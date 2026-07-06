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ગુજરાતમાં 49 ટકા વિદ્યાર્થીઓ ધો.12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ નથી કરી શકતા: કોંગ્રેસ

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાયર સેકન્ડરીમાં એડમિશન લીધા બાદ માત્ર 47.3 ટકા જ બાળકો અભ્યાસ માટે આવે છે.

ગુજરાતમાં 49 ટકા વિદ્યાર્થીઓ ધો.12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ નથી કરી શકતા: કોંગ્રેસ
ગુજરાતમાં 49 ટકા વિદ્યાર્થીઓ ધો.12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ નથી કરી શકતા: કોંગ્રેસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 6:20 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત મોડેલ અને ગુજરાતના શિક્ષણની વાત દેશ દુનિયામાં કરવામાં આવે છે. ત્યારે સસ્ટેનેબલ ડેવલપ ગોલ પ્રોસેસ રિપોર્ટમાં ગુજરાતના શિક્ષણના આંકડાઓ કંઈક જુદુ જ કહી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના શિક્ષણ સ્તરને લઈને સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા હતા અને રિપોર્ટને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં 49 ટકા જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12 પૂર્ણ કરી શકતા નથી. 52 ટકા જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં પ્રવેશ પણ લેતા નથી છે.

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સસ્ટેનેબલ ડેવલપ ગોલ પ્રોસેસ રિપોર્ટે ગુજરાતની પોલ ખોલી નાખી છે. આ રિપોર્ટમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે 49 ટકા જેટલા બાળકો ધોરણ 12 પૂર્ણ કરી શકતા નથી. અને ગુજરાતમાં ધોરણ 12 પૂર્ણ કરનારા બાળકોની સંખ્યા 50. 82 ટકા છે.

ગુજરાતમાં 49 ટકા વિદ્યાર્થીઓ ધો.12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ નથી કરી શકતા: કોંગ્રેસ (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાયર સેકન્ડરીમાં એડમિશન લીધા બાદ માત્ર 47.3 ટકા જ બાળકો અભ્યાસ માટે આવે છે. એટલે કે 52 ટકા જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં પ્રવેશ પણ લેતા નથી છે. ફોર્મલ કોલેજ કક્ષાના અભ્યાસમાં માત્ર 26.2 ટકા વિધાર્થીઓ એડમિશન બાદ હાજર થાય છે. એટલે કે 73% વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ કક્ષાના એડમિશન એટલે કે 73% વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ કક્ષાના એડમિશન મેળવતા નથી.

તેમણે આગળ કહ્યું કે, આ અભ્યાસ માટે ગુજરાત દેશમાં 23 માં સ્થાને છે. ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રાઈમરી એજ્યુકેશનમાં 77.9 ટકા બાળકો જ એડમિશન લઈ રહ્યા છે. અપર પ્રાઇમરીમાં 67.5 ટકા બાળકો જ એડમિશન લઈ રહ્યા છે. આ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ગુજરાતની શિક્ષણની પરિસ્થિતિ શું છે. ધોરણ 3, 6 અને 9 માં ભાષા, ગણિત જેવા વિષયમાં ગુજરાતના બાળકો પાછળ છે. આપણા ગુજરાતનું શિક્ષણ ખાડે ગયું છે એમ બતાવે છે.

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