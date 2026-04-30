500 રૂપિયાની લાંચ લેવી નાયબ મામલતદારને પડી ભારે, 16 વર્ષ જૂના કેસમાં સુરત કોર્ટે 3 વર્ષ કેદ-20 હજારનો દંડ ફટકાર્યો
માંગરોળના હથ્થુરણ ગામમાં જમીનના દસ્તાવેજમાં નામ દાખલ કરવા માટે તત્કાલિન નાયબ મામલતદારે માત્ર 500 રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી.
Published : April 30, 2026 at 5:22 PM IST
સુરત: માંગરોળના હથ્થુરણ ગામમાં જમીનના દસ્તાવેજમાં નામ દાખલ કરવા માટે માત્ર 500 રૂપિયાની લાંચ લેનાર તત્કાલીન નાયબ મામલતદારને 16 વર્ષ જૂના કેસમાં સુરત કોર્ટે કડક સજા ફટકારી છે. 11માં એડિશનલ સેશન્સ જજ દ્વારા આરોપીને 3 વર્ષની સખત કેદ અને કુલ 20,000 રૂપિયાના દંડનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ કેસની વિગત જોઇએ તો, વર્ષ 2010માં આ કામના ફરિયાદીએ પોતાની અને પત્નીના નામે હથ્થુરણ ગામમાં પ્લોટ નંબર 55નો દસ્તાવેજ નોંધાવ્યો હતો. આ દસ્તાવેજના આધારે હક્ક પત્રકમાં નામ દાખલ કરવાની કામગીરી માટે માંગરોળ ઇ-ધારા કેન્દ્રમાં ફરજ બજાવતા તત્કાલીન નાયબ મામલતદાર સન્મુખભાઈ કરશનભાઈ ચૌધરીએ 500 રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી.
ફરિયાદી લાંચ આપવા માંગતા ન હોવાથી તેમણે એ.સી.બી. (ACB)નો સંપર્ક કર્યો હતો. 23 માર્ચ 2010ના રોજ સુરત ગ્રામ્ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ગોઠવવામાં આવેલા લાંચના છટકામાં આરોપી 500 રૂપિયા સ્વીકારતા રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા હતા.
આ કેસ લાંબો સમય ચાલ્યા બાદ, નામદાર કોર્ટે મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓને ગ્રાહ્ય રાખ્યા હતા. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં રકમ નાની હોય કે મોટી, ગુનો ગંભીર ગણાય છે.
કલમ-૭ મુજબ: 3 વર્ષની સખત કેદ અને 10,000 રૂપિયા દંડ (દંડ ન ભરે તો વધુ 1 માસની સજા).
કલમ-૧૩ મુજબ: 3 વર્ષની સખત કેદ અને 10,000 રૂપિયા દંડ (દંડ ન ભરે તો વધુ 1 માસની સજા).
આ ચુકાદા સાથે જ એ.સી.બી. વિભાગ દ્વારા જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે, કોઈપણ સરકારી કચેરીમાં કામ માટે જો કોઈ અધિકારી કે કર્મચારી લાંચની માંગણી કરે, તો તુરંત જ ટોલ ફ્રી નંબર 1064 પર સંપર્ક કરી ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત શાસનમાં સહયોગ આપવો.
