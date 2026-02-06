અમદાવાદ: ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ડિટેઇન કરાયેલા વાહનોમાં લાગી આગ, 50થી વધુ વાહન બળીને ખાક
અમદાવાદના ખાડિયા વિસ્તારમાં પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ડિટેઇન કરવામાં આવેલા વાહનોમાં આગ લાગતા 50થી વધુ વાહન બળીને ખાક થઇ ગયા હતા.
Published : February 6, 2026 at 5:25 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ખાડિયા વિસ્તારમાં પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ડિટેઇન કરવામાં આવેલા વાહનોમાં આગ લાગતા 50થી વધુ વાહન બળીને ખાક થઇ ગયા છે. બનાવની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવતા ફાયરની ટીમ દ્વારા મહાજહેમતે આગને કાબુમાં લેવામાં આવી હતી.
ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં 50થી વધુ વાહન બળીને ખાક
મળતી માહિતી અનુસાર, ખાડિયા પોલીસ ચોકીમાં પોલીસ દ્વારા ડિટેઇન કરવામાં આવેલા ટુ-વ્હીલર અને અન્ય વાહન રાખવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાના અચાનક અગમ્ય કારણોસર ટુ વ્હિલરમાં આગ લાગી હતી. આ આગ જોત જોતામાં અન્ય વાહનોમાં ફેલાઇ ગઇ હતી. બનાવની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવતા ફાયર વિભાગનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો.આગે વિકરાળ રૂપ ધારણ કરતા મહામહેનતે ફાયરની ટીમે પાણીનો મારો ચલાવીને આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. જોકે, આગ પર કાબુ મેળવે તે પહેલા જ 50થી વધુ ટુ વ્હિલર વાહન બળીને ખાક થઇ ગયા હતા.
"3:30 PMએ અમને કોલ મળ્યો હતો કે ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશન પાસે પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો અને આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો. આગ લાગવા પાછળના કારણની હજુ તપાસ ચાલી રહી છે." પ્રવિણસિંહ સોલંકી, ફાયર ઓફિસર
અમદાવાદના ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ડિટેઇન કરેલા ટુ વ્હિલર વાહનમાંમાં કેવી રીતે આગ લાગી તેને લઇને ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
