માંડવીના આકાશમાં NCC કેડેટ્સની સાહસિક ઉડાન, 594 કેડેટ્સે પેરાસેલિંગ કરી હિંમતનો પરિચય આપ્યો

Published : January 18, 2026 at 2:16 PM IST
ભુજ: કચ્છ જિલ્લાના માંડવી ખાતે 36 ગુજરાત NCC બટાલિયન ભુજ દ્વારા દસ દિવસીય સંયુક્ત વાર્ષિક તાલીમ કેમ્પનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જામનગર NCC ગ્રુપ હેડક્વાર્ટર્સના વિવિધ યુનિટ અને બટાલિયનમાંથી આવેલા આર્મી તથા નેવી વિંગના કુલ 594 કેડેટ્સ આ તાલીમ કેમ્પમાં સામેલ થયા હતા. 14 જાન્યુઆરીથી 23 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન યોજાયેલા આ કેમ્પમાં શિસ્ત, નેતૃત્ત્વ, સાહસ અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
માંડવીના આકાશમાં NCC કેડેટ્સની સાહસિક ઉડાન
કેમ્પનું મુખ્ય આકર્ષણ માંડવીના દરિયાકિનારે યોજાયેલી રોમાંચક પેરાસેઈલિંગ તાલીમ રહી. પ્રમાણિત અને અનુભવી તાલીમકારોની નિષ્ણાત દેખરેખ હેઠળ કેડેટ્સને પેરાસેલિંગના મૂળભૂત નિયમો, સલામતીની તકેદારી, સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ અને હવાઈ નિયંત્રણ અંગે પ્રાયોગિક તાલીમ આપવામાં આવી. આ તાલીમ દરમિયાન કેડેટ્સે દરિયાકિનારાથી ઉપર ઉડાન ભરી પોતાનો આત્મવિશ્વાસ, હિંમત અને માનસિક મજબૂતીનો પરિચય આપ્યો.
NCC દ્વારા આ સાહસિક તાલીમનો હેતુ યુવા કેડેટ્સમાં નેતૃત્વશક્તિ વિકસાવવી, ટીમવર્કની ભાવના મજબૂત કરવી તેમજ શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાનો રહ્યો. પેરાસેલિંગ જેવી સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કેડેટ્સને ડર પર કાબુ મેળવવા, પોતાની મર્યાદાઓને પાર કરવા અને પડકારોનો સામનો કરવાની તૈયારી કરાવવામાં આવી.
36 ગુજરાત NCC બટાલિયન ભુજના કમાન્ડિંગ ઓફિસર કર્નલ વિકાસ પ્રભાકરે કેમ્પ દરમિયાન કેડેટ્સના ઉત્સાહ અને શિસ્તની પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું હતું કે, “યુવા કેડેટ્સે આ તાલીમ દરમિયાન અસાધારણ હિંમત, શિસ્ત અને સમર્પણ દર્શાવ્યું છે. પેરાસેલિંગ માત્ર એક સાહસિક રમત નથી, પરંતુ તે નેતૃત્વ, ઝડપી નિર્ણય ક્ષમતા અને ભયને દૂર કરવાની માનસિક શક્તિ વિકસાવવાનું અસરકારક માધ્યમ છે.”
માંડવી ખાતે યોજાયેલી પેરાસેલિંગ કેમ્પમાં ભારતીય વાયુસેનાના વરિષ્ઠ અધિકારી ગ્રુપ કેપ્ટન એન એસ શોકીન ( સેવાનિવૃત ) દ્વારા જણાવાયું હતું કે, કચ્છ ખાતે યોજાયેલ આ કેમ્પમાં કેડેટ્સ પેરાસેઈલિંગની રોમાંચક તાલીમ લઈ રહ્યા છે. કેસેટ્સ પણ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લઈ રહ્યા છે. અને નવા સાહસોમાં સફળ થવા માટે થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે. કચ્છના આહલાદક વાતાવરણમાં તાલીમ આપવાનો અનુભવ પણ વિશેષ રહ્યો છે.
આ દસ દિવસીય કેમ્પ દરમિયાન પેરાસેલિંગ ઉપરાંત યુદ્ધ અને કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં માહિતીનું આદાન-પ્રદાન, ડ્રોન સ્પોટિંગ અને ફ્લાઈંગ, નાગરિક સંરક્ષણ, પ્રાથમિક સારવાર, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન જેવી અનેક મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર પણ વ્યાપક તાલીમ આપવામાં આવી. આવી બહુઆયામી તાલીમ દ્વારા કેડેટ્સને ભવિષ્યમાં રાષ્ટ્રસેવા અને સંકટની પરિસ્થિતિઓમાં જવાબદારી નિભાવવાની તૈયારી કરાવવામાં આવી હતી.
