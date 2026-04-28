જામનગરમાં બ્લેકના નાણાંની લેતીદેતીમાં અપહરણકાંડ, રાજકોટના બેન્ક કર્મચારીને પરિવાર સાથે બંધક બનાવાયો; પાંચ આરોપી ઝડપાયા
જામનગરમાં કાળા નાણાં (બ્લેક મની)ની લેતીદેતીના વિવાદમાં રાજકોટના એક બેંક કર્મચારીનું તેના પરિવાર સાથે અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : April 28, 2026 at 8:13 AM IST
જામનગર: હાલાર પંથકમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને પડકારતો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. જામનગરમાં કાળા નાણાં (બ્લેક મની)ની લેતીદેતીના વિવાદમાં રાજકોટના એક બેંક કર્મચારીનું તેના પરિવાર સાથે અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, જામનગર પોલીસે સમયસૂચકતા વાપરી દરોડો પાડી યુવાનને મુક્ત કરાવ્યો છે અને પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી અનુસાર, રાજકોટમાં બેંકમાં ફરજ બજાવતા એક યુવાને આરોપીઓ પાસેથી અંદાજે રૂપિયા 27,20,000 લીધા હતા. આ નાણાંની ઉઘરાણી માટે આરોપીઓએ ફિલ્મી ઢબે અપહરણનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. ફરિયાદી જ્યારે પોતાના પરિવાર સાથે પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે આરોપીઓએ સ્કોર્પિયો ગાડી દ્વારા તેમનો રસ્તો રોક્યો હતો. ધોળા દિવસે પરિવારનું અપહરણ કરી તેમને જામનગરના એક બંગલામાં લઈ જઈ બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા.
ધમકી અને નાણાં પડાવ્યા
બંગલામાં બંધક બનાવી આરોપીઓએ યુવાન પર શારીરિક હુમલો કર્યો હતો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. દબાણ હેઠળ આરોપીઓએ ફરિયાદી પાસેથી આંગડિયા મારફતે કટકે-કટકે રૂપિયા 9,75,000 બળજબરીપૂર્વક પડાવી લીધા હતા. હજુ વધુ નાણાંની માંગણી ચાલુ હતી ત્યારે પોલીસને આ મામલે બાતમી મળી હતી.
પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા જામનગર પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી. DySP જયવીરસિંહ ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસે લોકેશન ટ્રેસ કરી તે બંગલા પર દરોડો પાડ્યો હતો જ્યાં યુવાનને બંધક રખાયો હતો. પોલીસે સુરક્ષિત રીતે યુવાનને છોડાવી લીધો હતો અને ઘટનાસ્થળેથી જ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.
અપહરણકાંડમાં ઝડપાયેલા પાંચ આરોપી
- જયદિપસિંહ જાડેજા
- ચિરાગ આહીર
- એજાજ સાયેચા
- અક્ષય ચાવડા
- અમિત ચાવડા
"રાજકોટના યુવાન અને તેના પરિવારનું સ્કોર્પિયોમાં અપહરણ કરી જામનગરમાં ગોંધી રાખવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ મારકૂટ કરી અંદાજે 9.75 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હતા. પોલીસે સમયસર કાર્યવાહી કરી યુવાનને બચાવ્યો છે અને પાંચેય આરોપીઓની અટકાયત કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે." જયવીરસિંહ ઝાલા, DySP
