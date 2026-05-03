ભાવનગરમાં સર્કલ ઓફ આર્ટના પ્રદર્શનમાં 50 કલાકારોએ લીધો ભાગ, 100 ચિત્રો રજૂ કર્યા
ભાવનગર શહેરમાં બે દિવસ માટે સર્કલ ઓફ આર્ટ સંસ્થા દ્વારા ચિત્ર પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું.
Published : May 3, 2026 at 10:23 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં સર્કલ ઓફ આર્ટ દ્વારા યોજાયેલા કલા પ્રદર્શનમાં 50 કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો. અંદાજે 50 જેટલા સ્થાનિક અને જાણીતા કલાકારોએ પોતાની કલાકૃતિઓ પ્રદર્શિત કરી હતી. આ પ્રદર્શનમાં ચિત્રકલા, શિલ્પકલા અને વિવિધ માધ્યમોના કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો. કલાકારોને એક મંચ પૂરૂ પાડવા અને કલા સંસ્કૃતિને લોકો સુધી પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્યથી આ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
કલાનગરી ભાવનગરમાં દિવ્યાંગોના લાભાર્થે સર્કલ ઓફ આર્ટ સંસ્થા અંતર્ગત ચિત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં રાજ્ય સહિત વિદેશમાંથી પણ કલાકારોએ ચિત્ર પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો.ચિત્ર પ્રદર્શનમાં આર્ટ થેરાપી ડિપ્રેશન અને એક્ઝાઈટી માટે ઉપયોગી થઇ રહી હોવાનો મત એક તબીબે આપ્યો હતો.
50 કલાકારોએ 100 ચિત્રો રજૂ કર્યા
ભાવનગર શહેરમાં બે દિવસ માટે સર્કલ ઓફ આર્ટ સંસ્થા દ્વારા ચિત્ર પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. સંસ્થાના આગેવાન અજય ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે,"અમે સર્કલ ઓફ આર્ટ દ્વારા ચિત્ર પ્રદર્શન કર્યું છે જે બે દિવસ માટે સરદારનગર આર્ટ ગેલેરી ખાતે ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું છે. આ પ્રદર્શનમાં અંદાજે 100 જેટલા ચિત્રો છે, તેમાં એક આર્ટિસ્ટના બે ચિત્રો લગાવેલા છે. જૂનાગઢ, ભાવનગર,અમદાવાદ, રાજકોટ અને અમેરિકામાંથી પણ આર્ટિસ્ટ આવ્યા છે જેમણે અહીં ચિત્રો પ્રદર્શનમાં મુક્યા છે. અમારી સંસ્થા દ્વારા જે ચિત્રો લાગેલા છે તેની જે આવક થાય તેના 30 ટકા આવક દિવ્યાંગોના સહાયમાં ફાળવવામાં આવશે."
તબીબ અને આર્ટીસ્ટના મતે હવે આર્ટ થેરાપી કોણ માટે
સર્કલ ઓફ આર્ટ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનાર ડોક્ટર ઉષ્માબેન ઉદેશીએ જણાવ્યું હતું કે, આજકાલનો જે AI અને ડિજિટલનો જમાનો છે, તેના પ્લેટફોર્મ સામે સંવેદના ફિલિંગ બધા જ પૂરા થઈ ગયા છે તેના કારણે ડિપ્રેશન અને એક્ઝાઈટી (Anxiety) થઈ રહી છે. અમે તેના ઉપર કામ કરી રહ્યા છીએ. અમારી સંસ્થા અલગ અલગ શહેરોમાં છે. આમ જોઈએ તો થેરાપીમાં કોઈ દવા લેવામાં આવતી નથી, માત્ર આર્ટ દ્વારા તેની સારવાર કરવાની કોશિશ થાય છે. આ સાથે અમે કાઉન્સિલિંગ પણ કરી રહ્યા છીએ.
મુંબઈના કલાકાર મહિલાએ AI વિશે શું કહ્યું?
ચિત્ર પ્રદર્શનમાં મૂળ મુંબઈના રહેવાસી પુનમબેન કામત પણ ભાગીદાર બન્યા હતા. પુનમબેને જણાવ્યું હતું કે, હું મુંબઈથી આવું છું અને મને સારું લાગ્યું કે ચેરીટી માટે આ કામ થઈ રહ્યું છે. અત્યારે જોઈએ તો AI અને ચેટજીપીટીના (ChatGPT) સમયમાં વસ્તુ બધી કલામા જોવા મળશે પણ AIને બનાવ્યું કોણે તો કે માણસે બનાવ્યું છે. એટલે અત્યારે આધ્યાત્મમાં પણ ત્યાં જોઈએ પણ કલાનો વિચાર ભગવાનનો વિચાર છે એટલે માણસના મનમાં જે ઉપજ થાય છે તે AI પાસે હોતું નથી.
દિવ્યાંગ બાળકના શબ્દને જૂનાગઢના કલાકારના
પ્રદર્શનમાં આવેલા જૂનાગઢના કલાકાર હિતેન્દ્ર ગાગાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યમાં અમે દર વર્ષે જોડાઈએ છીએ અને એક સ્મિતનું કારણ બનીએ છીએ. પ્રદર્શન માટે અમે હંમેશા સાથે છીએ. જોકે, બીજી તરફ દિવ્યાંગ સોહમ જીવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો તે બધા ચિત્રો મેં બનાવ્યા છે. હું રાત દિવસ કામ કરું છું, સાત દિવસને 35 કલાક સુધી મેં કામ કર્યું છે.
