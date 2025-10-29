ETV Bharat / state

AMCમાં ફરજ બજાવતા 6 આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિ. કમિશનરની બદલી, જાણો કોને કઈ કામગીરી સોંપાઈ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 29, 2025 at 2:32 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : મહાનગરપાલિકામાં ફરજ બજાવનારા 6 આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરની અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર દ્વારા બદલી કરવામાં આવી છે. કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગના ઇન્ચાર્જ આરોગ્ય અધિકારીઓને અલગ અલગ વિભાગની કામગીરી વહેંચી દેવામાં આવી છે.

1. ડો. ભાવિન સોલંકીને ઈન્ચાર્જ આરોગ્ય અધિકારીનો હોદ્દો મળ્યો છે. તેમને જુદી જુદી કામગીરી જેમાં NUHM/RCH, મહામારી, વેક્ટર બોર્ન રોગ, મેલેરિયા/, ડેન્ગ્યુ /ચિકનગુનિયા, એમએ કાર્ડ/પીએમજેએવાય, કુટુંબ આયોજન, ટીબી નિયંત્રણ (RNTCP), DTO + RNTC, તમાકુ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ એરક્વાલિટી, ફિઝીયોથેરાપી કેન્દ્રો, થેલેસેમિયાનો સમાવેશ થાય છે.

2. ડો. ભાવિન જોશીને એડિશનલ મેડિકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થનો હોદ્દા મળ્યો છે. તેમને જુદી જુદી કામગીરી સાંભળવાની રહેશે. જેમાં રજીસ્ટ્રાર જન્મ મરણ અને સુપ્રિ. ઓફ વેક્સી., સ્વચ્છ ભારત અભિયાન આઈસીડીએસનો સમાવેશ થાય છે.

6 આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરની બદલી
3. ડો. તેજસ શાહને ઈન્ચાર્જ એડીશનલ મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલ્થ ઓફ હેલ્થનો હોદ્દા મળ્યો છે. તેમને જુદી જુદી કામગીરી જેમાં સરકારના કમિશનર ઓફ ફુડ સેફટીની મંજૂરીની અપેક્ષાએ Designated Officer to be Incharge of the Whole Local, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિસ્તાર, ખોરાક અને જાહેર આરોગ્ય, લેબોરેટરી, પીસી અને પીએનડીટી એક્ટ., CMS (સીનીયર આસી મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી મારફતે), હીટ એક્શન પ્લાનનો સમાવેશ થાય છે.

4. ડો. મેહુલ આચાર્યને ડેપ્યુટી હેલ્થ ઓફિસરને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તે અંતર્ગત તેમનેપશ્વિમ ઝોન + શહેરના તમામ સ્મશાનની કામગીરી AIDS CONTROL SOCIETYની પ્રોજેકટ, મેનેજરની તથા AIDS CONTROL SOCIETY, સ્મશાનગૃહ વિભાગની તમામ કામગીરી સંભાળવાની રહેશે.

6 આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરની બદલી
આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરમાં હાર્દિકકુમાર ભીખાજી ઠાકોર, પૃથ્વીરાજસિંહ ઝાલા, પ્રિથા સુનિલ પી. રાહુલ સુરેન્દ્રકુમાર શાહ, નિકુંજ મહેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ, બલાત હેમંત રાજીવભાઈની બદલી કરવામાં આવી છે, તેમના ઝોન અને સબ ઝોન બદલી નાખવામાં આવ્યા છે. તેમને વધારાની જવાબદારી સાથે કામગીરી સોંપવામાં આવી છે.

