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રાજ્યમાં 47 ચેઇન સ્નેચિંગ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો, અરવલ્લી LCBને મોટી સફળતા; બે આરોપીની ધરપકડ

અરવલ્લી જિલ્લા LCBની ટીમે ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓનો પર્દાફાશ કરતા બે આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે.

રાજ્યમાં 47 ચેઇન સ્નેચિંગ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો
રાજ્યમાં 47 ચેઇન સ્નેચિંગ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 5:15 PM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લા LCBની ટીમે ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓનો પર્દાફાશ કરતા બે આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે. આ બે આરોપીઓ પાસેથી અરવલ્લી જિલ્લાના બે ગુના સહિત રાજ્યમાં 47 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે.

આરોપીઓ સમગ્ર ગુજરાતમાં મહિલા સાગરીતની મદદથી રિક્ષામાં મુસાફરી કરતી મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી સ્નેહ કેળવતા અને ત્યારબાદ અન્ય સાગરીતો દ્વારા મહિલાઓના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપતા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

અરવલ્લી LCBને મળી મોટી સફળતા

અરવલ્લી જિલ્લા LCBની ટીમ ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓની તપાસમાં હતી ત્યારે મોડાસાની ગુલબર્ગ હોટલ નજીક બે શંકાસ્પદ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસની વિશેષ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ ભિલોડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર અને મોડાસા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ફેબ્રુઆરી માસ દરમિયાન થયેલા બે ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓ કબુલ્યા હતા.

રાજ્યમાં 47 ચેઇન સ્નેચિંગ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી અંદાજે રૂ. 97,600 કિંમતની સોનાની ચેઇન કબજે કરી છે. પોલીસે સલમાન પઠાણ (રહે. મહેમદાવાદ) અને વિક્રમ દાંતાણી (રહે. મહેમદાવાદ)ની ધરપકડ કરી છે.

રાજ્યમાં 47 ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, પકડાયેલા બંને આરોપીઓએ સમગ્ર ગુજરાતમાં કુલ 47 જેટલા ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓ આચર્યા છે. જ્યારે આશા દેવીપૂજક અને શાહરૂખ મલેક નામના બે અન્ય આરોપીઓ હાલ ફરાર છે, જેમની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે અરવલ્લી જિલ્લા એલસીબી દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

પોલીસ વડા મનોહરસિંહ જાડેજાના જણાવ્યા મુજબ, ટેકનિકલ એનાલિસિસ, CCTV ફૂટેજ અને ગુપ્ત માહિતીના આધારે મોડાસાના કોલેજ રોડ પરથી સલમાન પઠાણ અને વિક્રમ દંતાણીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી એક સોનાની ચેઈન કબજે કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ રિક્ષામાં મહિલાઓને પેસેન્જર તરીકે બેસાડી વાતોમાં ભોળવી તેમના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન સરકાવી લેતા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. બંને આરોપીઓ સામે અગાઉથી અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. કેસમાં સંડોવાયેલા અન્ય બે આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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CHAIN SNECHING BHED UKELAYO
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