દાહોદ નગરપાલિકામાં 5 બેઠક બિન હરીફ, ભાજપને 4 અને કોંગ્રેસના ફાળે 1 બેઠક
Published : April 14, 2026 at 10:03 AM IST
દાહોદ: દાહોદ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે પાંચ બેઠકો બિનહરીફ થઇ છે. ભાજપે 4 અને કોંગ્રેસે એક બેઠક કબ્જે કરી છે.
દાહોદ નગરપાલિકામાં વોર્ડ નંબર 2માં બે ઉમેદવાર, વોર્ડ નંબર-7માં એક ઉમેદવાર અને વોર્ડ નંબર-9માં એક ઉમેદવાર એમ ભાજપના ચાર ઉમેદવાર બિન હરીફ થયા છે જ્યારે વોર્ડ નંબર-6માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બિન હરીફ વિજેતા જાહેર થયા હતા.
ભાજપે 4 બેઠક બિન હરીફ કબ્જે કરી
દાહોદ નગરપાલિકામાં 9 વોર્ડ માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે. વોર્ડ નંબર-3ના ભાજપના ઉમેદવાર ઇસ્તિયાકઅલી સૈયદે જણાવ્યું હતું કે, મેં ભાજપ તરફથી બક્ષીપંચ બેઠક ઉપર વોર્ડ નંબર-3માં દાવેદારી કરી હતી. સામેવાળા ઉમેદવારના પૂરતા દસ્તાવેજ ના હોવાને કારણે ફોર્મ રદ થતા હું બિનહરીફ વિજેતા બન્યો છું.
બીજી તરફ વોર્ડ નંબર-3ના ભાજપના ઉમેદવાર મીનાક્ષીબેને જણાવ્યું હતું કે, મેં ST કેટેગરીમાં વોર્ડ નંબર-3માં ભાજપ તરફથી દાવેદારી કરી હતી પરંતુ કોંગ્રેસના ઉમેદવારે મેન્ડેટ રજૂ ન કરતા મારી બિનહરીફ જીત થઇ છે.
વોર્ડ નંબર-6ના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અહેમદ ચાંદ ગત ટર્મમાં ભાજપમાંથી વિજેતા થઇ કાઉન્સિલર બન્યા હતા પરંતુ આ ચૂંટણીમાં ભાજપે ટિકિટ ન આપતા કોંગ્રેસ સાથે જોડાઇને કોંગ્રેસ તરફથી દાવેદારી નોંધાવી હતી. અહેમદ ચાંદ પણ બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થયા છે. અહેમદ ચાંદે જણાવ્યું હતું કે, વોર્ડ નંબર-6માં હું બિનહરીફ જાહેર થયો છું, હવે કોંગ્રેસના અન્ય ઉમેદવારો માટે મહેનત કરી તેમને જીતાડવાનો પ્રયાસ કરીશું.
બીજી તરફ વોર્ડ નંબર-9માં ગીતાબેન માળી અને વોર્ડ નંબર-7માં સોનલબેન પરમાર પણ બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થયા છે. આમ દાહોદ નગરપાલિકામાં કૂલ 4 બેઠક ભાજપને અને એક બેઠક કોંગ્રેસના ફાળે આવી છે.
15 એપ્રિલે ફોર્મ પરત ખેંચવાની અંતિમ તારીખ હોઇ કોણ ઉમેદવાર મેદાનમાં છે તે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગુજરાતમાં 26 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાશે જ્યારે 28 એપ્રિલે ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.
