9 વર્ષની બાળકીનું જાતીય શોષણ કરનાર 53 વર્ષીય પડોશીને 20 વર્ષની કેદ, પીડિતાને ₹4 લાખ વળતરનો હુકમ
આરોપી બાળકી તરફ ઈશારો કરીને તેને પોતાના ઘરે બોલાવતો હતો. ત્યારબાદ બાળકીનાં કપડાં ઉતારી તેની સાથે અયોગ્ય શારીરિક વર્તન અને જાતીય શોષણ કરતો હતો.
Published : November 3, 2026 at 7:58 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં 9 વર્ષની બાળકીના જાતીય શોષણના ગંભીર કેસમાં શહેરની પોક્સોની વિશેષ અદાલતે 53 વર્ષીય આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. બાળકીનો પડોશી જ તેનો શારીરિક શોષણ કરતો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. આરોપી મુજીબ શેખ સામે વર્ષ 2025માં શહેર કોટડા પોલીસ મથકમાં પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોરે કરેલી દલીલો, 11 સાહેદોની જુબાની અને 21 દસ્તાવેજી તથા અન્ય પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટની પોક્સોની વિશેષ અદાલતના જજ એચ.એન. દેસાઈએ આરોપીને 20 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત પીડિત બાળકીને 4 લાખનું વળતર ચૂકવવા સંબંધિત ઓથોરિટીને હુકમ કર્યો છે.
કેસની હકીકત મુજબ, પીડિતા માત્ર 9 વર્ષની બાળકી છે અને આરોપી તેનો પડોશી હતો. માર્ચ 2025માં બાળકી પોતાની બહેનપણીઓ સાથે રમી રહી હતી. તે દરમિયાન તેણે પોતાની સાથે બનેલી ઘટનાની વાત કરી હતી. આ વાત પીડિતાની પિતરાઈ બહેને સાંભળી લીધી હતી અને ત્યારબાદ બાળકીની માતાને સમગ્ર ઘટના અંગે જાણ કરી હતી. માતાને જાણ થતાં બાળકી સાથે બનેલી ગંભીર ઘટનાનો ખુલાસો થયો હતો અને ત્યારબાદ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
ઘરે બોલાવી અયોગ્ય સ્પર્શ અને જાતીય શોષણ કરતો હતો
ફરિયાદમાં થયેલા આક્ષેપો મુજબ, આરોપી બાળકી તરફ ઈશારો કરીને તેને પોતાના ઘરે બોલાવતો હતો. ત્યારબાદ બાળકીનાં કપડાં ઉતારી તેની સાથે અયોગ્ય શારીરિક વર્તન અને જાતીય શોષણ કરતો હતો. આરોપીએ આ પ્રકારનું કૃત્ય એકથી વધુ વખત નહીં, પરંતુ ચારથી પાંચ વખત આચર્યું હોવાનું કેસમાં સામે આવ્યું હતું.
20 રૂપિયા આપીને મોઢું બંધ રાખવા દબાણ કરતો હતો
આ કેસમાં વધુ ગંભીર બાબત એ હતી કે આરોપી બાળકી સાથેના કૃત્ય બાદ તેને કોઈને કંઈ ન કહેવા માટે 20 રૂપિયા આપતો હતો. જો તે આ અંગે માતા-પિતાને જાણ કરશે તો તેને માર મારવાની ધમકી પણ આપતો હતો. આમ, નાની વયની બાળકીને પૈસાની લાલચ અને માર મારવાની ધમકી આપીને સમગ્ર ઘટના છુપાવવા દબાણ કરવામાં આવતું હતું.
11 સાહેદો અને 21 પુરાવાના આધારે સજા
આ કેસની સુનાવણી અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટની પોક્સોની વિશેષ અદાલતમાં ચાલી હતી. સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોરે અદાલત સમક્ષ આરોપી વિરુદ્ધ રજૂઆતો કરી હતી. ફરિયાદ પક્ષે 11 સાહેદોની જુબાની અને 21 પુરાવા રજૂ કર્યા હતા. અદાલતે સમગ્ર કેસની હકીકતો, સાહેદોની જુબાની અને પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ આરોપીને દોષિત ઠેરવી 20 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી હતી. આ ઉપરાંત પીડિત બાળકીના પુનર્વસન અને સહાયના હેતુથી તેને ₹4 લાખનું વળતર ચૂકવવા સંબંધિત ઓથોરિટીને આદેશ કર્યો છે.
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