ચોટીલા નજીક 5 ગેરકાયદે હોટલ તોડી પડાઈ, તંત્રએ 28.12 કરોડ રૂપિયાની સરકારી જમીન ખુલ્લી કરી
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા નજીક ગેરકાયદે ધમધમતી હોટલો અને બાંધકામો ઉપર પ્રાંત અધિકારીએ લાલ આંખ કરી છે, અને કડક કાર્યવાહી કરી છે.
Published : December 29, 2025 at 11:40 AM IST|
Updated : December 29, 2025 at 11:47 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા નજીક ગેરકાયદેસર બાંધકામ ઉપર હવે બુલડોઝર ફેરવવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે. છેલ્લા બે દિવસમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા નજીક ગેરકાયદેસર પાંચ જેટલી હોટલો તોડી પાડવામાં આવી છે.
ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી દ્વારા ખેરડી ગામે ત્રણ હોટલો ઉપર બુલડોઝર ફેરવી નાખવામાં આવ્યું છે. 2001 થી ગેરકાયદે રીતે સરકારી જમીન ઉપર બાંધકામો કરવામાં આવ્યા હતા અને 03 જેટલી હોટલો ખડકી દેવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત 12 દુકાનો અને પોતાના માટે હોટલ માલિકો દ્વારા ઘોડાઓ રાખી અને સરકારી જમીન ઉપર તબેલા બનાવી નાખવામાં આવ્યા હતા. હોટલમાં કામ કરતા કારીગરો માટે ક્વાર્ટર પણ બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
આ સમગ્ર બાંધકામ સરકારી ખરાબાની જગ્યા ઉપર કરવામાં આવ્યું હતું.આ મુદ્દે ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી દ્વારા શિવ લહેરી પરોઠા હાઉસ, વીર વછરાજ હોટલ અને પટના બિહાર બલવીર હોટલ તેમજ પાંચ હોટલ સ્ટાફ ક્વાર્ટર અને ચાર મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે.
સરકારી જમીન ઉપર કબજો જમાવી અને આ સમગ્ર બાંધકામ કરી અને સરકારી જમીન ઉપર દબાણ કરવામાં આવ્યું હોવાથી ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ બુલડોઝર ફેરવી નાખી વધુ તપાસ અને દબાણ કરતાં સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ અંગેની કાર્યવાહી કરવાની શરૂઆત કરી છે.
પ્રથમ તબક્કામાં શિવ લહેરી પરોઠા હાઉસ નામની હોટલ ઉપર મંગડુંભાઈ જીલુભાઈ ખાચર દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત વીર વછરાજ હોટલમાં મહેન્દ્રભાઈ જીલુભાઈ ખાચર દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યા હોવાનું જણાયું છે.
આ ઉપરાંત પટના બિહાર બલવીર હોટલ ઉપર સુરેશભાઈ જીલુંભાઈ ખાચર દ્વારા ગેરકાયદે બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હોવાનું ખુલ્યું છે. આમ તંત્રએ 28.12 કરોડ રૂપિયાની સરકારી જમીન ખુલ્લી કરી છે અને ગેરકાયદેસર પાકા બાંધકામ 25 વર્ષથી કરેલા હોય ત્યારે વાર્ષિક 1% ના દરે કુલ 25 વર્ષની વસુલાત કરવા અંગેની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.