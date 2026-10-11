ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં 59.25% મતદાન, છૂટીછવાઈ બબાલો વચ્ચે શાંતિપૂર્ણ મતદાન પૂર્ણ
13 ઓક્ટોબરે યોજાનારી મતગણતરીમાં મતદારોનો ઝુકાવ કોની તરફ રહ્યો છે અને મહાનગરપાલિકામાં સત્તાની બાજી કોણ મારશે તેનો ફેંસલો થશે.
Published : October 11, 2026 at 9:39 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની 11 વોર્ડની સામાન્ય ચૂંટણીમાં રવિવારે કુલ 59.25 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. સવારે 7થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલેલી મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલાક મતદાન મથકો પર મતદારોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં નીરસ માહોલ રહ્યો હતો. એકંદરે મતદાનની ટકાવારીએ રાજકીય પક્ષોમાં ચર્ચા જગાવી છે અને આગામી 13 ઓક્ટોબરે જાહેર થનારા પરિણામો પર સૌની નજર મંડાઈ છે.
મતદાન દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ રાજકીય પક્ષોના કાર્યકરો અને ઉમેદવારો વચ્ચે બોલાચાલી તથા ઘર્ષણની ઘટનાઓ પણ સામે આવી હતી. વોર્ડ નંબર 11માં કોંગ્રેસ અને ભાજપના ઉમેદવારો વચ્ચે બબાલ થતાં પોલીસે કોંગ્રેસના ઉમેદવારને લઈ જતાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. બીજી તરફ, સવારે વાવોલમાં પણ કાર્યકરો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. બપોર બાદ પેથાપુરમાં ભાજપના નેતાઓ દ્વારા બૂથ કેપ્ચરિંગ કરવામાં આવતું હોવાના આક્ષેપો થયા હતા. જોકે, આ આક્ષેપોની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ થઈ નથી.
મતદાન મથકો પર ક્યાંક સ્થાનિક નેતાઓની હાજરીના કારણે મતદારોની લાઈનો જોવા મળી હતી, તો ક્યાંક બૂથ ખાલી રહ્યા હતા. મહિલાઓએ પણ મોટી સંખ્યામાં મતદાનમાં ભાગ લીધો હતો. કોંગ્રેસના નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલે સેક્ટર-19 સ્થિત સુવિધા કચેરીમાં મતદાન કર્યું હતું, જ્યારે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં ગયેલા વિજાપુરના ધારાસભ્ય સી.જે. ચાવડાએ સેક્ટર-6માં મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ, મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં કુલ 2,59,985 મતદારો નોંધાયેલા હતા. તેમાંથી 1,54,045 મતદારોએ મતદાન કરતાં કુલ 59.25 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. કુલ મતદારોમાં 1,32,570 પુરુષ, 1,27,406 મહિલા અને 9 અન્ય મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. મતદાન કરનારા 82,674 પુરુષો અને 71,371 મહિલાઓ હતા. પુરુષોનું મતદાન 62.36 ટકા, જ્યારે મહિલાઓનું મતદાન 56.02 ટકા રહ્યું હતું.
વોર્ડવાર આંકડા જોઈએ તો વોર્ડ-4માં સૌથી વધુ 74.78 ટકા અને વોર્ડ-1માં 71.22 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. વોર્ડ-2માં 69.70 ટકા, વોર્ડ-7માં 66.37 ટકા, વોર્ડ-6માં 61.98 ટકા, વોર્ડ-3માં 59.26 ટકા અને વોર્ડ-11માં 57.69 ટકા મતદાન થયું હતું. જ્યારે વોર્ડ-8માં 51.88 ટકા, વોર્ડ-9માં 51.54 ટકા, વોર્ડ-10માં 50.80 ટકા અને વોર્ડ-5માં સૌથી ઓછું 48.63 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું.
છૂટીછવાઈ બબાલો અને આક્ષેપોને બાદ કરતાં સમગ્ર મતદાન પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થઈ હતી. તમામ વોર્ડનાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનો સુરક્ષિત સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રાખવામાં આવ્યાં છે. હવે 13 ઓક્ટોબરે યોજાનારી મતગણતરીમાં મતદારોનો ઝુકાવ કોની તરફ રહ્યો છે અને મહાનગરપાલિકામાં સત્તાની બાજી કોણ મારશે તેનો ફેંસલો થશે.
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