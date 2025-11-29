અમદાવાદમાં 1લી જાન્યુઆરીથી 46મા સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવનું આયોજન, 150થી વધુ કલાકારો લેશે ભાગ
Published : November 29, 2025 at 5:27 PM IST
અમદાવાદ: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે જ શહેરમાં દર વર્ષની પરંપરા પ્રમાણે સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવ 2026ની શરૂઆત થશે. 46મો સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવનું 1થી 13 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન એલ.ડી આર્ટ્સ કોલેજ કેમ્પસ, IIM-A ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહોત્સવની શરૂઆત સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુઝિકના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાસ્ત્રીય ગાયન અને બહુ-વાદ્યસંગીતના સમૂહ સાથે થશે. સપ્તકના સ્થાપક-ટ્રસ્ટી અને પ્રખ્યાત સિતારવાદક વિદુષી મંજુ નંદન મહેતા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા આવા ગ્રુપ વર્ષોથી મહોત્સવની એક પ્રશંસનીય હાઇલાઇટ રહ્યા છે.
આ વર્ષના મહોત્સવમાં 43થી વધુ સત્રો હશે અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત 150 થી વધુ કલાકારો ભાગ લેશે. શાસ્ત્રીય નૃત્યનો શાસ્ત્રીય સંગીત સાથે ઊંડો સંબંધ છે. સપ્તક ઉત્સવો હંમેશા વિવિધ નૃત્ય સ્વરૂપોથી શણગારેલા રહ્યા છે. આ વર્ષના મહોત્સવમાં અનુજ મિશ્રા દ્વારા લોકપ્રિય નૃત્ય સ્વરૂપ કથક રજૂ કરવામાં આવશે. તેઓ કથક નૃત્યાંગના અને કોરિયોગ્રાફર છે, જે બનારસના તેમના સંગીત પરિવારના કલાકારોની 13મી પેઢી છે.
મુકુંદરાજ દેવ દ્વારા તબલા સોલો રજૂ કરવામાં આવશે, જેમને તેમની પેઢીના શ્રેષ્ઠ તબલાવાદકોમાંના એક ગણવામાં આવે છે. એક કલાત્મક પરિવારમાંથી આવતા, તેમણે બનારસ ઘરાનાના સ્વર્ગસ્થ પંડિત બ્રિજરાજ મિશ્રા અને અજરદા ઘરાનાના પંડિત મૃદંગરાજ પાસેથી તાલીમ મેળવી હતી. આ વર્ષે સપ્તક મહોત્સવમાં તેમનું પ્રથમ સોલો તબલા પ્રદર્શન છે.
સપ્તકના સમર્પિત ટ્રસ્ટી અને બનારસ ઘરાના પરંપરામાં મૂળ ધરાવતા પ્રતિષ્ઠિત તબલા કલાકાર હેતલ મહેતા દ્વારા બીજો એક તબલા સોલો રજૂ કરવામાં આવશે, જે તેમની સુંદર છતાં પાવરફુલ તબલા શૈલી માટે જાણીતા છે.
સપ્તકમાં આ વખતે કયા જાણીતા કલાકારો પરફોર્મ કરશે?
સપ્તકમાં અમાન અલી બંગશ, અજય પોહનકર, અકરમ ખાન, અનીશ પ્રધાન, અશ્વિની ભીડે દેશપાંડે, દેબોજ્યોતિ બોઝ, ફઝલ કુરેશી, જયતીર્થ મેવુન્ડી, કુમાર બોઝ, કુશલ દાસ, મલક્વા પાટીલ, મંકાજુ પાટીલ, એન. રાજમ, પરવીન સુલતાના, પૂરણ મહારાજ, પુરબયન ચેટર્જી, રાહુલ શર્મા, રાકેશ ચૌરસિયા, રામકુમાર મિશ્રા, રોનુ મજુમદાર, સાજન મિશ્રા, સલિલ ભટ્ટ, સંજુ સહાય, શાહિદ પરવેઝ, શુભ મહારાજ, શુભા મુદગલ, શુજાત ખાન, સુધીર નાયક, સુરેશ તલવલકર, તન્મય બોઝ, તેજેન્દ્ર નારાયણ મજુમદાર, ઉદય ભાવલકર, ઉલ્હાસ કશાલકર, ઉમાકાંત ગુંડેચા, વિશ્વ મોહન ભટ્ટ અને યોગેશ સમ સામસી સહિત અન્ય ઘણા લોકો જેઓ ફરી એક વાર ધૂન અને તાલ સાથે પોતાનો જાદુ વણી લેશે. તેમની સાથે નવી પેઢીના અનેક ઉભરતા સ્ટાર્સ પરફોર્મ કરશે.
26 ફેબ્રુઆરી એ સપ્તકના સ્થાપક અને બનારસ ઘરાનાના પ્રખ્યાત તબલાવાદક પંડિત નંદન મહેતાનો જન્મ દિવસ છે. સપ્તક, ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક એકેડેમી, ગુજરાત સરકારના સહયોગથી દર વર્ષે પંડિત નંદન મહેતાની યાદમાં અખિલ ભારતીય સ્તરની તબલા પખાવજ સ્પર્ધાનું આયોજન કરે છે, જેનું નામ 'પંડિત નંદન મહેતા શાસ્ત્રીય તાલ-વાદ્ય સ્પર્શ' છે.
પ્રથમ પુરસ્કાર વિજેતાને સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવમાં પ્રદર્શન કરવાની તક મળે છે. તે મુજબ, આ વર્ષના સંયુક્ત પ્રથમ પુરસ્કાર વિજેતા જ્ઞાનેશ્વર અંદિલ અને હેમંત જોશી અનુક્રમે ઉત્સવમાં પખાવજ સોલો અને તબલા સોલો રજૂ કરશે. સપ્તક પ્રથમ વખત સપ્તક મહોત્સવમાં 20 થી વધુ કલાકારો પરફોર્મ કરશે. જેમાં કેટલાક નામ આપીએ તો: અનુજ મિશ્રા, ચિન્ટુ સિંહ, ગુલામ હસન ખાન, રમણ બાલચંદ્રન, સંજય બેનર્જી અને શ્રુતિ અધિકારી.
આ વર્ષના મહોત્સવની બીજી એક નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે એક જ પરિવારના સભ્યો એકસાથે 10 જેટલા પ્રદર્શન રજૂ કરશે. ગુરુ-શિષ્ય અને ઘરાના પરંપરાના વ્યાપને કારણે ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતમાં આ શક્ય બન્યું છે.
સુરેશ તલવલકર દ્વારા તાલ સંકૃતન ગીતમ, વાદ્યમ, નૃત્યનું પ્રદર્શન હશે - એક અનોખો સંગમ જ્યાં કંઠ્ય સંગીત, વાદ્ય સંગીત અને શાસ્ત્રીય નૃત્ય એક જ મંચ પર એકસાથે આવે છે, જે સૂર, લય અને ગતિના અખંડ સુમેળનું પ્રદર્શન કરે છે. આ જીવંત અનુભવમાં સુરેશ તલવલકર દ્વારા કલ્પના કરાયેલ તાલ સંકીર્તનનો ઉમેરો થશે. એકસાથે, આ પ્રસ્તુતિઓ ભારતીય શાસ્ત્રીય પ્રદર્શન કલાનો સમૃદ્ધ, બહુપરીમાણીય ઉજવણી રજૂ કરશે.
આ વર્ષના મહોત્સવની એક ખાસ વિશેષતામાં, સપ્તક ગર્વથી "પંચનાદ" રજૂ કરે છે - એક સંપૂર્ણ મહિલા ભારતીય શાસ્ત્રીય વાદ્ય સમૂહ જેમાં પાંચ પ્રતિભાશાળી મહિલા સંગીતકારોનો સમાવેશ થાય છે. પંડિત શિવકુમાર શર્માના શિષ્યા શ્રુતિ અધિકારીના નેતૃત્વમાં, આ પ્રસ્તુતિ ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતના ક્ષેત્રમાં મહિલા સશક્તિકરણનું એક મજબૂત ઉદાહરણ છે. પંચનાદ મહિલા કલાકારોની સામૂહિક કલાત્મકતા, શક્તિ અને સંગીતની શ્રેષ્ઠતા દર્શાવે છે, જે સપ્તક મંચ પર એક તાજગીભર્યો અને પ્રેરણાદાયક અનુભવ પ્રદાન કરે છે.
સપ્તક મહોત્સવમાં ભારતના વિવિધ ભાગોમાંથી લોક, પરંપરાગત અને અર્ધ-શાસ્ત્રીય સંગીતનું ઓછામાં ઓછું એક પ્રદર્શન કરવાની પરંપરા છે. આ વર્ષના મહોત્સવમાં અજય પોહનકર દ્વારા ચિન્ટુ સિંહ સાથે અનોખું અર્ધ-શાસ્ત્રીય પ્રદર્શન હશે. પદ્મ વિભૂષણ વિદુષી ગિરિજા દેવીના શિષ્યા માલિની અવસ્થી દ્વારા વધુ એક અનોખું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. તે ઠુમરી, કજરી, હોરી, ટપ્પા, ભજન રજૂ કરવા માટે લોકપ્રિય છે.
સપ્તક છેલ્લા 30 વર્ષથી ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતના ક્ષેત્રમાં નવી પ્રતિભાઓને ઓળખવા અને પ્રોત્સાહન આપવામાં રોકાયેલ છે. તે સંકલ્પ સાથે મળીને 'સંગીત સંકલ્પ સપ્તાહ' નામનો 10 દિવસનો શાસ્ત્રીય સંગીત ઉત્સવનું આયોજન કરે છે. તે દર વર્ષે લગભગ 70-90 આવા સંગીતકારો રજૂ કરે છે. "સંગીત સંકલ્પ સપ્તાહ" માં કલાકારોની રજૂઆતની સફર ક્રમશઃ આગળ વધે છે તે હકીકત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સંગીત સંકલ્પ સપ્તાહ (2024) ની 29મી આવૃત્તિમાં પ્રદર્શન કરનાર એક કલાકાર આ વર્ષના સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવમાં પ્રદર્શન કરશે.
