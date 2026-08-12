ETV Bharat / state

વડોદરા: ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને સયાજી હોસ્પિટલમાં 6 બાળકો સારવાર હેઠળ, 3ના રિપોર્ટ નેગેટિવ તો 3ના રિપોર્ટ પેન્ડિંગ

મધ્ય ગુજરાતની સયાજી હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો સાથે મહિસાગર અને દાહોદથી 6 બાળકો દાખલ કરાયા છે.

ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને સયાજી હોસ્પિટલમાં 6 બાળકો સારવાર હેઠળ
ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને સયાજી હોસ્પિટલમાં 6 બાળકો સારવાર હેઠળ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા: મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી સયાજી હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો ધરાવતા 6 બાળ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. મહિસાગર અને દાહોદ જિલ્લામાંથી આ બાળકોને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી 3 બાળકોના સેમ્પલના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય 3ના રિપોર્ટ હજુ પેન્ડિંગ છે.

ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને મધ્ય ગુજરાતમાં આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે. વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો ધરાવતા બાળકોની સારવાર ચાલી રહી છે. મહિસાગર અને દાહોદ જિલ્લામાંથી કુલ 6 બાળ દર્દીઓને સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને સયાજી હોસ્પિટલમાં 6 બાળકો સારવાર હેઠળ (Etv Bharat Gujarat)

"હાલમાં 3 બાળકોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતાં રાહતના સમાચાર છે, પરંતુ બાકીના 3 બાળકોના રિપોર્ટ હજુ બાકી હોવાથી આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા સમગ્ર મામલે સાવચેતીપૂર્વક નજર રાખવામાં આવી રહી છે. લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ચાંદીપુરા વાયરસની સ્થિતિ અંગે અંતિમ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે." - ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણ, ઇનચાર્જ RMO, SSG હોસ્પિટલ, વડોદરા

દાખલ કરવામાં આવેલા 6 બાળ દર્દીઓના સેમ્પલ ચાંદીપુરા વાયરસની તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી અત્યાર સુધીમાં 3 બાળકોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે. અન્ય 3 બાળ દર્દીઓના રિપોર્ટ હજુ પેન્ડિંગ છે. લેબોરેટરી પરીક્ષણ બાદ જ તેમની સ્થિતિ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.

મુખ્ય આંકડા:

વિગતઆંકડો
કુલ દાખલ બાળ દર્દીઓ6
નેગેટિવ રિપોર્ટ3
પેન્ડિંગ રિપોર્ટ3
મોલારા (મહિસાગર)ના બાળકની ઉંમર2 વર્ષ
દાહોદના એક બાળકની ઉંમરઆશરે 1.6 વર્ષ

મહિસાગર જિલ્લાના મોલારા ગામમાંથી આવેલા 2 વર્ષના બાળકનો સેમ્પલ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. આ ઉપરાંત અન્ય એક બાળ દર્દીનો રિપોર્ટ પણ નેગેટિવ આવ્યો છે. આમ સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા કુલ 6 બાળકોમાંથી 3ના ચાંદીપુરા વાયરસના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે.

ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને સયાજી હોસ્પિટલમાં 6 બાળકો સારવાર હેઠળ (Etv Bharat Gujarat)

દાહોદ જિલ્લામાંથી સયાજી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયેલા આશરે 1.6 વર્ષના બાળકના સેમ્પલનું હાલ લેબોરેટરી પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે. આ બાળક સહિત કુલ 3 બાળ દર્દીઓના રિપોર્ટ હજુ પેન્ડિંગ છે. તેમના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ચાંદીપુરા વાયરસ અંગે વધુ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.

ચાંદીપુરા વાયરસ મુખ્યત્વે બાળકોને અસર કરી શકે છે. શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાય ત્યારે તાત્કાલિક તબીબી સારવાર મેળવવી મહત્વપૂર્ણ છે. સયાજી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયેલા તમામ બાળ દર્દીઓની તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ, કેન્દ્રની આરોગ્ય ટીમે ચાંદીપુરાના નિયંત્રણ અને ઉપાય માટે શરૂ કરી કામગીરી
  2. ગાંધીનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસે ત્રીજા બાળકનો ભોગ લીધો, સોનીપુર ગામની 7 વર્ષિય બાળકીનું સારવાર દરમિયાન મોત

TAGGED:

SSG HOSPITAL VADODARA
CHANDIPURA CASES GUJARAT
CHILD PATIENTS CHANDIPURA
MAHISAGAR DAHOD VIRUS
CHANDIPURA VIRUS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.