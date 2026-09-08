ETV Bharat / state

અંબાજી નજીક શ્રદ્ધાળુઓની ગાડી પર પથ્થરમારો કરી લૂંટ આચરતી ગેંગના 5 શખ્સો ઝડપાયા

હડાદ-અંબાજી રોડ ઉપર છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ ગેંગ સક્રિય હતી, જે લૂંટ માટે રાત્રે વાહનો પર પથ્થરમારો કરતી હતી

હડાદ-અંબાજી રોડ ઉપર છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ ગેંગ સક્રિય હતી, જે લૂંટ માટે રાત્રે વાહનો પર પથ્થરમારો કરતી હતી
હડાદ-અંબાજી રોડ ઉપર છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ ગેંગ સક્રિય હતી, જે લૂંટ માટે રાત્રે વાહનો પર પથ્થરમારો કરતી હતી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: દાંતા તાલુકામાં હડાદ-અંબાજી રોડ ઉપર છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ ગેંગ સક્રિય હતી, જે લૂંટ માટે રાત્રે વાહનો પર પથ્થરમારો કરતી હતી. હડાદ પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ગેંગને ઝડપી કાર્યવાહી કરી છે પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. અંબાજી લાખો માઈ ભક્તોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે ત્યારે આ રોડ ઉપરથી અજાણ્યા શ્રદ્ધાળુઓ પસાર થતા હતા તે સમયે આ લોકો તેમના વાહનો ઉપર પથ્થરમારો કરી લૂંટ કરતા હતા. ગભરાઈ ગયેલા શ્રદ્ધાળુઓ ઘણીવાર ફરિયાદ કરવાનું ટાળી અને નીકળી જતા હતા. પોલીસને અનેકવાર આ બાબતની ફરિયાદો મળી ચૂકી છે ત્યારે હવે હડાદ પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે.

લૂંટારુ ગેંગ દ્વારા અંબાજી નજીક અંબાજી અને રણુજા જતા ભક્તોના વાહનો ઉપર પથ્થરમારો કરી લૂંટ ચલાવવામા આવતી હતી. જે ગેંગના પાંચ શખ્સોને હડાદ પોલીસે ઝડપી લીધા છે. આ શખ્સો દ્વારા રોડથી પસાર થતાં વાહનો ઉપર પ્લાન મુજબ પથ્થરમારો કરી લૂંટ આચરવામાં આવતી હતી. જે બાબતે પોલીસને ફરિયાદ મળતા પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનીકલ સર્વેલેન્સના આધારે આખરે લૂંટ ચલાવતી ગેંગ સુધી પહોંચી પાંચ શખ્સોને ઝડપી લીધા છે.

મળતી વિગતો મુજબ આ વિસ્તારમાં અનેકવાર વાહનો ઉપર રાત્રિના સમયે પથ્થરમારો કરી લૂંટની ઘટનાઓ અગાઉ પણ બની હતી. ત્યારે તાજેતરમાં 30 ઓગસ્ટના રોજ ગનાપીપળી ઢાળ પાસે ફરિયાદી નિલેશભાઈ ખોખરીયાની ગાડી ઉપર અજાણ્યા ઈસમોએ પથ્થરમારો કરી કાર ઉભી રખાવી છરી બતાવી લૂંટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જે અંગેની ફરિયાદ હડાદ પોલીસને મળતા પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ગેંગના પાંચ શખ્સોને ઝડપી લીધા છે.

(1) સતરાભાઈ ધર્માભાઈ સોલંકી રહે.રાણપુર આંબા તા.હડાદ જી.બનાસકાંઠા

(2) તેજાભાઈ ભગાભાઈ પરમાર રહે.રાણપુર આંબા તા.હડાદ જી.બનાસકાંઠા

(3) રાજુભાઈ રમેશભાઈ અંગારી રહે.રાણપુર તા.હડાદ જી.બનાસકાંઠા

(4) કાળાભાઈ શકરાભાઈ ડુંગાઈસા રહે.ચીખલા તા.દાંતા જી.બનાસકાંઠા

(5) રમેશભાઈ કેશાભાઈ અંગારી રહે.રાણપુર તા.હડાદ જી.બનાસકાંઠા

હડાદ પોલીસ દ્વારા પકડાયેલા શખ્સોની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે કારણ કે અગાઉ બનેલી લૂંટની કેટલી ઘટનાઓમાં આ શખ્સો સંડોવાયેલા છે તે દિશામાં પણ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ હડાદ પોલીસે હાથ ધરી છે. હાલમાં પોલીસે લૂંટમાં વપરાયેલા હથિયાર મોટરસાયકલ સહિતનો મુદ્દામાલ પાંચ શખ્સો પાસેથી જપ્ત કર્યો છે.

આ મામલે હડાદ પોલીસે જાણકારી આપતા કહ્યું કે, પકડાયેલી ગેંગના પાંચ શખ્સો રણુજા અને અંબાજી જતા શ્રદ્ધાળુઓની ગાડીઓ ઉપર પથ્થરમારો કરી લૂંટ આચરતા હતા. રાત્રીના સમયે આ રોડ ઉપરથી પસાર થવામાં વાહન ચાલકો પણ ડર અનુભવતા હતા કારણ કે અગાઉ બનેલી ઘટનાઓના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ હતો. હડાદ પોલીસે યંગના પાંચ શખ્સોને ઝડપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AMBAJI GANG
ROBBERY GANG AMBAJI
AMBAJI CRIME
ROBBERY GANG AMBAJI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.