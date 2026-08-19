સૌરાષ્ટ્રનું પેરિસ જામનગરનો 487મો જન્મદિવસ, શ્રાવસ સુદ સાતમે સ્થાપના દિનની ભવ્ય ઉજવણી; ખાંભી પૂજન કરાયું
ઈ.સ. 1540માં શ્રાવણ સુદ સાતમના રોજ કચ્છથી આવેલા જાડેજા વંશના પ્રજાવત્સલ રાજવી જામ રાવળે રંગમતી અને નાગમતી નદીના સંગમ કિનારે આ નગરનો પાયો નાખ્યો હતો.
Published : August 19, 2026 at 3:06 PM IST
જામનગર: સૌરાષ્ટ્રના પેરિસ અને ઐતિહાસિક નગર તરીકે ઓળખાતું જામનગર શહેરનો આજે જન્મદિવસ છે. જામનગર શહેર તેની સ્થાપનાના 487 વર્ષ પૂર્ણ કરીને 488મા વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે. શ્રાવણ સુદ સાતમના પવિત્ર દિવસે જામનગર મહાનગરપાલિકા અને રાજપૂત સમાજ દ્વારા શહેરના સ્થાપના દિનની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે દરબારગઢ અને દિલાવર સાયકલ સ્ટોર્સ નજીક આવેલી ઐતિહાસિક થાંભલીનું પૂજન તથા ગૌરવશાળી રાજવીઓની પ્રતિમાઓને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી.
જામનગરનો સ્થાપના દિવસ
ઈ.સ. 1540 (વિક્રમ સંવત 1596)માં શ્રાવણ સુદ સાતમના રોજ કચ્છથી આવેલા જાડેજા વંશના પ્રજાવત્સલ રાજવી જામ રાવળે રંગમતી અને નાગમતી નદીના સંગમ કિનારે આ નગરનો પાયો નાખ્યો હતો. પ્રારંભમાં આ રાજ્ય ‘નવાનગર’ તરીકે ઓળખાતું હતું, જે પાછળથી ‘જામનું નગર’ એટલે કે જામનગર તરીકે વિશ્વવિખ્યાત બન્યું.
સ્થાપના દિન નિમિત્તે દરબારગઢ ખાતે નગરજનોની સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે માતાજીની વિશેષ પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. જામનગરના ગૌરવશાળી રાજવીઓ જામ રાવળજી, જામ રણજીતસિંહજી, જામ દિગ્વિજયસિંહજી અને જનરલ રાજેન્દ્રસિંહજીની પ્રતિમાઓને ફૂલહાર પહેરાવીને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરાયા હતા. આ ઉજવણીમાં જામનગરના મેયર, ધારાસભ્ય, મ્યુનિસિપલ કમિશનર, કલેક્ટર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અને રાજપૂત સમાજના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ પ્રસંગે રાજપૂત સમાજના આગેવાન ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, "જામનગરનો ઇતિહાસ શૌર્ય, ત્યાગ અને પ્રજાવત્સલતાથી ભરેલો છે. જામ રાજવીઓએ સ્થાપેલી પરંપરા અને સાંસ્કૃતિક વારસો આજે પણ નગરજનોના હૃદયમાં જીવંત છે."
જામનગરના મેયર મોનિકા વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, "જામનગરના 487મા સ્થાપના દિને તમામ નગરજનોને હાર્દિક શુભેચ્ચાઓ. શહેર ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે, નાગરિકોનું સ્વાસ્થ્ય સુંદર રહે અને જામનગરનો ઐતિહાસિક વારસો સમગ્ર ભારતમાં ગૌરવ અપાવે તેવી માતાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના."
ઐતિહાસિક પરંપરા મુજબ દર વર્ષે થતી આ પૂજા-અર્ચનાથી સમગ્ર જામનગરમાં ઉત્સવ અને ગૌરવનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
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