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મહેસાણા: લીલો કલર ચડાવેલી 4,766 કિલો ભેળસેળવાળી વરિયાળી ઝડપાઈ, લોકોના આરોગ્ય સાથે ગંભીર ચેડાનો કારસો

મહેસાણાના ઊંઝાના ઉનાવામાંથી ભેળસેળવાળી વરિયાળીનું મોટું કૌભાંડ ઝડપાયું છે, ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે 8.57 લાખનો ભેળસેળવાળી વરિયાળીનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.

લીલો કલર ચડાવેલી 4,766 કિલો ભેળસેળવાળી વરિયાળી ઝડપાઈ
લીલો કલર ચડાવેલી 4,766 કિલો ભેળસેળવાળી વરિયાળી ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 8:18 PM IST

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મહેસાણા: ઊંઝા તાલુકામાં આવેલા ઉનાવા ગામમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતું એક મોટું કૌભાંડ પકડાયું છે. ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર (ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ) મહેસાણાની ટીમે 23 જૂન 2026ના રોજ ઉનાવામાં શનિદેવ મંદિર પાસે આવેલા શિવ ગંગા એસ્ટેટમાં બાતમીના આઘારે તપાસ હાથ ધરી હતી.

અહીં નીમકુમાર ગોવિંદભાઈ પટેલ નામના વેપારીના ગોડાઉનમાં કલરવાળી બનાવટી વરિયાળી તૈયાર કરવામાં આવતી હોવાનું જણાયું હતું. ઊંઝાના રેલવે સ્ટેશન રોડ પર આવેલી 'વી એન એન્ટરપ્રાઇઝ'ના નામ હેઠળ આ કૌભાંડ ચાલતું હતું અને ત્યાં 'વિની ગોલ્ડ વરિયાળી' નામથી આ નકલી વરિયાળીને એક કિલોગ્રામના કંપની પેકિંગમાં તૈયાર કરવામાં આવતી હતી.

લીલો કલર ચડાવેલી 4,766 કિલો ભેળસેળવાળી વરિયાળી ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

લોકોના રસોડા સુધી પહોંચે તે પહેલાં જ કાર્યવાહી

વેપારીઓ દ્વારા વરિયાળીના પાલામાં રાસાયણિક કલર નાખીને તેને વધુ ગ્રીન (લીલી) અને ચમકદાર બનાવવામાં આવતી હતી. આ રીતે તૈયાર થયેલો માલ બજારમાં 1 કિલોગ્રામના આકર્ષક પેકિંગમાં ગ્રાહકોને પધરાવી દેવાની પૂરી તૈયારીઓ હતી. જોકે, તંત્રની સતર્કતાને કારણે આ ઝેરી અને બનાવટી વરિયાળી લોકોના રસોડા સુધી પહોંચે અને તેમના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડે તે પહેલાં જ સ્થળ પર સઘન તપાસ કરીને તેને પકડી પાડવામાં આવી છે.

લીલો કલર ચડાવેલી 4,766 કિલો ભેળસેળવાળી વરિયાળી ઝડપાઈ
લીલો કલર ચડાવેલી 4,766 કિલો ભેળસેળવાળી વરિયાળી ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ સીઝ કરાયો

ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ઉમંગભાઈ રાવલ દ્વારા સ્થળ પર કાર્યવાહી કરીને મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન ૧ કિલોગ્રામના પેકિંગમાં તૈયાર કરાયેલા વિની ગોલ્ડ વરિયાળીના 158 કટ્ટા (જેમાં 1 કિલોગ્રામના કુલ 30 નંગ હતા) અને અન્ય છૂટા 26 નંગ મળી આવ્યા હતા. આમ, કુલ મળીને 4766 કિલોગ્રામ વરિયાળીનો જથ્થો સ્થળ પરથી સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. બજારમાં આ વરિયાળીની કિંમત અંદાજે 180 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ ચાલી રહી છે, તે મુજબ જપ્ત કરાયેલા કુલ 4766 કિલોગ્રામ જથ્થાની અંદાજિત કિંમત 8,57,880 રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે.

'વી એન એન્ટરપ્રાઇઝ'ના નામ હેઠળ આ કૌભાંડ ચાલતું હતું
'વી એન એન્ટરપ્રાઇઝ'ના નામ હેઠળ આ કૌભાંડ ચાલતું હતું (Etv bharat Gujarat)

આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી

હાલમાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે તાત્કાલિક ધોરણે સ્થળ પરથી નમૂનાઓ (સેમ્પલ) લઈને તેને આગળની પૃથ્થકરણ (લેબોરેટરી) તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે. બાકીનો તમામ લાખો રૂપિયાનો જથ્થો સીઝ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ સતત ચાલુ રાખવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, લેબોરેટરીમાંથી સેમ્પલોનું પરીણામ આવ્યા બાદ જવાબદારો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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DEPARTMENT OF FOOD AND DRUGS
ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર
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