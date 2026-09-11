પ્રજાના સેવકોએ માંગ્યો પગાર વધારો: રાજકોટમાં 48 કોર્પોરેટરોની માનદ વેતન વધારાની માંગ, મહિને કેટલો વધારો માંગ્યો?
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કુલ 72 કોર્પોરેટરો છે, જેમાંથી 48 જેટલા શાસક પક્ષના કોર્પોરેટરોએ એકસાથે માનદ વેતન વધારવાની માંગ કરી છે.
Published : September 11, 2026 at 9:44 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં હાલ પ્રજાના કામો કરતા કોર્પોરેટરોના પોતાના પગારનો મુદ્દો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. શાસક પક્ષ ભાજપના 48 જેટલા કોર્પોરેટરો દ્વારા માનદ વેતનમાં વધારો કરવાની માંગણી સાથે મેયર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ મામલે રાજકોટના મેયર ડો. નેહલ શુક્લએ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું છે કે, આ અંગે સંગઠન સાથે ચર્ચા કરીને નિર્ણય લેવાશે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કુલ 72 કોર્પોરેટરો છે, જેમાંથી 48 જેટલા શાસક પક્ષના કોર્પોરેટરોએ એકસાથે માનદ વેતન વધારવાની માંગ કરી છે. કોર્પોરેટરોનું કહેવું છે કે, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી માનદ વેતનમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી, જ્યારે મોંઘવારી સતત વધી રહી છે. તેઓ વોર્ડમાં લોકોના કામ માટે દિવસ-રાત દોડતા હોય છે, ઓફિસ ખર્ચ, પેટ્રોલ ખર્ચ, સ્ટાફ ખર્ચ અને ટેલિફોન ખર્ચ તેમને પોતાના ખિસ્સામાંથી કરવો પડે છે. હાલ મળતું વેતન આ ખર્ચ સામે ખૂબ જ ઓછું પડે છે.
આ રજૂઆત બાદ મેયર ડો. નેહલ શુક્લએ જણાવ્યું હતું કે, "કોર્પોરેટરોની માંગણી અમારા ધ્યાને આવી છે. અમે આ અંગે સંગઠનના મહામંત્રી અને રાજકોટ શહેરના પ્રભારી અનિરુદ્ધ દવે સાથે બેઠક કરીને ચર્ચા-વિચારણા કરીશું. જો પક્ષ આ મામલે હકારાત્મક અભિગમ દાખવશે તો અમે આ પ્રસ્તાવને સરકાર સમક્ષ લઈ જઈશું."
મેયરે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, માનદ વેતન વધારવું કે નહીં તેનો અંતિમ નિર્ણય શહેરી વિકાસ વિભાગ અને રાજ્ય સરકાર કરશે, કારણ કે રાજ્યની તમામ મહાનગરપાલિકાઓ માટે એક સમાન નિયમ હોય છે.
હાલ કોર્પોરેટરોને કેટલું વેતન મળે છે?
હાલ ગુજરાતની તમામ 8 મહાનગરપાલિકાઓ - અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, જૂનાગઢ અને ગાંધીનગરમાં કોર્પોરેટરોને એક સરખું માનદ વેતન ચૂકવવામાં આવે છે.
મૂળ પગાર:12,000 રૂપિયા
સ્ટેશનરી ખર્ચ:1,500 રૂપિયા
મીટિંગ ભથ્થું:મીટિંગ દીઠ 500 રૂપિયા (મહિનામાં 2-3 મીટિંગ)
ટેલિફોન ભથ્થું:1,000 રૂપિયા
આમ, એક કોર્પોરેટરને મહિને સરેરાશ 16,000 થી 18,000 રૂપિયા મળે છે. કોર્પોરેટરોની માંગ છે કે આ વેતન વધારીને સીધું 25,000 થી 30,000 રૂપિયા કરવામાં આવે, સાથે અન્ય ભથ્થાઓમાં પણ વધારો કરવામાં આવે.
કોંગ્રેસે કર્યા આકરા પ્રહાર
બીજી તરફ કોંગ્રેસે આ મુદ્દાને લઈને ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું છે. રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજદીપસિંહ જાડેજાએ આ માંગને શરમજનક ગણાવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, થોડા મહિનાઓ પહેલા જ ગુજરાત સરકારે ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓના પગાર-ભથ્થામાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ હવે કોર્પોરેટરોએ પણ આ માંગ ઉઠાવી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે શહેરી વિકાસ વિભાગ આ માંગણી પર શું નિર્ણય લે છે, કારણ કે જો રાજકોટમાં વધારો થશે તો રાજ્યની તમામ મહાનગરપાલિકાઓમાં તે લાગુ કરવો પડશે.
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