મહેસાણા: પ્રેમ સંબંધ રાખવાની ના પાડતા ઉશ્કેરાયેલા શખ્સે 47 વર્ષીય મહિલાની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી
આરોપી સેંધાજીએ તેમની સાથે પરાણે પ્રેમ સંબંધ ચાલુ રાખવા દબાણ કર્યું હતું અને અમરતબેને તેનો ઇનકાર કરતા તે ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો.
Published : March 15, 2026 at 9:11 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના નંદાસણ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા રાજપુર હાઇવે પર એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને હચમચાવી દેનારી હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. અહીં અબારીસ કંપનીના ગેટ સામે નોકરીએથી છૂટીને ઘરે જઈ રહેલા એક 47 વર્ષીય મહિલાની છરીના ઘા ઝીંકી ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે. આ ચકચારી કેસમાં નંદાસણ પોલીસે ત્વરિત એક્શન લેતા ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે.
મહિલા દીકરી સાથે એકલા રહેતી હતી
આ ઘટનાની પ્રાપ્ત વિગતવાર માહિતી મુજબ, મૂળ કડી તાલુકાના રાજપુર ગામના વતની 47 વર્ષીય અમરતબેન ચેહુજી ડાભી તેમના પતિ સાથે મનમેળ ન હોવાથી છેલ્લા ઘણા સમયથી તેમની 20 વર્ષીય દીકરી સાથે તેમના પિયર વડુ ગામમાં રહેતા હતા. અમરતબેન જન્મથી જ ડાબા પગે અપંગ હતા અને પરિવારનું ભરણપોષણ કરવા માટે તેઓ રાજપુર મુકામે આવેલી અબારીસ કંપનીમાં પ્રાઇવેટ કોન્ટ્રાક્ટ પર નોકરી કરતા હતા.
ગત તારીખ 5 માર્ચ 2026ના રોજ ગુરુવારે સાંજે આશરે સાડા પાંચ વાગ્યાના સુમારે અમરતબેન કંપનીએથી છૂટ્યા હતા. આ જ સમયે રાજપુર ડાભીવાસમાં રહેતા આરોપી ડાભી સેંધાજી ખેંગારજીએ તેમને રસ્તામાં રોક્યા હતા. અમરતબેન અને આરોપી સેંધાજી વચ્ચે અગાઉથી પ્રેમ સંબંધ હતો, પરંતુ અમરતબેને આ સંબંધ આગળ ચાલુ રાખવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી હતી. આરોપી સેંધાજીએ તેમની સાથે પરાણે પ્રેમ સંબંધ ચાલુ રાખવા દબાણ કર્યું હતું અને અમરતબેને તેનો ઇનકાર કરતા તે ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ આરોપીએ મહિલા સાથે ઝપાઝપી કરી પોતાની પાસે રહેલી છરી કાઢીને અમરતબેનના પેટના ભાગે ડાબી બાજુએ ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી.
સારવાર માટે અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં અમરતબેન તેમના ગામના રંજનબેન વાઘેલા સાથે ઘરે પહોંચ્યા હતા. દીકરી ભાવનાબેને પૂછપરછ કરતા રંજનબેને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ અમરતબેનને તેમના ભાઈ (મામા) અશોકજી ગોહિલ અને દીકરી દ્વારા તાત્કાલિક સારવાર માટે કલોલની હર્ષ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન અમરતબેને તેમની દીકરીને હુમલાની સાચી હકીકત જણાવી હતી. જોકે, શરૂઆતમાં સમાજમાં આડા સંબંધ બાબતે બદનામી થવાના ડરથી અને ઈજાઓ સામાન્ય લાગતા પરિવારે કોઈ પોલીસ ફરિયાદ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. હર્ષ હોસ્પિટલમાંથી રિફર કર્યા બાદ તેમને કલોલ સિવિલ હોસ્પિટલ અને ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત અને પોલીસ ફરિયાદ
નંદાસણ પોલીસ સ્ટેશનના PI આર.જે ધડુકે જણાવ્યું કે, ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં આઠ દિવસની લાંબી સારવાર બાદ, તારીખ 13 માર્ચ 2026ની વહેલી સવારે અમરતબેનનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. ફરજ પરના તબીબે તેમને મૃત જાહેર કરતા પરિવારે નંદાસણ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. મૃતકની 20 વર્ષીય દીકરીએ રૂબરૂ ફરિયાદના આધારે નંદાસણ પોલીસે આરોપી ડાભી સેંધાજી ખેંગારજી વિરુદ્ધ બી.એન.એસ. (BNS) 2023ની કલમ103(1) અને જી.પી. એક્ટ કલમ 135 મુજબ હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો હતો.
પોલીસની ત્વરિત અને પ્રશંસનીય કામગીરી
આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં જ નંદાસણ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર આર.જે. ધડુક દ્વારા તાત્કાલિક એક્શન લેવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ડી સ્ટાફ અને બીટના પોલીસ કર્મચારીઓની એક ખાસ ટીમ બનાવી હતી. ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને આ ટીમે ભાગી ગયેલા આરોપી ડાભી સેંધાજી ખેંગારજીને ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી પાડી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
