જૂનાગઢમાંથી 500 કિલો નકલી ઘી ઝડપાયું, દિવેલ અને સોયાબીનનો ઉપયોગ કરાતો હતો
જૂનાગઢ SOGની ટીમે GIDC વિસ્તારમાં દિવેલ અને સોયાબીન અને અન્ય કેમિકલોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવતું દેશી નકલી ઘી પકડી પાડ્યું છે.
Published : October 26, 2026 at 8:18 AM IST
જૂનાગઢ: તહેવારો નજીક આવતા જ લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવાનું કારસ્તાન સામે આવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં સુરત-દમણ બાદ હવે જૂનાગઢમાં 500 કિલો નકલી ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો છે. જૂનાગઢ SOGની ટીમે GIDC વિસ્તારમાં દિવેલ અને સોયાબીન અને અન્ય કેમિકલોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવતું દેશી નકલી ઘી પકડી પાડ્યું છે.
તહેવારોના સમયમાં ઘી અને અને મીઠાઇનો ખૂબ ઉપયોગ થતો હોય છે જેને ધ્યાનમાં રાખીને નકલી ઘીનું ઉત્પાદન થઇ રહ્યું હતું. જે વિવિધ મીઠાઇના વિક્રેતાઓ અને ડેરી પાર્લરમાં જવાની પણ પૂરી શક્યતા હતી. સમગ્ર મામલામાં પોલીસ વધુ ખુલાસા કરે તેવી શક્યતા છે.
જૂનાગઢમાંથી નકલી દેશી ઘી પકડાયું
જૂનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ની ટીમે પૂર્વ બાતમીને આધારે જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડ રોડ પર દોલતપરા GIDCમાં ક્રિષ્ના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નામના બે એકમોમાં દિવેલ સોયાબીન, કેમિકલ અને રસાયણો તેમજ એસેન્સ સાથે બનાવવામાં આવતું નકલી દેશી ઘી પકડી પાડ્યું છે. પોલીસે કરેલી કાર્યવાહી દરમિયાન સ્થળ પરથી 500 કિલો નકલી દેશી ઘી બનાવવાની સામગ્રી અને મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને નકલી ઘી બનાવનાર કમલેશ સોઢા સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
પોલીસે જપ્ત કરેલો મુદ્દામાલ
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની કામગીરી દરમિયાન અહીંથી નકલી દેશી ઘી બનાવવાનો મુદ્દામાલ જેમાં ઘી જેવું પ્રવાહી ભરેલ 35 બોટલ સોયાબીન, તેલના ખાલી ડબ્બા (62) સોયાબીન તેલના ભરેલા ડબ્બા (30) અને દિવેલ તેલના ભરેલા ડબ્બા (04)ની સાથે નકલી દેશી ઘી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા આવતા કેટલાક કેમિકલો એસન્સ અને વાસણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
"સમગ્ર મામલામાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રના અધિકારીઓએ નકલી દેશી ઘીના નમુના પ્રાપ્ત કરીને તેને વડોદરા લેબોરેટરી કરવા માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે, ત્યાંથી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ઘી અસલી છે કે નકલી તેને લઇને કોઇ અંતિમ નિરાકરણ આવી શકે છે." પી.કે.ચાવડા, PI,SOG
અગાઉ પકડાયું હતું નકલી દૂધ
અગાઉ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા ડુંગરપુર નજીકથી એક ઇસમને નકલી દૂધ સાથે પકડી પાડ્યો હતો, ત્યાંથી 35 લીટર બનાવટી નકલી દૂધ, પામોલીન તેલના 13 ડબ્બા દૂધ બનાવવા માટેનો પાઉડર અને 20 કિલો અન્ય પાઉડર મળીને કેટલાક રસાયણો અને એસેન્સ પણ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે પકડી પાડ્યા હતા. અહીંથી બનેલું નકલી દૂધ માળિયા મેંદરડા અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલી ડેરી અને દૂધ ઉત્પાદક મંડળીઓમાં મોકલવામાં આવતું હતું. આવું નકલી દૂધ પ્રતિ દિવસે 1500થી 2000 લીટર વિવિધ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ અને ડેરીઓમાં પહોંચાડવામાં આવતું હતું.
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