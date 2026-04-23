સુરતમાં એક જ વ્યક્તિ, એક જ ફોટો અને એક જ નામ સાથે 5 જુદા-જુદા વોટર આઈડી કાર્ડ નંબર!, કોંગ્રેસે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર પ્રહાર કર્યા
કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં એક તસવીર શેર કરી છે જેમાં એક નામ અને ઓળખવાળી વ્યક્તિના 5 જુદા-જુદા વોટર આઈડી છે
Published : April 23, 2026 at 10:20 PM IST
Updated : April 23, 2026 at 10:39 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ સોશિયલ મીડિયા પર કરેલી એક પોસ્ટ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે અને ચૂંટણી પ્રકિયા તથા ચૂંટણી પંચની કામગિરી સામે સવાલો પેદા થાય તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.
અમિત ચાવડાએ ફેસબુક પોસ્ટમાં એક તસવીર શેર કરી છે જેમાં સુરત મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-22 ભટાર-વેસુ-ડુમસની મતદાર યાદી છે, આમાં એક નામની વ્યક્તિના પાંચ વોટર-આઈડી જોવા મળી રહ્યા છે. આ તસવીર શેર કરી અમિત ચાવડાએ આક્ષેપ લગાવ્યો છે કે, 'ગુજરાતમાં વોટ ચોરીનું મોદી મોડલ.'
તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં આગળ જણાવ્યું કે, 'SIR પહેલા પણ ચોરી કરતા હતા અને આજે પણ ચાલુ છે. SIR પહેલા પણ પુરાવા સાથે જણાવ્યું હતું કે માત્ર નવસારી (ચોર્યાસી વિધાનસભા) સીટ પર જ 30,000 જેટલા ડુપ્લીકેટ મતદારો છે, અને સમગ્ર ગુજરાતની જો તપાસ થાય તો આ આંકડો 62 થી 70 લાખ સુધી પહોંચી શકે….
પરંતુ SIR બાદ પણ સ્થિતિ એની એ જ! સુરતમાં એક જ વ્યક્તિ, એક જ ફોટો અને એક જ નામ સાથે 5 અલગ-અલગ વોટર આઈડી કાર્ડ નંબર!
ચૂંટણી પંચ આખરે કોના ઈશારે અને કોના લાભાર્થે આ કાર્ય કરી રહ્યું છે?'
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ અગાઉ પણ કોંગ્રેસ તથા અન્ય પાર્ટીઓ દ્વારા ચૂંટણીપંચની કામગિરી અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. રાહુલ ગાંધીથી લઈને મમતા બેનર્જીએ મોદી સરકાર અને ઈલેક્શન કમિશન પર બોગસ મતદારો તથા SIRની પ્રક્રિયાને લઈને વિવિધ આક્ષેપો કર્યા છે ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના એકદમ પહેલા કોંગ્રેસ દ્વારા ફરી એકવાર 'પુરાવા' રજૂ કરી ચૂંટણીપંચ અને મોદી સરકાર વિરુદ્ધ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિના આક્ષેપ લગાવાય છે.
