણી કાપ હોય તો ઉનાળામાં શું થશે?

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, સમારકામ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે અને વહેલી તકે પાણી ચાલુ કરવામાં આવશે. પરંતુ ભરચોમાસે 15 લાખ ઘરોમાં 6-6 દિવસ સુધી પાણી ન આવે તો શું સ્થિતિ થાય એ તો રાજકોટ શહેરની જનતા જ જાણે.

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TAGGED:

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION
PANIKAP
WATER CRISIS
RAJKOT CITY
RAJKOT 6 DAYS WATER CUT

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