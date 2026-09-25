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પાટણના જાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરે સાડા ચાર સદી જૂની કરવઠું ભવાઈની પરંપરા, ભાદરવી પૂનમે થશે રાવણ વધ

પાટણ નજીકના જાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરે છેલ્લા સાડા ચાર સૈકાથી ચાલી આવતી કરવઠું ભવાઈ પરંપરા અંતર્ગત ભાદરવી પૂનમે બપોરે 12 વાગ્યે રાવણ વધ કરવામાં આવશે.

પાટણના જાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરે સાડા ચાર સદી જૂની કરવઠું ભવાઈની પરંપરા
પાટણના જાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરે સાડા ચાર સદી જૂની કરવઠું ભવાઈની પરંપરા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 8:00 PM IST

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પાટણ: જાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરે ભાદરવી પૂનમના દિવસે એક અનોખી અને ઐતિહાસિક પરંપરા જોવા મળશે. છેલ્લા સાડા ચાર સૈકાથી ચાલી આવતી કરવઠું ભવાઈ પરંપરા અંતર્ગત આવતીકાલે પૂનમના રોજ બપોરે 12 વાગ્યે રાવણનો વધ કરવામાં આવશે.

આ પ્રસંગને લઈને આજે પાટણ શહેરમાંથી જાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી. ઢોલ-નગારા અને ગીત-સંગીતના તાલે નીકળેલી આ શોભાયાત્રામાં જાળેશ્વર મહાદેવના દાગીનાને પણ પરંપરાગત રીતે સુરક્ષિત રીતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પાટણની ધરતી માત્ર ઐતિહાસિક નગરી જ નહીં, પરંતુ કલા, સંસ્કૃતિ અને લોકપરંપરાઓની પણ આગવી ઓળખ ધરાવે છે.

ઐતિહાસિક પરંપરા (Etv Bharat Gujarat)

એક સમય એવો હતો કે જ્યારે મનોરંજન અને સમાજમાં સંદેશ પહોંચાડવા માટે ટીવી કે સોશિયલ મીડિયા જેવા માધ્યમો નહોતા, ત્યારે ભવાઈ જેવા લોકનાટ્યના માધ્યમથી સામાજિક ચેતના અને સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવતા હતા.

ઉત્તર ગુજરાતમાં લોક ઉપયોગી ભવાઈના પ્રણેતા તરીકે જાણીતા ઊંઝાના અસાઈત ઠાકરની પરંપરા આજે પણ અહીં જીવંત જોવા મળે છે. પાટણના ઔદિચ્ય સહસ્ત્ર બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા વર્ષોથી આ પરંપરા જાળવી રાખવામાં આવી છે.

ભાદરવી પૂનમે થશે રાવણ વધ (Etv Bharat Gujarat)

આજે અનંત ચૌદસના દિવસે પાટણના જૂના ગંજ બજાર વિસ્તારમાં આવેલા કૃષ્ણ સિનેમા પાસેથી શોભાયાત્રા નીકળી હતી. શોભાયાત્રાના દાગીના પાટણ કલેક્ટર કચેરીની તિજોરી શાખાના સ્ટ્રોંગ રૂમમાંથી લાવવામાં આવ્યા હતા અને પરંપરાગત રીતે બળદગાડા અથવા ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈને જાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી પહોંચાડવામાં આવશે.

આ દાગીનાના રક્ષણની જવાબદારી પરંપરાગત રીતે ઠાકોર અને ભરવાડ સમાજના લોકો નિભાવતા આવ્યા છે.

સાંજ પડતા જાળેશ્વર મહાદેવના મંદિર પરિસરમાં ભવાઈનો પ્રારંભ થશે, જેમાં રંગલો, રંગલી, ઝંડા, કાળકા, હનુમાન, અંગદ સહિતના વિવિધ પાત્રો ભજવવામાં આવશે. ત્યારબાદ રામ અને રાવણ વચ્ચેના યુદ્ધ સાથે ભવાઈ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચશે અને ભાદરવી પૂનમના દિવસે બપોરે બરાબર 12 વાગે રાવણનો વધ થશે.

પાટણ નજીકના પાલડી ગામે આવેલા જાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરે છેલ્લા સાડા ચાર સૈકાથી કરવઠું ભવાઈની પરંપરા ચાલી આવે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં લોક ઉપયોગી ભવાઈના પ્રણેતા તરીકે જાણીતા ઊંઝાના અસાઈત ઠાકરની પરંપરા આજે પણ અહીં જીવંત જોવા મળે છે.

જાળેશ્વર મહાદેવ ખાતે આ પ્રસંગે મેળો પણ ભરાશે અને આખી રાત વિવિધ ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાશે.

પાટણમાં જાળેશ્વર મહાદેવની ભાદરવી પૂનમની ભવાઈ ઉપરાંત ઘીમટા વિસ્તારની ચૈત્રી ભવાઈ અને સાગોટા શેરીના દરજી સમાજની 148 વર્ષ જૂની ભવાઈ જેવી લોકપરંપરાઓ પણ આજે જીવંત છે. અર્થાત્ આધુનિક મનોરંજનના યુગમાં પણ પાટણ પોતાની સદીઓ જૂની લોકકલા અને સંસ્કૃતિને જીવંત રાખી રહ્યું છે.

પૂનમના દિવસે રાવણના વધ સાથે આ મેળો પૂર્ણ થશે.

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TAGGED:

PATAN JALESHWAR MAHADEV
NORTH GUJARAT BHAVAI TRADITION
પાટણમાં 450 વર્ષ જૂની ભવાઈ
ભાદરવી પૂનમે થશે રાવણ વધ
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