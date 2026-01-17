પંજાબમાં ગુજરાતીઓની કારને નડ્યો અકસ્માત, મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત 5 લોકોનાં કરુણ મોત
વાવ-થરાદ જિલ્લા માટે શનિવારનો દિવસ ગોજારો સાબિત થયો છે. પંજાબ નજીક થયેલા અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે.
વાવ થરાદ: પંજાબમાં ભટિંડા નેશનલ હાઈવે પર ગાઢ ધુમ્મસના કારણે વાવ થરાદ જિલ્લામાંથી શિમલા ફરવા ગયેલા એક મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત પાંચ લોકોના ગમખ્વાર અકસ્માતમાં કરુણ મોત થયા છે. પરત આવતા સમયે ફોર્ચ્યુનર ગાડીના ચાલકે સ્ટેરીંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા કરૂણ ઘટના બની હતી.
વાવ-થરાદ જિલ્લા માટે શનિવારનો દિવસ ગોજારો સાબિત થયો છે. પંજાબ નજીક થયેલા અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. વાવ થરાદ જિલ્લામાંથી શિમલા ખાતે ફરવા માટે ગયેલા મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત પાંચ લોકોના માર્ગ અકસ્માતમાં કરુણ મોત થયા છે. ગાઢ ધુમ્મસના કારણે પંજાબ નજીક અકસ્માત સર્જાયો હતો. આકસ્માતમાં વાવ થરાદ જિલ્લાના મહિલા પાંચ લોકોના મોત થતા પરિવાર સમાજમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. મૃતકમાં દિયોદરના રાંટીલા ગામના અને પાલનપુર પોલીસ હેડકોર્ટર ખાતે ફરજ બજાવતા મહિલા કોન્સ્ટેબલ રાજપુત અમિતાબેન કરસનભાઈનુ પણ મોત થયું છે.
અકસ્માતના બનાવ અંગે એસ.પી સિટી નરિન્દર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "આજે સવારે લગભગ 7:30 વાગ્યે, પોલીસને માહિતી મળી હતી કે ભટિંડાના સંગત પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગુરથરી ગામમાં એક ફોર્ચ્યુનર કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાઈ છે અને કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ઘાયલોને સારવાર માટે ભટિંડાની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ. ત્યાં ડોક્ટરોએ એક મહિલા સહિત પાંચ લોકોને મૃત જાહેર કર્યા."
મૃતકોની ઓળખ
મૃતકોની ઓળખ અરજણભાઈ રાજપૂત, ભરતભાઈ રાજપૂત, સતીશભાઈ, જનકભાઈ અને અમિતાબેન રાજપૂત તરીકે થઈ છે. તેઓ 25 થી 30 વર્ષની વચ્ચેના હતા. તેમના ખિસ્સામાંથી મળેલા આધાર કાર્ડ અને અન્ય ઓળખ દસ્તાવેજો દ્વારા તેમની ઓળખ થઈ હતી.
મૃતક મહિલા ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ હતી
પોલીસ અધિક્ષક (શહેર) નરિન્દર સિંહે જણાવ્યું કે મૃતકોમાંથી એક અમિતા બેન ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ હતી. કાર ભટિંડાથી ડબવાલી જઈ રહી હતી. પાંચ લોકો ફરવા માટે બહાર ગયા હતા અને આજે સવારે ભારે ધુમ્મસને કારણે તેમનું વાહન ડિવાઇડર સાથે અથડાયું. આ અકસ્માતમાં પાંચેયના મોત થયા. હાલમાં સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે. મૃતકોના પરિજનોને જાણ કરવામાં આવી છે અને તેઓ ગુજરાતથી રવાના થઈ ગયા છે. પોલીસ અધિક્ષક (શહેર) નરિન્દર સિંહે પુષ્ટિ આપી છે કે ભારે ધુમ્મસને કારણે ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવ્યો અને વાહન ડિવાઇડર સાથે અથડાયું. પોલીસ આ મામલાની વધુ તપાસ કરી રહી છે.
