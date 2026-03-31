સુરત: લિંબાયતમાં મકાનમાં આગ લાગતા એક જ પરિવારના 5 લોકોના મોત
સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં મીઠી ખાડી વિસ્તારના એક મકાનમાં આગ લાગતા એક જ પરિવારના પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.
Published : March 31, 2026 at 2:07 PM IST
સુરત: સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં મીઠી ખાડી પાસેની રહેણાંક સોસાયટીમાં મકાનમાં આગ લાગતા એક જ પરિવારના 5 લોકોના મોત થયા છે. આ દુર્ઘટનામાં ગૂંગળામણ અને દાઝી જવાથી 5 લોકોના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઇ છે.
બનાવની જાણ થતા જ ફાયર વિભાગની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસ અનુસાર, મકાનમાં આગ લાગી ત્યારે તેમાં સાડીઓનો મોટો જથ્થો લાગેલો હતો જેને કારણે આગ ઝડપથી ઘરમાં પ્રસરી હતી અને પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. સાંકડી ગલીઓ અને મકાનમાં રહેલા કાપડના જથ્થાને કારણે આગ પર કાબુ મેળવવા ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી. ભારે જહેમત બાદ ફાયર વિભાગની ટીમે આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.
મૃતકોની યાદી
શહેનાઝ બેગમ અબ્દુલ કલામ અંસારી (ઉં.વ. 65)
શબીનાં રમઝાન અલી અંસારી (ઉં.વ. 28)
પરવીન અબ્દુલ કલામ અંસારી (ઉં.વ. 19)
હુસા બેગમ અબ્દુલ કલામ અંસારી (ઉં.વ. 18)
શુભાન રમઝાન અલી અંસારી (ઉં.વ. 4)
સુરતના મેયર પણ દોડી આવ્યા
બનાવની જાણ થતા જ સુરત મહાનગરપાલિકાના મેયર દક્ષેશ માવાણી ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.દક્ષેશ માવાણીએ જણાવ્યું, "આ ખૂબ જ દુ:ખદ ઘટના છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મકાનમાં મોટા પ્રમાણમાં સાડીઓનો જથ્થો (લગભગ 10 ટન) રાખવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે આગ ઝડપથી પ્રસરી અને બચાવ કામગીરીમાં પણ મુશ્કેલી પડી હતી. SMC અને પોલીસની ટીમ હવે તમામ રહેણાક વિસ્તારોમાં તપાસ કરશે અને જો કોઇ પણ મકાનમાં આ રીતે જોખમી જથ્થો મળી આવશે તો કડક કાર્યવાહી કરી સીલ મારવામાં આવશે."
