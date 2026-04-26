ભાવનગર મનપા ચૂંટણી: 42 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે 54.86 ટકા નીરસ મતદાન: જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતમાં 50 ટકા ઉપર મતદાન નોંધાયું

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડની ચૂંટણી સાંજે છ કલાકે પૂર્ણ થતા જ સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી.

Published : April 26, 2026 at 9:38 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં આકરી ગરમી વચ્ચે મતદાનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં પણ સાંજના છ કલાકે EVM સીલ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે અન્ય જિલ્લાની નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠક ઉપર પણ સાંજના સમયે મતદાનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતા જ EVM સીલ કરીને મતદાન પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે ચાલો જાણીએ સાંજે છ કલાક સુધી કેટલું મતદાન ક્યાં થયું છે અને ઇવીએમ કઈ રીતે થાય છે સીલ.

EVM કરવામાં આવ્યા સીલ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડની ચૂંટણી સાંજે છ કલાકે પૂર્ણ થતા જ સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી. ત્યારે પાનવાડી ખાતે આવેલા બૂથમાં ETV ભારત દ્વારા સ્થળ મુલાકાત લઈને સીલ મારવાની પ્રક્રિયા વિશે માહિતગાર થયા હતા. જો કે ભાવનગરના 13 વોર્ડમાં મતદાનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ દરેક બૂથ ઉપર સીલ કરવામાં આવ્યા છે. જો કે આકરી ગરમી આજના દિવસે રહેવા પામી હતી. ભાવનગરના ડિઝાસ્ટર વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, 42 ડિગ્રી તાપમાન આજનું નોંધાવા પામ્યું છે. જેને પગલે બપોરના સમયે ઘરની બહાર નીકળવું પણ લોકો માટે કઠિન બની ગયું હતું. આ સ્થિતિ વચ્ચે ચૂંટણીમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓ દ્વારા મતદાનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરાય છે.

મહાનગરપાલિકામાં ક્યાં કેટલું થયું મતદાન?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં મતદાનની પ્રક્રિયા સાંજે પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. ત્યારે 13 વોર્ડ પ્રમાણે ટકાવારી જોઈએ તો ચિત્રા ફુલસર નારી વોર્ડમાં 56.7 ટકા, કુંભારવાડા વોર્ડમાં 63.44 ટકા, વડવા બ વોર્ડમાં 56.69 ટકા, કરચલીયા પરા વોર્ડમાં 65.94 ટકા, કૃષ્ણનગર ઉત્તર રૂવા વોર્ડમાં 59.97 ટકા, પીરછલ્લા વોર્ડમાં 53.87 ટકા, તખ્તેશ્વર વોર્ડમાં 53.84 ટકા, વડવા અ વોર્ડમાં 49.26 ટકા, બોરતળાવ વોર્ડમાં 57.19 ટકા, કાળીયાબીડ અધેવાડા સીદસર વોર્ડમાં 44.37 ટકા, સરદારનગર દક્ષિણ અધેવાડા વોર્ડમાં 50.72 ટકા, સરદારનગર ઉત્તર તરસમિયા વોર્ડમાં 49.13 ટકા, ઘોઘા સર્કલ અકવાડા 54.21 ટકા મતદાન થયું છે. 4,58,376 મતદારો પૈકી 2,51,453 મતદારોએ મતદાન કર્યું છે. જેમાં પુરુષોએ વધુ 58.36 ટકા અને સ્ત્રીઓએ 51.15 ટકા મતદાન કર્યું છે. કુલ ટકાવારી 54.86 ટકા થવા જાય છે.

નગરપાલિકા તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત ટકાવારી
ભાવનગર જિલ્લામાં પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી હોય ત્યારે નગરપાલિકાની વાત કરીએ તો મહુવા નગરપાલિકામાં સાંજના છ સુધીમાં 52.5 ટકા, પાલીતાણા નગરપાલિકામાં 67.21 ટકા,વલભીપુર નગરપાલિકામાં 64.97 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. ત્યારે જિલ્લા પંચાયતની વાત કરવામાં આવે તો 40 બેઠક ઉપર સાંજના છ કલાક સુધીમાં 57.66 ટકા મતદાન નોંધાવા પામ્યુ છે. હવે વાત કરીએ તાલુકા પંચાયતની તો ભાવનગર તાલુકા પંચાયતમાં 62.92 ટકા, ગારીયાધાર તાલુકા પંચાયતમાં 53.16 ટકા, ઘોઘા તાલુકા પંચાયતમાં 60.47 ટકા, જેસર તાલુકા પંચાયતમાં 56.80 ટકા, મહુવા તાલુકા પંચાયતમાં 56.70 ટકા, પાલીતાણા તાલુકા પંચાયતમાં 58.25 ટકા, સિહોર તાલુકા પંચાયતમાં 55.91 ટકા, તળાજા તાલુકા પંચાયતમાં 57.91 ટકા, ઉમરાળા તાલુકા પંચાયતમાં 55.94 ટકા અને વલભીપુર તાલુકા પંચાયતમાં 61.13 ટકા મતદાન નોંધાયું છે.

