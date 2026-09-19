ઉનામાં સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરીના 4610 દસ્તાવેજી વોલ્યુમ અને 133 પતરાની પેટીની ચોરી, પોલીસમાં નોંધાઈ ફરિયાદ
અજાણ્યા શખ્સોએ ક્વાર્ટરમાં પ્રવેશ કરી સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરીના 4610 દસ્તાવેજી વોલ્યુમ, 133 પતરાની પેટીઓ તથા અન્ય દસ્તાવેજી સામગ્રી ચોરી કરી.
Published : September 19, 2026 at 9:19 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના સિંચાઈ વિભાગની કચેરી ખાતે આવેલા રહેણાંક ક્વાર્ટર નં.4માં ચોરીની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં ઉના સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરીનો વર્ષોથી સંગ્રહિત સરકારી રેકોર્ડ રાખવામાં આવ્યો હતો. અજાણ્યા શખ્સોએ ક્વાર્ટરમાં પ્રવેશ કરી સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરીના 4610 દસ્તાવેજી વોલ્યુમ, 133 પતરાની પેટીઓ તથા અન્ય દસ્તાવેજી સામગ્રી ચોરી કરી લઈ ગયાની ફરિયાદ ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવવામાં આવી છે.
ફરિયાદી સૌરવભાઈ જગદિશભાઈ ચૌહાણ, ઉંમર 27 વર્ષ, ઉના મામલતદાર કચેરી ખાતે સબ-રજીસ્ટ્રાર તરીકે ફરજ બજાવે છે. ફરિયાદ મુજબ એપ્રિલ 2026થી ઉના સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરીનો કાયમી રેકોર્ડ સિંચાઈ વિભાગના કચેરી પરિસરમાં આવેલા રહેણાંક ક્વાર્ટર નં.4માં રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સ્થળે સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરી ઉપરાંત મામલતદાર કચેરી અને સિંચાઈ વિભાગનો રેકોર્ડ તથા અન્ય સામગ્રી પણ સંગ્રહિત હતી. સમગ્ર સ્થળે સિંચાઈ વિભાગના કર્મચારીઓ પણ ફરજ પર રહેતા હતા.
14 સપ્ટેમ્બરે ચોરીની જાણ થઈ
ફરિયાદ મુજબ તા.14 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ સાંજે આશરે 4:50 વાગ્યે ઉના મામલતદાર કચેરીના મહેકમ દ્વારા સબ-રજીસ્ટ્રારને ક્વાર્ટર નં.4માં ચોરી થયાની મૌખિક જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેઓ કચેરીના કર્મચારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.
સ્થળ પર તપાસ કરતાં રેકોર્ડ સંગ્રહ કરવાની જગ્યાએ તોડફોડ અને અનધિકૃત પ્રવેશ થયેલો જોવા મળ્યો હતો. ઘટનાની ફોટોગ્રાફી અને વીડિયોગ્રાફી મોબાઇલમાં કરવામાં આવી હતી. આસપાસ ચોરી થયેલી કેટલીક સામગ્રી પડેલી મળી આવતા તેની આકરણી કરી ફરીથી ક્વાર્ટરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવી હતી અને દરવાજ પર નવું તાળું મારવામાં આવ્યું હતું.
આ ઘટનાની જાણ પોલીસ હેલ્પલાઇન 112 પર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસ સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. ફરિયાદી દ્વારા તે જ દિવસે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત અરજી પણ આપવામાં આવી હતી.
4625માંથી 4610 વોલ્યુમ ગાયબ
ચોરી બાદ સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરીના રેકોર્ડની ચકાસણી કરવામાં આવતા કુલ 4625 વોલ્યુમમાંથી 4610 વોલ્યુમ ચોરી થયેલા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત કુલ 300 પતરાની પેટીઓમાંથી 133 પેટીઓ પણ ગાયબ હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. સરકારી ભાવ પ્રમાણે એક પેટીની કિંમત રૂ.250 ગણવામાં આવતા 133 પેટીની કુલ કિંમત રૂ.33,250 થાય છે.
મહત્વની બાબત: રેકોર્ડ ડિજિટલ સ્વરૂપે પણ ઉપલબ્ધ
ફરિયાદમાં એક મહત્વની બાબતનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ચોરી થયેલો દસ્તાવેજી રેકોર્ડ ગુજરાત સરકારના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ GARVI 2.0 પર તેમજ ઉના સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરી ખાતે ભૌતિક રેકોર્ડ/ડીવીડી સ્વરૂપે સંગ્રહિત અને ઉપલબ્ધ હોવાનું જણાવાયું છે.
અજાણ્યા શખ્સો સામે ફરિયાદ
ફરિયાદ મુજબ તા.14 સપ્ટેમ્બરે સાંજે 4:50 વાગ્યા પહેલાં કોઈપણ સમયે અજાણ્યા શખ્સોએ ક્વાર્ટર નં.4માં પ્રવેશ કરી સરકારી દસ્તાવેજી રેકોર્ડ અને પતરાની પેટીઓ ચોરી કરી હતી. ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ઘટનામાં સંડોવાયેલા શખ્સોના ફોટા સિંચાઈ વિભાગના કર્મચારી ચંદ્રેશભાઈના મોબાઇલ ફોનમાં હોવાનું જણાવાયું છે અને તેઓ ફોટાના આધારે શખ્સોને ઓળખી શકે તેવી શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 305(e), 331(3) અને 331(4) હેઠળ અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.