જન્માષ્ટમી: નોમના પતરાળી શાક માટે કાલુપુર શાક માર્કેટમાં ભારે માંગ, 42 જાતના શાકથી તૈયાર થાય છે પ્રસાદ
પરંપરાગત 32 જાતના શાકને બદલે અમદાવાદમાં 40થી 42 જાતના દેશી શાકભાજી અને લીલી ભાજીથી પતરાળીનું વિશેષ શાક તૈયાર કરાય છે.
Published : September 5, 2026 at 4:09 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ : જન્માષ્ટમી અને નંદ મહોત્સવની ઉજવણી બાદ આવતા શ્રાવણ વદ નોમના દિવસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિશેષ નૈવેદ્ય ધરાવવાની પરંપરા છે. આ દિવસે અમદાવાદના શાક માર્કેટમાં પણ એક અલગ જ દૃશ્ય જોવા મળે છે. સામાન્ય દિવસોમાં અલગ-અલગ લારીઓ પર અલગ-અલગ શાકભાજી જોવા મળે છે, પરંતુ નોમના દિવસની આસપાસ બજારમાં અનેક પ્રકારના શાક એકસાથે જોવા મળે છે.
પરંપરા મુજબ પતરાળીના શાકમાં અનેક પ્રકારના દેશી શાકભાજી અને લીલી ભાજીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે 32 જાતના શાકભાજીનો ઉલ્લેખ થાય છે, પરંતુ અમદાવાદમાં કેટલાક પરિવારો અને વેપારીઓ દ્વારા 40થી 42 જાતના શાકભાજીનો ઉપયોગ કરીને આ વિશેષ શાક તૈયાર કરવામાં આવે છે.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને નોમના દિવસે આ શાકનો નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. આ જ પરંપરાને આગળ વધારતા અમદાવાદના કાલુપુર શાક માર્કેટમાં પણ વેપારીઓ ખાસ તૈયારીઓ કરે છે.
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં કાલુપુર શાક માર્કેટના વેપારી મનીષ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લા આશરે 10 વર્ષથી મકરબા ગામમાં દિનુભાઈ પટેલના પરિવાર માટે દર વર્ષે નોમ નિમિત્તે પતરાળીનું શાક તૈયાર કરીને મોકલે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પરંપરાગત રીતે પતરાળીના શાકમાં 32 જાતના શાકભાજીનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેઓ 40થી 42 જાતના શાકભાજીનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલીક વસ્તુઓ બહારથી પણ મંગાવવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને આ પ્રસાદ માટે પતરાળી તૈયાર કરવામાં આવે છે.
વર્ષોથી એવી પરંપરા ચાલી આવે છે કે ભગવાનને 32 જાતના શાકભાજીથી તૈયાર કરેલું પતરાળીનું શાક અર્પણ કરવામાં આવે છે. આ જ પરંપરા મુજબ લોકો પોતાના પરિવાર માટે પણ આ શાક મંગાવે છે અને ભગવાનને પ્રસાદ તરીકે અર્પણ કરે છે.
કંટોલાથી લઈને ગલકા-તુરિયા સુધી... પતરાળીમાં શું શું આવે છે?
મનીષ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, પતરાળીના શાકમાં કંટોલા, તુરિયા, ગલકા, કારેલા, ચોળી, ગવાર, કંકોડા, ફુલાવર અને કોબીજ જેવા શાકભાજીનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારની લીલી ભાજી પણ પતરાળીના શાકમાં મહત્વની હોય છે. તેમાં લૂણીની ભાજી, પાલકની ભાજી સહિતની ભાજીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આમ, એક જ વાનગીમાં અનેક પ્રકારના શાકભાજી અને ભાજીનો સમાવેશ થતો હોવાથી પતરાળીનું શાક સામાન્ય મિક્સ શાક કરતાં અલગ અને વિશેષ બને છે.
32 જાતના શાકની પરંપરા, પણ અહીં 40થી વધુ શાકની તૈયારીઓ
પતરાળીનું શાક માત્ર સ્વાદ માટે નહીં પરંતુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના નૈવેદ્ય સાથે જોડાયેલી પરંપરાને કારણે વિશેષ માનવામાં આવે છે. પરંપરાગત રીતે તેમાં 32 જાતના શાકભાજીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.
જોકે, અમદાવાદના વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ ગ્રાહકોની પસંદગી અને ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે આ સંખ્યા વધીને 40થી 42 જાત સુધી પહોંચી શકે છે. ફુલાવર, કોબીજ, રીંગણ, તુવેર, વટાણા, કંકોડા, દૂધી, સૂરણ, રતાળું, મૂળા, ગાજર, બીટ, શક્કરિયાં, પરવળ, ગલકા, કારેલા, ગવાર, ચોળી, કાચા કેળા સહિત અનેક શાકભાજી તેમાં સામેલ થાય છે.
'નોમ માટે શાક લેવા સાંજે ભીડ વધે છે' - મહેશભાઈ
વેપારી મહેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે પતરાળીમાં ફુલાવર, કોબીજ, રીંગણ, તુવેર, વટાણા, કંકોડા, દૂધી, સૂરણ, રતાળું, મૂળા, ગાજર, બીટ, શક્કરિયાં, પરવળ, ગલકા, કારેલા, ગવાર, ચોળી, કાચા કેળા સહિતના શાકભાજીનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે લીલી ભાજી અંગે જણાવ્યું હતું કે પાલક, સુવાની ભાજી, મેથીની ભાજી, કાંદળિયાની ભાજી અને લૂણીની ભાજી જેવી અનેક ભાજી પણ પતરાળીમાં સામેલ કરવામાં આવે છે.
સવારે શાંત, સાંજે બજારમાં ગરાકી વધે
મહેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે સાંજના સમયે ગરાકી વધવા લાગે છે અને શાકભાજી લેવા માટે લોકોની ભીડ જોવા મળે છે. દિવસ દરમિયાન બજારમાં સ્થિતિ સામાન્ય હોય છે, પરંતુ નોમના દિવસે ભગવાનને નૈવેદ્ય ધરાવવાનો સમય નજીક આવતા સાંજે શાકભાજીની ખરીદી માટે લોકોની અવરજવર અને ગરાકી વધે છે.
100 કિલોથી વધુ પતરાળી, પછી પ્રસાદ બની પહોંચે છે જરૂરિયાતમંદો સુધી
અમદાવાદમાં પતરાળીનું શાક માત્ર પરિવાર પૂરતું જ સીમિત નથી. શહેરમાં કેટલાક પરિવારો મોટી માત્રામાં પતરાળીનું શાક તૈયાર કરાવી ભગવાનને અર્પણ કરે છે અને ત્યારબાદ તેને પ્રસાદ તરીકે અન્ય લોકો સુધી પહોંચાડે છે.
આ પરંપરામાં બોડકદેવ વિસ્તારમાં પણ 100 કિલોથી વધુ પતરાળીનું શાક તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ શાક પ્રસાદરૂપે નજીકના સ્લમ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.
આ રીતે એક તરફ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને નૈવેદ્ય ધરાવવાની ભક્તિપૂર્ણ પરંપરા જળવાય છે, તો બીજી તરફ પ્રસાદ અન્ય લોકો સુધી પહોંચાડીને તેને વહેંચવાની ભાવના પણ જોવા મળે છે.
ભગવાનના નૈવેદ્યથી લઈને પ્રસાદ સુધી... 'પતરાળી'માં ભક્તિનો સ્વાદ
નોમના દિવસે બનતું પતરાળીનું શાક માત્ર અનેક શાકભાજીનું મિશ્રણ નથી. તેની સાથે જોડાયેલી છે વર્ષોથી ચાલતી ધાર્મિક પરંપરા અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યેની ભક્તિ.
અમદાવાદના કાલુપુર શાક માર્કેટમાં નોમ નજીક આવતાં અલગ-અલગ શાકભાજીની વધતી માંગ, 32થી 42 જાતના શાકની તૈયારીઓ અને મોટી માત્રામાં બનતું પતરાળીનું શાક - આ બધું શહેરની જીવંત લોકપરંપરાની ઝલક આપે છે.
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