વડોદરાની સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા 51 વર્ષના વિદ્યાર્થીનું ખેંચ આવ્યા બાદ મોત
51 વર્ષની ઉંમરે અભ્યાસ કરી રહેલા મુકેશ સહાયના અચાનક મોતની ઘટનાથી તેમના સંપર્કમાં રહેલા લોકોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
Published : October 16, 2026 at 10:33 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના ડભોઇ રોડ સ્થિત સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા મૂળ હરિયાણાના 51 વર્ષીય વિદ્યાર્થી મુકેશ સહાયનું મોત થયું છે. અભ્યાસ દરમિયાન તેમને ખેંચ આવતાં મોત નીપજ્યું હોવાની પ્રાથમિક વિગતો સામે આવી છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે એસએસજી હોસ્પિટલ ખસેડી તપાસ શરૂ કરી છે.
વડોદરામાં ડભોઇ રોડ સ્થિત સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થીના મોતની ઘટના સામે આવી છે. મૂળ હરિયાણાના 51 વર્ષીય મુકેશ સહાય નામના વિદ્યાર્થીનું મોત થતાં યુનિવર્સિટી પરિસરમાં ચકચાર મચી છે. મળતી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મુકેશ સહાયને ખેંચ આવ્યા બાદ તેમનું મોત થયું હતું.
મુકેશ સહાય સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં સાયન્સ ટેકનોલોજીના વિષયમાં અભ્યાસ કરતા હતા. 51 વર્ષની ઉંમરે અભ્યાસ કરી રહેલા મુકેશ સહાયના અચાનક મોતની ઘટનાથી તેમના સંપર્કમાં રહેલા લોકોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. જોકે, તેમને ખેંચ આવવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું હતું અને કયા સંજોગોમાં તેમનું મોત થયું તે અંગેની વધુ વિગતો તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મૃતક મુકેશ સહાયના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે વડોદરાની એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ મોતના કારણ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થવાની શક્યતા છે.
પોલીસે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન ઘટનાને લગતી વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીને ખેંચ આવવાની ઘટના કઈ પરિસ્થિતિમાં બની હતી અને ત્યારબાદ શું થયું હતું તે સહિતના મુદ્દાઓ તપાસના ભાગરૂપે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
હાલમાં ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, મૃતક મુકેશ સહાય મૂળ હરિયાણાના રહેવાસી હતા અને વડોદરાની સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં સાયન્સ ટેકનોલોજીનો અભ્યાસ કરતા હતા. તેમના મોતને પગલે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ ઘટનામાં મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મહત્વનો રહેશે.
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