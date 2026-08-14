સુરતમાં ફ્લિપકાર્ટની SPF પૉલિસીનો દુરુપયોગ કરી 42.20 લાખની ઠગાઈ કરનાર 5 ઝડપાયા
સુરત શહેરમાં ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મના નિયમો અને પોલિસીમાં રહેલી છટકબારીઓનો લાભ લઈને મોટું છેતરપિંડીનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે
Published : August 14, 2026 at 10:36 PM IST
સુરત: સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ઈ-કોમર્સ દિગ્ગજ ફ્લિપકાર્ટ (Flipkart) સાથે 42.20 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરનાર એક હાઇ-ટેક સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સેલર પ્રોટેક્શન ફંડ અને પેમેન્ટ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરી કૌભાંડ આચરનાર પાંચ કુશળ યુવકોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે.
સુરત શહેરમાં ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મના નિયમો અને પોલિસીમાં રહેલી છટકબારીઓનો લાભ લઈને મોટું છેતરપિંડીનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ફ્લિપકાર્ટની 'સેલર પ્રોટેક્શન ફંડ' (SPF Policy) અને પેમેન્ટ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરી 42.20 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
ઝડપાયેલા તમામ આરોપીઓ સુરતના જ રહેવાસી છે અને ઈ-કોમર્સ વેપાર સાથે સંકળાયેલા છે. આ યુવકો માત્ર 3 દિવસમાં પેમેન્ટ મેળવી લઈ, માલની ડિલિવરી થાય તે પહેલાં જ ઓર્ડર રિટર્ન કરી દેતા હતા અને કંપનીને ચૂનો લગાવતા હતા.
પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ 'M/s. Sukhvilash Creation' નામની બોગસ ફર્મ ઊભી કરી હતી. આ ફર્મ અને રજિસ્ટર્ડ નંબર અન્ય કોઈ વ્યક્તિના નામે હતા, જેનો દુરુપયોગ મુખ્ય સૂત્રધાર કરતો હતો. ગત 23 ડિસેમ્બર 2025થી 31 માર્ચ 2026 દરમિયાન આ સેલર એકાઉન્ટ પરથી આશરે 94 લાખ રૂપિયાની કિંમતના 5,121 શંકાસ્પદ ઓર્ડર નોંધવામાં આવ્યા હતા. સમાન કસ્ટમર આઈડી, આઈપી એડ્રેસ અને ડિવાઇસ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને મોટાપાયે કેશ ઓન ડિલિવરી (COD) ઓર્ડર કરવામાં આવ્યા હતા.
આરોપીઓ ફ્લિપકાર્ટની એસપીએફ પોલિસી અને પેમેન્ટ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમની નબળાઈનો લાભ લેતા હતા. ઓર્ડર થયા બાદ સેલરને માત્ર 3 દિવસમાં જ પેમેન્ટ મળી જતું હતું, જ્યારે વાસ્તવિક માલ ગ્રાહક સુધી પહોંચીને પરત આવવામાં આશરે 7 દિવસનો સમય લાગતો હતો. આરોપીઓ માલ ડિલિવર થાય તે પહેલાં જ ઓર્ડર રિટર્ન અથવા રિફંડમાં મૂકી દેતા હતા અને કંપનીને નાણાં પરત કર્યા વિના SPF પોલિસી હેઠળ ક્લેમ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે 42.20 લાખ રૂપિયા પડાવી લેતા હતા.
ઝડપાયેલા પાંચેય આરોપીઓ અને તેમની ભૂમિકા
આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર આશવ રાજેશભાઈ લુણાગરીયા (ઉં.વ. 28, રહે. સરથાણા) છે. તેણે અન્ય વ્યક્તિના નામે 'M/s. Sukhvilash Creation' ફર્મ અને બોગસ મોબાઈલ નંબરથી સેલર એકાઉન્ટ બનાવી કંપની સાથે 42.20 લાખની ઠગાઈ આચરી હતી.
રક્ષિત રમેશભાઈ રાદડિયા (ઉં.વ. 26, રહે. મોટા વરાછા): આશવનો બિઝનેસ પાર્ટનર હતો. બોગસ સેલર એકાઉન્ટના બેંક ખાતામાં પોતાનો નંબર રજિસ્ટર રાખી તમામ આર્થિક વ્યવહારો સંભાળતો હતો. આના બેંક ખાતામાંથી જૂન 2025 થી એપ્રિલ 2026 વચ્ચે 2.36 કરોડથી વધુના જંગી વ્યવહારો મળી આવ્યા છે.
ભૌતિક કમલેશભાઈ ઠુમ્મર (ઉં.વ. 27, રહે. સરથાણા): પેમેન્ટ હેન્ડલર તરીકે કામ કરતો હતો. આશવ પાસેથી નાણાં પોતાના બેંક ખાતામાં મેળવીને ટેલિગ્રામ હેન્ડલરને પ્રતિ ઓર્ડર 120 રૂપિયાના લેખે કમિશન ટ્રાન્સફર કરતો હતો.
આકાશ સુરેશભાઈ વોરા (ઉં.વ. 26, રહે. વેલંજા): નેટવર્કિંગ લિંક તરીકે કામ કરતો હતો. તેણે 5,121 બોગસ ઓર્ડર જનરેટ કરાવવા માટે ટેલિગ્રામ પર પ્રતિ ઓર્ડર 120 રૂપિયા નક્કી કરી અજાણ્યા શખ્સનો સંપર્ક મુખ્ય આરોપી આશવ સાથે કરાવ્યો હતો.
રોહન સુરેશભાઈ વોરા (ઉં.વ. 23, રહે. વેલંજા): ફેક ડિજિટલ સેટઅપ સંભાળતો હતો. ભૌતિક અને આકાશ સાથે પાર્ટનરમાં હતો. તેના ફોનમાંથી 15 જેટલા જીમેઇલ આઈડી મળી આવ્યા છે, જેનો ઉપયોગ એમેઝોન (Amazon) પર પણ બોગસ સેલર આઈડી ખોલવા માટે થતો હતો.
આ આખું કૌભાંડ ટેલિગ્રામ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી ચાલતું હતું. ફેક ઓર્ડર જનરેટ કરવા માટે પ્રતિ ઓર્ડર 120 રૂપિયા કમિશન ચૂકવાતું હતું. તપાસ દરમિયાન રક્ષિત રાદડિયાના નિયંત્રણ હેઠળના બેંક ખાતામાંથી 2.36 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે આ ગેંગ લાંબા સમયથી મોટા પાયે આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચલાવી રહી હતી.
સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે આ મામલે તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ કડક પૂછપરછ શરૂ કરી છે અને આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકોની પણ શોધખોળ હાથ ધરી છે.
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