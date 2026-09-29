દીકરી હવે પરિવારમાં પણ નથી સલામત! રાજકોટના શાપરમાં 5 વર્ષની માસૂમ પર કૌટુંબિક કાકાએ જ આચર્યું દુષ્કર્મ
બિહારના શ્રમિક પરિવારની 5 વર્ષની દીકરી ઘરે એકલી હતી ત્યારે પરિચિત મંજવ નામના શખ્સે લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ.
Published : September 29, 2026 at 7:23 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના શાપર વેરાવળ વિસ્તારમાં માનવતાને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. કારખાનામાં કામ કરતા પરપ્રાંતીય શ્રમિક પરિવારની 5 વર્ષની માસૂમ દીકરી સાથે તેના જ કૌટુંબિક કાકા તરીકે ઓળખાતા શખ્સે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં રોષ ફેલાયો છે. બાળકીની તબિયત લથડતા તેને તાત્કાલિક રાજકોટની જનાના હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી છે. શાપર પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી પોક્સો સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મૂળ બિહારના ભાગલપુરના વતની અને છેલ્લા 5 વર્ષથી શાપર વેરાવળમાં રહીને કારખાનામાં મજૂરી કામ કરતા પરિવાર સાથે આ ઘટના બની છે. પરિવારને સંતાનમાં 4 દીકરી અને 1 દીકરો છે. જેમાંથી 2 દીકરી બિહારમાં પરિવાર સાથે રહે છે, જ્યારે શાપરમાં માતા-પિતા સાથે 1 દીકરો અને 2 દીકરી રહે છે.
ગઈકાલે રાબેતા મુજબ પતિ-પત્ની બંને અલગ-અલગ કારખાનામાં કામ અર્થે ગયા હતા. દીકરો અને એક દીકરી સ્કૂલે ગયા હતા, જ્યારે 5 વર્ષની બાળકી ઘરે એકલી હતી. આ તકનો લાભ લઈને તેમના જ ગામનો અને અવારનવાર તેમના ઘરે આવતો-જતો રહેતો મંજવ નામનો શખ્સ, જેને બાળકો કાકા તરીકે ઓળખતા હતા, તે બપોરે આશરે 4:30 વાગ્યે ઘરે આવ્યો હતો.
આરોપીએ બાળકી એકલી હોવાનો લાભ લઈને તેને લાલચ આપીને તેની સાથે ગેરકૃત્ય આચર્યું હોવાનું પરિવારે ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે. ઘટના સમયે બાળકીએ માતા-પિતાને ફોન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ બંને કારખાનામાં કામમાં વ્યસ્ત હોવાથી ફોન ઉપાડી શક્યા ન હતા. સાંજે 8 વાગ્યે જ્યારે માતા-પિતા ઘરે પરત ફર્યા ત્યારે બાળકીએ રડતા-રડતા આપવીતી જણાવી હતી.
પોલીસની તાત્કાલિક કાર્યવાહી
બાળકીની વાત સાંભળીને પરિવાર તાત્કાલિક આરોપીના ઘરે ગયો હતો, પરંતુ શરૂઆતમાં આરોપીએ પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો ન હતો. ત્યારબાદ પરિવારે શાપર વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો.
ફરિયાદ મળતા જ શાપર પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીની અટકાયત કરી હતી. પોલીસે આગવી ઢબે પૂછપરછ કરતા આરોપીએ પોતાનો ગુનો કબૂલ્યો હોવાનું સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે. પોલીસે બાળકીને તાત્કાલિક રાજકોટની જનાના હોસ્પિટલમાં મેડિકલ તપાસ અને સારવાર અર્થે ખસેડી છે.
પોલીસ તપાસના મુખ્ય મુદ્દા
- પરિચિત દ્વારા જ વિશ્વાસઘાત: આ ઘટનામાં આરોપી કોઈ અજાણ્યો નથી પરંતુ પરિવારનો જ પરિચિત અને કૌટુંબિક કાકા તરીકે ઓળખાતો વ્યક્તિ છે, જેના કારણે બાળકો તેના પર વિશ્વાસ કરતા હતા.
- POCSO અને કડક કાર્યવાહી: શાપર પોલીસે આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડની તજવીજ હાથ ધરી છે. પોલીસ બાળકીના મેડિકલ રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે.
- શ્રમિક પરિવારોની સુરક્ષા: શાપર વેરાવળ જેવા ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં હજારો પરપ્રાંતીય શ્રમિક પરિવારો રહે છે, જ્યાં માતા-પિતા બંને કામ પર જતા હોય ત્યારે નાના બાળકો ઘરે એકલા રહે છે, જે તેમની સુરક્ષા માટે જોખમી બની શકે છે.
હાલ પોલીસ દ્વારા આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને બાળકીની સારવાર ચાલુ છે.
આ સમગ્ર બાબતે રાજકોટ જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જર સાથે ટેલિફોનિક વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે બાળકીની સારવાર પહેલી પ્રાથમિકતા છે અને તેમના કૌટુંબિક કાકાની અટકાયત પણ કરવામાં આવી છે. હાલ બાળકીની સારવાર થયા બાદ કૌટુંબિક કાકાના રિમાન્ડ પણ માંગવામાં આવશે અને આરોપીને સખતમાં સખત સજા થાય તેવી કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
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