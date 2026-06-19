રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે પર MRPથી વધુ ભાવ લેતી આ 5 હોટલોને ફટકારાયો મોટો દંડ
નેશનઇ હાઇવે ઉ૫રની અનેક હોટલોમાં બસ ઉભી રાખી યાત્રિકો જમતા/નાસ્તો કરતા હોય છે, જેનો લાભ લઈ હોટલોમાં MRP કરતાં વધુ ભાવ વસૂલવામાં આવે છે.
Published : June 19, 2026 at 10:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા સબ ડિવિઝન હેઠળના ચોટીલા, મુળી, થાનગઢ તાલુકામાં કોઇ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો તે અંગેની વિગતો મોકલી આ૫વા નાયબ કલેકટર ચોટીલા એચ.ટી.મકવાણાએ બાતમી આ૫વા વોટસઅ૫ નંબર 8799231404 જાહેર કર્યો છે, જે નંબર ઉ૫ર બાતમી મળી કે ચોટીલા ખાતે દરરોજ અનેક પ્રવાસીઓ દર્શનાર્થે આવતા હોય છે જેમાં નેશનઇ હાઇવે ઉ૫રની અનેક હોટલોમાં બસ ઉભી રાખી યાત્રિકો જમતા/ નાસ્તો કરતા હોય છે, જેનો લાભ લઇ નેશનલ હાઇવે ઉ૫ર આવેલ અનેક હોટલોમાં દરેક વસ્તુમાં MRP કરતાં વધુ ભાવ વસૂલવામાં આવે છે.
આ બાતમીના આધારે નાયબ કલેકટર ચોટીલા એચ.ટી.મકવાણાએ ટીમ બનાવી હતી. જેમાં નાયબ કલેકટર કચેરી ચોટીલા, મામલતદાર કચેરી ચોટીલા અને તોલમા૫ વિભાગના અઘિકારીઓ/ કર્મચારીઓની સંયુકત ટીમો બનાવી ખાનગી રીતે તપાસ કરતા નેશનલ હાઇવે ઉ૫રની કેટલીક હોટલોમાં પેકેજ્ડ પીવાના પાણી, ઠંડા પીણાં તથા અન્ય પેકેજ્ડ ચીજવસ્તુઓમાં ગ્રાહકો પાસેથી MRP કરતાં વધુ ભાવ વસૂલવામાં આવતા હોવાનું સાબીત થતા Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ગ્રાહકો પાસેથી વધારે પૈસા ચાર્જ કરતી કઈ હોટલોને દંડ થયો?
- શ્રી રાજ રાજેશ્વરી હોટલ મુ. ચોટીલા તાલુકો : ચોટીલા
- રાજ મહેલ હોટલ મુ. કુંભારા તાલુકો : ચોટીલા
- શ્રી કૃષ્ણા હોટલ મુ. નાના કાંઘાસર તાલુકો : ચોટીલા
- આશાપુરા હોટલ, અમદાવાદ-રાજકોટ નેશનલ હાઇવે 47
- બંસી હોટલ, અમદાવાદ-રાજકોટ નેશનલ હાઇવે 47
ઉકત પાંચેય હોટેલ સંચાલકો પાસેથી નિયમોનો ભંગ બદલ દરેક હોટેલ દીઠ રૂ.10,000 મુજબ કુલ રૂ.50,000નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો. તેમજ ઉપરની તમામ હોટલના માલિકો સામે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા 2013ની કલમ 129 મુજબ જામીન અંગેની નિયમોનુસાર કાર્યવાહી હાથ ઘરવામાં આવી, તેમજ ઉક્ત હોટલ માલિકો દ્વારા હોટલમાં પુન: આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખવામાં આવશે તો હોટલો સીલ મારવા અંગેની કડક કાર્યવાહી હાથ ઘરવામાં આવશે.
આ અંગે ચોટીલાના નાયબ કલેક્ટર એચ. ટી. મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, યાત્રાળુઓ, પ્રવાસીઓ અને ગ્રાહકોના હિતો સાથે ચેડાં કરતી પ્રવૃત્તિઓ કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. ભવિષ્યમાં પણ આવી સંયુક્ત તપાસો નિયમિતપણે ચાલુ રહેશે અને નિયમભંગ કરનાર સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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