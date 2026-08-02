સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણના દેદાદરા ગામના ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા, 5 મકાનો તૂટ્યા, 1000 વીઘા ખેતરો પાણીમાં ગરકાવ
ઉપરવાસ અને સ્થાનિક વરસાદ તથા તળાવના પાળા ઊંચા હોવાને કારણે ખેડૂતોના 1000થી વધુ વીઘા ખેતરોમાં માથોડા પાણી ભરાયા છે.
Published : August 2, 2026 at 9:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે દેદાદરા ગામ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું છે. ગામમાં પાણી ભરાઈ જતા 5થી વધુ મકાનો તૂટી પડ્યા છે. ખેડૂતોના 1000થી વધુ વીઘા ખેતરોમાં માથોડા પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે ખેડૂતો ખેતરમાં જઈ શકતા નથી.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું દેદાદરા ગામ સૌથી વધુ પ્રભાવિત બન્યું છે. દેદાદરા ગામે વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા ગામમાં આવેલા પાંચથી વધુ મકાનો તૂટી પડવા પામ્યા છે.
આ ઉપરાંત હવે દેદાદરા ગામના ખેડૂતોના ખેતરોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. માથોડા પાણી ભરાઈ ગયા હોવાના કારણે ખેડૂતો ખેતરમાં જઈ પણ શકતા નથી. ત્યારે ખેડૂતોના ખેતરોમાં ટ્રેક્ટર લઈને જવું પણ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.
પાણી નિકાલ ન થવાને કારણે ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા
ઉપરવાસ પડેલા વરસાદ અને દેદાદરા ગામમાં પડેલા વરસાદના કારણે પાણીનો યોગ્ય નિકાલ ન થતો હોવાના કારણે અને તળાવનો પાળો બે ફૂટ ઊંચો બનાવી નાખવામાં આવ્યા હોવાના કારણે વરસાદી પાણીનો નિકાલ થતો નથી.
તળાવમાંથી પાણી જે ઝડપે નિકાલ થવો જોઈએ તે ઝડપે નિકાલ થયો નથી. જેને લઈને દેદાદરા ગામના ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. 1000થી વધુ વીઘા જમીન ઉપર પાણી ફરી વળવા પામ્યા છે.
ત્યારે ખેડૂતો દ્વારા કપાસ, મગફળી, તલ જેવા પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું પણ હવે તેમાંથી કાંઈ બચે તેવી પરિસ્થિતિ નથી. જમીનનું પણ ધોવાણ થયું છે.
ખેડૂતો દ્વારા મોંઘી મજૂરી, મોંઘા બિયારણો અને મોંઘા ખાતરો કરી મહેનત મજૂરી કરીને વાવેતર કર્યું. પણ સત અને અવિરત વરસાદના કારણે ખેડૂતોના ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. બે મહિના સુધી પાણી ઓસરે તેવી કોઈપણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ નથી.
ખેડૂતોની માંગ: નુકસાનનો સર્વે અને સહાય
ત્યારે ખેડૂતો દ્વારા હવે સરકાર પાસે અને તંત્ર પાસે માંગ કરવામાં આવી છે કે તેમના ખેતરમાં થયેલા નુકસાન અંગેનો સર્વે કરવામાં આવે. તલ, કપાસ, મગફળી જેવા પાકોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેમાં ખેડૂતોએ વિઘે 15 થી 20 હજાર રૂપિયાનું ખર્ચ કર્યો હતો તે પણ પાણીમાં જતો રહ્યો છે.
તળાવમાં પાણી નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે અને 1000 વીઘાથી વધુની જમીન પર માથોડા પાણી ભરાઈ ગયા છે.
ત્યારે હવે સર્વે કરીને સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. નુકસાન અંગેના પેકેજની સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે. હાલમાં ખેડૂતો સતત દેવામાં છે. ચાલુ વર્ષે પણ પૂરતા જણસના ભાવ નથી મળ્યા. ત્યારે બીજી તરફ હવે સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની સામે જોઈ અને દેદાદરા ગામમાં સૌથી વધુ નુકસાન છે ત્યારે ખેડૂતોને નુકસાન અંગેનું વળતર ચૂકવવા માંગ કરાઈ છે.
"ખેતરોમાં હોડકા લઈ જવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ, ટ્રેક્ટર પણ નથી ચાલી રહ્યા" - દશરથસિંહ ઝાલા, ખેડૂત
દેદાદરા ગામના ખેડૂત દશરથસિંહ ઝાલા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે અચાનક પાણી ગામમાં આવી ગયું. ગામમાં પણ પાણી ભરાયા છે અને ખેતરો પણ બેટમાં ફેરવાયા છે. ત્યારે ખેતરોમાં જવાય તેવી હાલ કોઈ પરિસ્થિતિ નથી.
માથોડા પાણી ભર્યા હોવાના કારણે ટ્રેક્ટર પણ બંધ થઈ જાય છે. એટલે હોડકા લઈને જ ખેતરમાં જવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે. કપાસ, મગફળી, તલ જેવા પાકોનો શ્વાસ વડી ગયો છે. તળાવમાં પાણીની આવકનો કોઈ નિકાલ નથી એટલે ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા અને સરકાર દ્વારા નુકસાન અંગેની સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે.
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