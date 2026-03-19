માંગરોળના કંટવા પાસે ઉકાઈની મુખ્ય નહેરમાં 5 મીટરનું ભંગાણ, ખેતરો પાણી-પાણી
નહેરના પાણી આસપાસના નીચાણવાળા વિસ્તારો અને ખેતરોમાં ફરી વળતા ખેડૂતોમાં નુકસાનીની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
Published : March 19, 2026 at 5:00 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં નહેર તૂટવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે. માંગરોળ તાલુકાના કંટવા ગામની સીમમાંથી પસાર થતી ઉકાઈ જમણા કાંઠાની મુખ્ય નહેરમાં આજે વહેલી સવારે ગાબડું પડતા લાખો લિટર પાણીનો વેડફાટ થયો હતો. નહેરના પાણી આસપાસના નીચાણવાળા વિસ્તારો અને ખેતરોમાં ફરી વળતા ખેડૂતોમાં નુકસાનીની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
કોસંબા સિંચાઈ પેટા વિભાગના નાયબ કાર્યપાલ ઇજનેર એમ.ઝેડ. બોઘરાએ જણાવ્યા અનુસાર, કંટવા ગામની સીમમાં ચેનેજ 25.680 કિમી પર આવેલા કેનાલ સાઇફનના જોઈન્ટમાંથી પાઇપિંગ (પાણીનો રિસાવ) થવાને કારણે અંદાજે 5 મીટર જેટલું મોટું ભંગાણ પડ્યું હતું. આ ભંગાણને કારણે નહેરનું પાણી વરણ ખાડીમાં વહીને આગળ કંટવા, મોટી પારડી, સિયાલજ અને સાવા જેવા નીચાણવાળા ગામો તરફ ફેલાયું હતું.
નહેર તૂટવાને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેનાથી ઊભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભય ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તંત્ર દ્વારા નુકસાનીનો સર્વે કરી વળતર આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે.
ઘટનાની જાણ થતા જ સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા સવારે 4 વાગ્યે મુખ્ય નહેરના હેડ રેગ્યુલેટર (HR) પરથી પાણીનો પ્રવાહ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, નહેરમાં પાણીનો પ્રવાહ ઓછો થતા જ સમારકામની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આશરે 3 દિવસમાં સમારકામ પૂર્ણ કરી ફરીથી ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી અપાશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ નહેરનું નિર્માણ 1972માં થયું હતું અને અંદાજે 10 વર્ષ પહેલા (2013માં) તેને સિમેન્ટ કોન્ક્રીટથી પાકી કરવામાં આવી હતી.
