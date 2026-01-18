ભાવનગરમાં એક્ટિવા ન આપતા ઉશ્કેરાયા શખ્સો, તિક્ષ્ણ હથિયારોથી યુવાનને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
ભાવનગરના કુંભારવાડામાં હાઉસીંગ બોર્ડના મકાનમાં રહેતા એક યુવાનની હત્યા મામલે પોલીસે પાંચ શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે, જાણો શું હતો સમગ્ર મામલો ?
Published : January 18, 2026 at 11:06 AM IST
ભાવનગર: ગત 15 જાન્યુઆરીના રોજ ભાવનગર શહેરના કુંભારવાડામાં હાઉસિંગ બોર્ડ ક્વાર્ટરમાં મોડી રાત્રે એક યુવાન ઉપર પાંચ જેટલા શખ્સોએ તીક્ષણ હથિયાર સાથે હુમલો કર્યો હતો. જેમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા યુવાનનું સારવારમાં મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં પાંચ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધાયા બાદ તમામ હુમલો કરનાર શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. જો કે આ સમગ્ર હત્યા પાછળનું કારણ પણ નજીવી બાબત હતી.
ખેલાયો ખૂની ખેલ
બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી મોઇન રસુલ સૈયદે પોલીસમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર ગત 15 જાન્યુઆરીની રાતે 12.30 કલાકની આસપાસ તેમના કાકાના ઘર પાસે હોબાળો થતાં તેઓ ત્યાં જોવા જતા તેમના કાકાના દીકરો સાહિલ જાહિદભાઈ સૈયદને નદીમ મન્સૂર સોરઠીયાએ છાતીમાં છરી મારી હતી. જ્યારે સલીમ સોરઠીયાએ પડખાના ભાગે છરી મારી હતી. જ્યારે સાહિલ શાહે ધારીયાથી માથાના ભાગે ઘા કરતા તેમનો કાકાનો દીકરો સાહિલ નીચે પડી ગયો હતો. ત્યારબાદ શાહનવાઝ અને સિદ્દીકે આવીને લાકડાના ધોકા વડે આડેધડ સાહિલને મારવા લાગ્યા. જો કે ત્યારબાદ સાહિલની એક્ટિવામાં તોડફોડ કરી અને ઇંટડાના છૂટા ઘા કર્યા હતા અને મારી રીક્ષાના પણ કાચ તોડી નાખ્યા હતા.
હત્યા પરિણમ્યો બનાવ
ઘટનાના પગલે આસપાસના લોકો એકત્રિત થઈ ગયા હતા અને સાહિલને રીક્ષામાં લઈને કુંભારવાડા સર્કલ પહોંચ્યા હતા જ્યાં 108 ઊભી હતી અને તેના મારફતે તેને ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડાયો હતો.
મૃતકના પિતરાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મૃતક સાહિલ પાસે નદીમ મન્સૂર સોરઠીયા એકટીવા માંગતા જેની ના કહેતા ઉશ્કેરાયને નદીમ મન્સૂર સોરઠીયા, સલીમ કાસમ સોરઠીયા, સાહિલ રસુલ શાહ, શાહનવાજ સલીમ સોરઠીયા, સિદ્દીક સલીમ સોરઠીયાએ એક સંપ કરી તિક્ષણ હથિયાર વડે સાહિલને ઉપર હુમલો કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો.
પોલીસે પાંચેય આરોપી સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી
ભાવનગરના DySP આર.આર.સીંઘાલે જણાવ્યું હતું કે, કુંભારવાડામાં એકટીવા માંગવા બાબતે યુવાન ઉપર હુમલો થયો હતો, જેને પગલે મોઇન રસુલ સૈયદે બોરતળાવ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયા બાદ બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ દ્વારા તમામ આરોપીઓને હસ્તગત કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા તમામ આરોપીઓનું ઘટના સ્થળે લઈ જઈને રિકન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરવામાં આવનાર છે.