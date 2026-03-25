જામનગરમાં જૂની અદાવતમાં લોહિયાળ ગેંગવોર, બે પૂર્વ વિપક્ષી નેતાઓ વચ્ચેના ડખામાં ફાયરિંગ કેસમાં 6 આરોપી ઝડપાયા

જામનગર-ખંભાળીયા હાઇવે પર ફાયરિંગ અને જીવલેણ હુમલાના કેસમાં સિક્કા પોલીસે 18.10 લાખનો મુદ્દામાલ સાથે 6 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 12:21 PM IST

જામનગર: જામનગરમાં બે પૂર્વ વિપક્ષી નેતાઓ વચ્ચેની જૂની અદાવતે હિંસક વળાંક લીધો છે. જામનગર-ખંભાળીયા હાઇવે પર ફાયરિંગ અને જીવલેણ હુમલાના કેસમાં સિક્કા પોલીસે હથિયાર અને વાહન સહિત કૂલ 18.10 લાખનો મુદ્દામાલ સાથે 6 આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

બનાવની વિગત જોઇએ તો 22 માર્ચે મોડી રાત્રે જામનગર-ખંભાળીયા રોડ પર આવેલા વસઇ ગામ નજીક પૂર્વ વિપક્ષી નેતાના ભત્રીજા અને તેના મિત્રો પોતાની કારમાં પસાર થતા હતા. આ દરમિયાન પૂર્વ આયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે આરોપીઓએ તેમની કારને આંતરી હતી. રસ્તા વચ્ચે જ આડેધડ ફાયરિંગ કરી, લોખંડના પાઇપ વડે કારમાં તોડફોડ કરી હતી અને જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઇ હતી.

હુમલા બાદ સિક્કા પોલીસ મથકમાં 9 શખ્સો સામે નામજોગ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જામનગર જિલ્લા પોલીસ વડાની સૂચના મુજબ અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી પોલીસે 6 આરોપીઓને દબોચી લીધા છે.

પકડાયેલા આરોપીઓ

  • મોહસીન ઉર્ફે મુસો મહેબુબ રૂમી
  • હમીદ ઉર્ફે રાંઝો જાનમહમદ બ્લોચ
  • તબરેઝ રફીક હાલાણી
  • નુરમામદ ખલીલ સીદીકી
  • તોહીદખાન ઉર્ફે પપ્પુ ફિરોઝખાન શેખ
  • વિજય ઉર્ફે ગોનો ઘેલા સીંગરખીયા

મોટા પ્રમાણમાં મુદ્દામાલ જપ્ત

ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલા દેશી બનાવટના હથિયારો, જીવતા કારતૂસ, લોખંડની પાઈપ અને હુમલા માટે વપરાયેલી મોટરકાર સહિત કુલ રૂ. 18,10,000 થી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું છે કે આ હુમલો બે જૂથો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી જૂની અદાવતનું પરિણામ છે.

6 આરોપીઓ હજુ પણ ફરાર

આ ચકચારી કેસમાં હજુ પણ મુખ્ય આરોપીઓ ગણાતા અલ્તાફ ગફાર ખફી, અનવર ગફાર ખફી અને મુખ્યાત ઉર્ફે ટોપી અબ્બાસ કુરેશી સહિત અન્ય છ શખ્સો પોલીસ પકડથી દૂર છે. આ ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ દિશામાં તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

