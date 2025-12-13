46મો સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવ: અનુજ મિશ્રાથી લઈને અનુપ જલોટા સુધી... સપ્તકમાં કઈ તારીખે કયા કલાકાર પરફોર્મ કરશે? જુઓ લિસ્ટ
આ 46મો સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવનું 1થી 13 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન એલ.ડી આર્ટ્સ કોલેજ કેમ્પસ, IIM-A ખાતે થશે.
અમદાવાદ: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે જ અમદાવાદ શહેરમાં દર વર્ષની પરંપરા પ્રમાણે સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવ 2026ની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. આ 46મો સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવનું 1થી 13 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન એલ.ડી આર્ટ્સ કોલેજ કેમ્પસ, IIM-A ખાતે થશે. 13 દિવસ સુધી ચાલનારા આ સંગીત મહોત્સવમાં કઈ તારીખે કયા કલાકારો પરફોર્મ કરશે તેનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
તારીખ મુજબ પરફોર્મ કરનાર કલાકારોનું લિસ્ટ
તારીખ: 01-જાન્યુઆરી-2026
સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુઝિકના વિદ્યાર્થીઓ
(ડ્યુએટ)
- લક્ષ્ય મોહન ગુપ્તા - સિતાર
- આયુષ મોહન ગુપ્તા - સરોદ
- શુભ મહારાજ - તબલા
- અખિલેશ ગુંદેચા - પખાવાજ
- શુભા મુગલ - સ્વર
- અનીશ પ્રધાન - તબલા
- સુધીર નાયક - હાર્મોનિયમ
તારીખ: 02-જાન્યુઆરી-2026
- સંજય બેનરજી - વોકલ
- તન્મય બોઝ - તબલા
- પરોમિતા મુખર્જી - હાર્મોનિયમ
- અમાન અલી બંગશ - સરોદ
- યશવંત વૈષ્ણવ* - તબલા
- સાજન મિશ્રા - સ્વર
- સ્વરાંશ મિશ્રા - વોકલ
- શુભ મહારાજ - તબલા
- ધરમનાથ મિશ્રા - હાર્મોનિયમ
તારીખ: 3 જાન્યુઆરી, 2026
- હેતલ મહેતા જોષી તબલા - સોલો
- તેજસ સોની - હાર્મોનિયમ
- મંજુષા પાટીલ - વોકલ
- યશવંત વૈષ્ણવ* - તબલા
- વિનય મિશ્રા - હાર્મોનિયમ
- શુજાત ખાન - સિતાર
- સપન અંજારિયા* - તબલા
- શારિક મુસ્તફા - તબલા
તારીખ: 4 જાન્યુઆરી, 2026 (સવારે 10:00 AM)
- ઉદય ભવાલકર - ધ્રુપદ
- સહાયક: ચિંતન ઉપાધ્યાય - ધ્રુપદ
- સુખદ મુંડે - પખાવાજ
- કુશલ દાસ - સિતાર
- તન્મય બોઝ - તબલા
તારીખ: 04-જાન્યુઆરી-2026 (સાંજે 08:30PM)
- જ્ઞાનેશ્વર એન્ડિલ* (નંદન મહેતા શાસ્ત્રીય તાલ વદ્યાસ્પર્ધા 2025ના વિજેતા) પખાવાજ - સોલો
- યશવંત થીટ્ટે - હાર્મોનિયમ
- પરવીન સુલતાના - વોકલ
- અકરમ ખાન - તબલા
- વિનય મિશ્રા - હાર્મોનિયમ
- રોનુ મજમુદાર - વાંસળી
- કુમાર બોઝ - તબલા
તારીખ: 05-જાન્યુઆરી-2026
- સુમન ઘોષ - ગાયક
- સપન અંજારિયા* - તબલા
- નિલય સાલ્વી - હાર્મોનિયમ
- યોગેશ સામસી - તબલા (સોલો)
- સાબીર ખાન - સારંગી
- અશ્વિની ભીડે દેશપાંડે - સ્વર
- યતિ ભાગવત - તબલા
- સિદ્ધેશ બિચોલકર - હાર્મોનિયમ
તારીખ: 06-જાન્યુઆરી-2026
- વિકાસ પરીખ વોકલ
- પ્રવિણ શિંદે તબલા
- દિપેશ સુથાર હાર્મોનિયમ
- તેજેન્દ્ર નારાયણ મજમુદાર - સરોદ
- કુમાર બોઝ - તબલા
- એન.રાજમ - વાયોલિન
- (સહાયક: રાગિણી શંકર - વાયોલિન)
- અભિષેક મિશ્રા - તબલા
- પ્રસાદ ખાપર્ડે - વોકલ
- સ્વપ્નિલ ભીસે* - તબલા
- સુમિત મિશ્રા - હાર્મોનિયમ
- મુકુંદરાજ દેવ તબલા - સોલો
- આસિસ્ટેડ: રોહિત દેવ - તબલા
- મંદાર દીક્ષિત - હાર્મોનિયમ
- શાહિદ પરવેઝ - સિતાર
- અકરમ ખાન - તબલા
તારીખ: 08-જાન્યુઆરી-2026
- અંકિત ભટ્ટ - સિતાર
- બાબર લતીફ ખાન - તબલા
- ઉમાકાંત ગુંદેચા - ધ્રુપદ
- અનંત ગુંદેચા - ધ્રુપદ
- અખિલેશ ગુંદેચા - પખાવાજ
- રાકેશ ચૌરસિયા - વાંસળી
- ઓજસ અઢિયા - તબલા
તારીખ: 09-જાન્યુઆરી-2026
- ગુલામ હસન ખાન - ગાયક
- તનય રેગે* - તબલા
- સુમિત મિશ્રા - હાર્મોનિયમ
- રમણ બાલચંદ્રન સરસ્વતી - વીણા
- અનંત કૃષ્ણ - મૃદંગમ
- રાહુલ શર્મા - સંતૂર
- યોગેશ સામસી - તબલા
તારીખ: 10-જાન્યુઆરી-2026
- હેમંત જોશી* (નંદન મહેતા શાસ્ત્રીય તાલ વાદ્ય સ્પર્શ 2025 ના વિજેતા) તબલા - સોલો
- નિલય સાલ્વી - હાર્મોનિયમ
- જયતીર્થ મેવુન્ડી - વોકલ
- પાંડુરંગ પવાર - તબલા
- પરોમિતા મુખર્જી - હાર્મોનિયમ
- વિશ્વ મોહન ભટ્ટ મોહન - વીણા
- સલિલ ભટ્ટ સાત્વિક - વીણા
- હિમાંશુ મહંત - તબલા
તારીખ: 11-જાન્યુઆરી-2026 (સવારે 10:00AM)
- દેબોજ્યોતિ બોઝ - સરોદ
- રોહેન બોઝ - તબલા
(ડિવોશનલ)
- અનુપ જલોટા - વોકલ
- અમિત ચૌબે - તબલા
- મહેશ રાવ - પિયાનો
- ધીરેન રાયચુરા - ગિટાર
તારીખ: 11-જાન્યુઆરી-2026 (સાંજે 08:30PM)
પંચનાદ
- શ્રુતિ અધિકારી - સંતૂર
- શ્રાબાની બિસ્વાસ - સિતાર
- વૈષ્ણવી જોષી - વાંસળી
- સંગીતા અગ્નિહોત્રી - તબલા
- મહિમા ઉપાધ્યાય - પખાવાજ
- માલિની અવસ્થી - સેમી ક્લાસિકલ વોકલ
- સંજુ સહાય - તબલા
- ધર્મનાથ મિશ્રા - હાર્મોનિયમ
(ડ્યુએટ)
- પૂર્વાયન ચેટર્જી - સિતાર
- અંબી સુબ્રમણ્યમ - વાયોલિન
- સંજુ સહાય - તબલા
- વી વી રામણમૂર્તિ - મૃદંગમ
તારીખ: 12-જાન્યુઆરી-2026
- અજય પ્રસન્ના - વાંસળી
- પુરણ મહારાજ - તબલા
- આસિસ્ટેડ: અવંતિકા મહારાજ - તબલા
- ઉલ્હાસ કશાલકર - સ્વર
- સુરેશ તલવલકર - તબલા
- અનંત જોશી - હાર્મોનિયમ
તાલ સંકીર્તન
- સુરેશ તલવલકર - કોન્સેપ્ટ, ક્રિએશન અને વર્ણન
- નાગેશ અડગાંવકર - વોકલ
- અભિષેક શિંકર - હાર્મોનિયમ
- સવાણી તલવલકર - તબલા
- રોહિત ખાવલે - પખાવાજ
- ઈશાન પરાંજપે - કેજોન
- રુતુરાજ હિંગે - કાલબાશ
- નિખિલ પરિહાર - કથક
તારીખ: 13-જાન્યુઆરી-2026
- અનુજ મિશ્રા - કથક
- નેહા સિંહ મિશ્રા - પાદંત
- નકુલ મિશ્રા - તબલા
- વિકાસ મિશ્રા - તબલા અને પાદંત
- હૃદય દેસાઈ - સરોદ અને સ્વર
- પ્રીશિત કામદાર - સિતાર
- દિપલ મહેતા - વાંસળી
(ડ્યુએટ)
ઉસ્તાદ ઝાકિર હુસૈન દ્વારા ત્રિવેણીની કલ્પના
- કાલા રામનાથ - વાયોલિન
- જયંતિ કુમારેશ - સરસ્વતી વીણા
- ફઝલ કુરેશી - તબલા
- પત્રી સતીશ કુમાર - મૃદંગમ
- અજય પોહનકર - સેમી-ક્લાસિકલ વોકલ
- અભિજિત પોહનકર - કીબોર્ડ
- ચિન્ટુ સિંઘ - ગિટાર
- રામકુમાર મિશ્રા - તબલા
આ વર્ષના મહોત્સવમાં 43થી વધુ સત્રો હશે અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત 150 થી વધુ કલાકારો ભાગ લેશે. શાસ્ત્રીય નૃત્યનો શાસ્ત્રીય સંગીત સાથે ઊંડો સંબંધ છે. સપ્તક ઉત્સવો હંમેશા વિવિધ નૃત્ય સ્વરૂપોથી શણગારેલા રહ્યા છે. આ વર્ષના મહોત્સવમાં અનુજ મિશ્રા દ્વારા લોકપ્રિય નૃત્ય સ્વરૂપ કથક રજૂ કરવામાં આવશે. તેઓ કથક નૃત્યાંગના અને કોરિયોગ્રાફર છે, જે બનારસના તેમના સંગીત પરિવારના કલાકારોની 13મી પેઢી છે.
સપ્તક મહોત્સવમાં ભારતના વિવિધ ભાગોમાંથી લોક, પરંપરાગત અને અર્ધ-શાસ્ત્રીય સંગીતનું ઓછામાં ઓછું એક પ્રદર્શન કરવાની પરંપરા છે. આ વર્ષના મહોત્સવમાં અજય પોહનકર દ્વારા ચિન્ટુ સિંહ સાથે અનોખું અર્ધ-શાસ્ત્રીય પ્રદર્શન હશે. પદ્મ વિભૂષણ વિદુષી ગિરિજા દેવીના શિષ્યા માલિની અવસ્થી દ્વારા વધુ એક અનોખું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. તે ઠુમરી, કજરી, હોરી, ટપ્પા, ભજન રજૂ કરવા માટે લોકપ્રિય છે.
સપ્તક છેલ્લા 30 વર્ષથી ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતના ક્ષેત્રમાં નવી પ્રતિભાઓને ઓળખવા અને પ્રોત્સાહન આપવામાં રોકાયેલ છે. તે સંકલ્પ સાથે મળીને 'સંગીત સંકલ્પ સપ્તાહ' નામનો 10 દિવસનો શાસ્ત્રીય સંગીત ઉત્સવનું આયોજન કરે છે. તે દર વર્ષે લગભગ 70-90 આવા સંગીતકારો રજૂ કરે છે. "સંગીત સંકલ્પ સપ્તાહ" માં કલાકારોની રજૂઆતની સફર ક્રમશઃ આગળ વધે છે તે હકીકત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સંગીત સંકલ્પ સપ્તાહ (2024) ની 29મી આવૃત્તિમાં પ્રદર્શન કરનાર એક કલાકાર આ વર્ષના સપ્તક વાર્ષિક સંગીત મહોત્સવમાં પ્રદર્શન કરશે.
