ગુજરાતમાં 5.96 લાખ મહિલાઓ 'લખપતિ દીદી' બની, મહિલા આર્થિક સશક્તિકરણમાં મજબૂત પ્રગતિ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્ત્વમાં છેલ્લા 12 વર્ષોમાં મહિલાઓ ભારતના વિકાસની સફરનો એક અભિન્ન હિસ્સો બની ગઇ છે અને 'વિકસિત ભારત'ના વિઝનને આકાર આપી રહી છે.
By ANI
Published : June 10, 2026 at 8:48 AM IST
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્ત્વમાં છેલ્લા 12 વર્ષોમાં મહિલાઓ ભારતના વિકાસની સફરનો એક અભિન્ન હિસ્સો બની ગઇ છે અને 'વિકસિત ભારત'ના વિઝનને આકાર આપી રહી છે.
ગુજરાત મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક યાદી અનુસાર, "વડાપ્રધાને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના, ઉજ્જવલા યોજના, PM મુદ્રા યોજના, PM આવાસ યોજના અને બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ ઝુંબેશ જેવી પહેલો દ્વારા મહિલા નેતૃત્વવાળા વિકાસ (Women-led development)ના વિઝનને આગળ ધપાવ્યું છે."
"આ કાર્યક્રમોએ ઉદ્યોગસાહસિકતા, નાણાકીય સહાય અને બહેતર આજીવિકા દ્વારા નારી શક્તિને સશક્ત બનાવી છે. આ પહેલોમાં, 'લખપતિ દીદી યોજના' ગ્રામીણ મહિલાઓને આર્થિક રીતે સશક્ત કરવા, તેમને ટકાઉ આવક મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા, અને આ રીતે નાણાકીય સ્વતંત્રતા તેમજ આત્મનિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું બનીને ઉભરી આવી છે."
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની (GLPC)એ 10 લાખ સંભવિત 'લખપતિ દીદી'ઓની ઓળખ કરી છે, જેમાંથી 5.96 લાખ મહિલાઓને ઓળખપત્ર આપી દેવામાં આવ્યા છે. આ આંકડો રાજ્યભરમાં મહિલા નેતૃત્વવાળા વિકાસની વધતી જતી શક્તિને દર્શાવે છે.
રાજ્ય સરકારે જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ ૧૨૪ માસ્ટર ટ્રેનર્સની નિમણૂક કરી છે, જેમને નેશનલ રિસોર્સ પર્સન્સ (NRP) દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવી છે. આ માસ્ટર ટ્રેનર્સે આગળ જતા 10,000થી વધુ કોમ્યુનિટી રિસોર્સ પર્સન્સ (CRPs)ને તાલીમ આપી છે, જેમાં કૃષિ સખીઓ, પશુ સખીઓ અને બેંક સખીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે જમીની સ્તરે યોજનાના અમલીકરણને મજબૂત બનાવે છે.
શું છે 'લખપતિ દીદી' યોજના?
'લખપતિ દીદી' પહેલ એ ભારત સરકારના દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના - રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન (DAY-NRLM) હેઠળ મહિલા સંચાલિત ગ્રામીણ આજીવિકા કાર્યક્રમ છે.
તેનો ઉદ્દેશ્ય સેલ્ફ-હેલ્પ ગ્રૂપ્સ (SHGs - સખી મંડળ) સાથે જોડાયેલી મહિલાઓને તાલીમ, નાણાકીય સહાય, ધિરાણ (લોન) અને બજારની સુવિધા પૂરી પાડીને ટકાઉ વાર્ષિક ઘરગથ્થુ આવક મેળવવામાં મદદ કરવાનો છે. આ યોજના હેઠળ, સખી મંડળની એવી મહિલાઓ કે જેમના પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂ. ૧ લાખથી વધુ હોય, તેમને 'લખપતિ દીદી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય સમગ્ર ગ્રામીણ ભારતમાં સખી મંડળો દ્વારા આ પહેલનો અમલ કરે છે. DAY-NRLM માળખા હેઠળ ગુજરાત સૌથી સક્રિય રાજ્યોમાંનું એક બનીને ઉભર્યું છે.
કૃષિ અને પશુપાલનથી લઈને કેન્ટીન અને કેટરિંગ બિઝનેસ: ભાવનાબેનની લખપતિ દીદી તરીકેની સફર
ચીખલી તાલુકાના નોગામા ગામના ભાવનાબેન પટેલે વિવિધ આજીવિકા પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા રૂ. 10.16 લાખની વાર્ષિક આવક મેળવીને એક સફળ લખપતિ દીદી તરીકે નામના મેળવી છે.
વર્ષ 2014થી 'ગાયત્રી સખી મંડળ' સાથે જોડાયેલા ભાવનાબેને રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન હેઠળ યોજાયેલી બેઠકો, વર્કશોપ અને જાગૃતિ કાર્યક્રમો દ્વારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અને આજીવિકાની તકો વિશે માહિતી મેળવી હતી. 'મિશન મંગલમ' પહેલથી પ્રેરિત થઈને અને તેમના સખી મંડળના સહયોગથી, તેમણે કેન્ટીન અને કેટરિંગ સર્વિસના વ્યવસાયમાં ઝંપલાવ્યું.
આજે ભાવનાબેન નવસારીની કલેક્ટર કચેરીમાં કેન્ટીન ચલાવે છે અને તેમના સખી મંડળના અન્ય સભ્યો સાથે મળીને કેટરિંગ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. તેમની વાર્ષિક આવકમાં કેન્ટીન વ્યવસાયમાંથી રૂ. 2 લાખ, કેટરિંગ સેવાઓમાંથી રૂ. 5 લાખ, કૃષિમાંથી રૂ. 1 લાખ અને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી રૂ. 2.16 લાખનો સમાવેશ થાય છે, જેનાથી તેમની કુલ વાર્ષિક કમાણી રૂ. 10.16 લાખ થાય છે.
તેમને અન્ય સરકારી યોજનાઓનો પણ લાભ મળ્યો છે, જેમાં લેપટોપ ખરીદવા માટે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર (DIC) તરફથી લોન અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (PHC) દ્વારા આયુષ્માન કાર્ડ મેળવવાનો સમાવેશ થાય છે. સખી મંડળમાં જોડાવાથી ભાવનાબેનના જીવનમાં નાણાકીય સ્થિરતા આવી છે, તેમનું જીવનધોરણ સુધર્યું છે અને તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે. એક લખપતિ દીદી તરીકે, તેઓ હવે અન્ય મહિલાઓને પણ આત્મનિર્ભરતા અને આર્થિક સશક્તિકરણ તરફ પ્રેરિત કરી રહ્યા છે.
શિલ્પાબેન પંડ્યા: ફૂડ પ્રોસેસિંગ દ્વારા વાર્ષિક રૂ. 10 લાખની કમાણી
ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના નેનપુર ગામના શિલ્પાબેન પંડ્યા તેમના ફૂડ પ્રોસેસિંગ સાહસ દ્વારા રૂ. 10 લાખની વાર્ષિક આવક મેળવીને સફળ લખપતિ દીદી બન્યા છે.
માર્ચ 2010થી 'શિલ્પા સખી મંડળ' સાથે જોડાયેલા શિલ્પાબેન હાલમાં નેનપુર વિલેજ ઓર્ગેનાઈઝેશન (VO) અને ક્લસ્ટર લેવલ ફેડરેશન (CLF) માં પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.
તેમના સખી મંડળને રિવોલ્વિંગ ફંડ (Revolving Fund) મળ્યા પછી, શિલ્પાબેને પંચામૃત, લીંબુ, સ્ટ્રોબેરી અને જામફળ જેવા ફ્લેવરમાં કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ કલર ઉમેર્યા વગર કુદરતી શરબત બનાવવાનું શરૂ કર્યું. ગ્રામીણ સ્વ-રોજગાર તાલીમ સંસ્થાઓ (R-SETI) માંથી ફૂડ પ્રોસેસિંગની તાલીમ મેળવ્યા પછી તેમણે પોતાના વ્યવસાયનો વધુ વિસ્તાર કર્યો.
આજે તેમનું આ સાહસ માત્ર તેમના પરિવારને નાણાકીય સ્થિરતા જ નથી આપતું, પરંતુ અન્ય મહિલાઓ માટે પણ આજીવિકાની તકો ઉભી કરે છે, જે તેમના સમુદાયમાં મહિલા સંચાલિત આર્થિક સશક્તિકરણમાં ફાળો આપે છે.
ગુજરાતની લખપતિ દીદી ચળવળના આ તો માત્ર થોડા ઉદાહરણો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં, હજારો લખપતિ દીદીઓ સતત ઊંચી આવક મેળવી રહી છે અને ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ દુરંદેશી પહેલ 'લખપતિ દીદી યોજના' ગ્રામીણ પરિવર્તન માટે એક શક્તિશાળી બળ તરીકે ઉભરી આવી છે, જે મહિલાઓને આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારતના વિઝનમાં યોગદાન આપવા પ્રોત્સાહિત કરે છે.
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