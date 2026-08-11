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ગાંધીનગર: 7 મહિનામાં અન્ય રાજ્યના 4300થી વધુ વાહન ચાલકોએ ટ્રાફિક નિયમ તોડ્યા, લાખો રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો

ગાંધીનગરમાં છેલ્લા 7 મહિનામાં જ અન્ય રાજ્યના 4300થી વધુ વાહનચાલકોએ ટ્રાફિકના નિયમ તોડતા લાખો રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

ગાંધીનગરમાં 7 મહિનામાં અન્ય રાજ્યના 4300થી વધુ વાહન ચાલકોએ ટ્રાફિક નિયમ તોડ્યા
ગાંધીનગરમાં 7 મહિનામાં અન્ય રાજ્યના 4300થી વધુ વાહન ચાલકોએ ટ્રાફિક નિયમ તોડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 11:39 AM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં ટ્રાફિક નિયમોના ભંગને લઇને પોલીસનું કડક વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. 'વન નેશન વન ટેક્સ' (ટ્રાફિક મેમો સિસ્ટમ) અંતર્ગત ગાંધીનગરમાં છેલ્લા 7 મહિનામાં જ અન્ય રાજ્યના 4300થી વધુ વાહનચાલકોએ ટ્રાફિકના નિયમ તોડતા લાખો રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

ગાંધીનગરમાં ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ પોલીસની કાર્યવાહી

રાજ્યમાં ટ્રાફિક નિયમનો ભંગ કરનાર વાહનચાલકો સામે કંટ્રોલરૂમ ઉપરથી સીધી નજર રાખવામાં આવે છે. શહેરના રસ્તા ઉપર ઉભા રહેલા ટ્રાફિક પોલીસના નિર્દેશને ઘણી વખત વાહન ચાલકો જોતા હોતા નથી અને તેનું વાહન પુરપાટ ઝડપે હંકારે મુકતા હોય છે. આવા કિસ્સામાં કંટ્રોલરૂમમાં બેઠેલા પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા ટ્રાફિક નિયમનો ભંગ કરનાર વાહનચાલકોને મેમો આપવામાં આવતી હોય છે. રાજ્યના તમામ જિલ્લામાં કંટ્રોલરૂમ મારફતે મેમા મોકલવામાં આવતા હોય છે. રાજ્યના વાહન ચાલકોને તો મેમા આપવામાં આવે છે પરંતુ અન્ય રાજ્યના વાહન ચાલકોને પણ મેમાં આપવામાં આવે છે. ગાંધીનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 7 મહિનામાં અન્ય રાજ્યના 4300 વાહનચાલકોએ નિયમનો ભંગ કરતા મહેમાન ફટકારવામાં આવ્યો છે.

7 મહિનામાં અન્ય રાજ્યના 4300થી વધુ વાહન ચાલકોએ ટ્રાફિક નિયમ તોડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

દેશમાં વન નેશન વન ટેક્સ સૂત્રને સાર્થક કરવામાં આવ્યું છે, વાહન ચાલક કોઈપણ રાજ્યમાં જઈને ટ્રાફિક નિયમનો ભંગ કરે તો સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવતો મેમો તેના ઘર સુધી પહોંચી જાય છે. આશરે ત્રણ વર્ષ પહેલા ગાંધીનગરથી વન નેશન વન ટેક્સનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ગાંધીનગર જિલ્લામાં કંટ્રોલ રૂમમાં બેઠેલી પોલીસ દ્વારા નિયમનો ભંગ કરતા વાહન ચાલકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. અન્ય રાજ્યના લોકોને પણ નિયંત્રણ કરે તો છેલ્લે મેમો મળી જાય છે. અગાઉના કિસ્સામાં આ પ્રકારનો મેમો આપ્યા બાદ પણ અન્ય રાજ્યના વાહન ચાલકો ભરપાઈ ના કરે તો મેમો પેન્ડિંગ રહેતો હતો.

ટ્રાફિક નિયમોનો ભંગ કરનારાઓને લાખો રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો
ટ્રાફિક નિયમોનો ભંગ કરનારાઓને લાખો રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો (ETV Bharat Gujarat)

ગાંધીનગર એસપી ઓફિસ ખાતે આવેલા નેત્રમના PSI હિના પટેલે જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં વર્ષ 2026ના છેલ્લા 7 મહિનામાં અન્ય રાજ્યના 4304 વાહન ચાલકોએ નિયમનો ભંગ કર્યો છે. 6865200 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે જેમાંથી માત્ર 1292 વાહનચાલકોએ દંડની ભરપાઈ કરી છે, જ્યારે 3011 વાહન ચાલકોએ હજુ પણ દંડ ભર્યો નથી. હજુ પણ 52.71 લાખ રૂપિયા દંડ ભરપાઈ કરવાનો બાકી છે. આ વાહન ચાલકોનો કેસ હવે કોર્ટમાં જશે અને તે વાહનચાલકોને કોર્ટમાં જઈને મેમો ભરપાઈ કરવો પડશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઓનલાઇન મેમો મળ્યા બાદ ત્રણ મહિનાની અંદર તેને ભરપાઈ કરવામાં ના આવે તો તે મેમો ઓટોમેટિકલી કોર્ટમાં ચાલ્યો જાય છે અને કોર્ટની અંદર મેમો ભરવો પડતો હોય છે.

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