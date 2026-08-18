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સુરત: વરાછામાં ફૂડ પોઇઝનિંગ બાદ 5 વર્ષની બાળકીનું મોત, પનીરનું શાક આરોગ્યા બાદ પરિવારની તબિયત લથડી

રેસ્ટોરન્ટમાંથી કાજુ અને પનીરનું શાક પાર્સલ મંગાવ્યા બાદ એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોની તબિયત અચાનક લથડી હતી.

સુરતમાં ફૂડ પોઇઝનિંગ બાદ 5 વર્ષની બાળકીનું મોત
સુરતમાં ફૂડ પોઇઝનિંગ બાદ 5 વર્ષની બાળકીનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 5:00 PM IST

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સુરત: સુરતમાં ફૂડ પોઇઝનિંગ બાદ 5 વર્ષની બાળકીનું મોત થયું છે. રેસ્ટોરન્ટમાંથી કાજુ અને પનીરનું શાક પાર્સલ મંગાવ્યા બાદ એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોની તબિયત અચાનક લથડી હતી. બાળકીના મોત બાદ આરોગ્ય તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું હતું અને મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયાએ જરૂરી તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

વરાછામાં ફૂડ પોઇઝનિંગ બાદ બાળકીનું મોત

સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં રણુજાધામ સોસાયટીમાં રહેતા એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોની તબિયત અચાનક લથડી હતી. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, 15 ઓગસ્ટની રાત્રે શીતલ રેસ્ટોરન્ટમાંથી કાજુ અને પનીરનું શાક પાર્સલ કરાવીને ઘરે લઇ ગયા બાદ પરિવારના સભ્યોની તબિયત બગડી હતી.

સુરતમાં ફૂડ પોઇઝનિંગ બાદ 5 વર્ષની બાળકીનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

રાત્રિ ભોજન બાદ પરોઢિયે આશરે ચાર વાગ્યાના અરસામાં અશોકભાઈ કળસરિયા અને તેમની પાંચ વર્ષની દીકરી આર્યાને ઊલટી તથા પેટમાં દુખાવાની તકલીફ શરૂ થઈ હતી. શરૂઆતમાં પરિવાર દ્વારા ફેમિલી ડોક્ટર પાસે સારવાર લેવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનતા પરિવારના સભ્યોને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

સદવિચાર હોસ્પિટલમાં ઈમરજન્સી સારવાર માટે લાવવામાં આવેલી પાંચ વર્ષની માસૂમ આર્યાનું આશરે 15થી 20 મિનિટમાં જ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે બાળકીના પિતા અશોકભાઈ, તેમની પત્ની અને અન્ય બે પુત્રીઓ હાલમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, તબીબી તપાસમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર સામે આવી છે અને એક બાળકીની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

પરિવારના મોટાભાઈ ભૂપતભાઈ કળસરિયાએ સમગ્ર મામલે તટસ્થ તપાસની માગ કરી છે. તેમણે રેસ્ટોરન્ટના CCTV ફૂટેજ તપાસવાની સાથે ખોરાકની ગુણવત્તા અંગે યોગ્ય તપાસ કરી જવાબદાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે.

આરોગ્ય મંત્રીએ જરૂરી તપાસના આદેશ આપ્યા

ઘટનાની જાણ થતાં આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ સમગ્ર મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો. અનિલ પટેલ અને SMCના ડૉ. ઉમરીગર પાસેથી વીડિયો કોન્ફરન્સ મારફતે ઘટનાની વિગતો મેળવી જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

ઘટનાની જાણ થતાં સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની ફૂડ સેફ્ટી ટીમ શીતલ રેસ્ટોરન્ટ ખાતે પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર સેજલ વ્યાસના જણાવ્યા મુજબ, રેસ્ટોરન્ટમાંથી ખાદ્ય પદાર્થોના સેમ્પલ લેવાની તેમજ રેસ્ટોરન્ટ બંધ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

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