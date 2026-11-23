42 લેઉવા પાટીદાર સમાજનો સેવાયજ્ઞ, દીકરીઓને પાંચ લાખથી વધુનું કરિયાવર અને 22 કરોડનું વીમા કવચ
પાટણના સંડેર સ્થિત ઉમા ખોડલ સંકુલ ખાતે 42 લેઉવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા દ્વિતીય રાત્રિ સમૂહ લગ્નોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં 74 નવદંપતીઓ લગ્નગ્રંથિથી જોડાયાં.
Published : November 23, 2026 at 1:05 PM IST
પાટણ: પાટણના સંડેર સ્થિત ઉમા ખોડલ સંકુલ ખાતે 42 લેઉવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા દ્વિતીય રાત્રિ સમૂહ લગ્નોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં 74 નવદંપતીઓ લગ્નગ્રંથિથી જોડાયાં હતા. 23 લાખ ચોરસ ફૂટના વિશાળ મેદાનમાં ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિની થીમ સાથે યોજાયેલા આ ભવ્ય આયોજનમાં દરેક દીકરીને પાંચ લાખ રૂપિયાથી વધુનું કરિયાવર અને નવદંપતીઓને કૂલ 22 કરોડ રૂપિયાનું વીમા કવચ આપવામાં આવ્યું હતું.
સમાજમાં થતા બિનજરૂરી ખર્ચને તિલાંજલી
સમાજમાં લગ્ન પ્રસંગો પાછળ થતા બિનજરૂરી ખર્ચ અને દેખાદેખીને તિલાંજલી આપી સામાજિક એકતા અને સેવાની ભાવનાને ઉજાગર કરતું આયોજન એટલે સમૂહ લગ્નોત્સવ. સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં 42 લેઉવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા રાત્રી સમૂહ લગ્ન અન્ય સમાજો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બન્યો હતો. પાટણ નજીક સંડેર ગામે ઉમાખોડલ સંકુલ ખાતે 22 નવેમ્બરના રોજ 74 નવદંપતી પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા. 24 લાખ ચોરસ ફૂટના વિશાળ મેદાનમાં ગ્રામ્ય થીમ આધારિત ભવ્ય આયોજન સાથે દરેક દીકરીને પાંચ લાખથી વધુની કરિયાવરની ભેટો આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહેમાનોએ પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં સમૂહ લગ્નના વિચારધારાને કારણે મધ્યમ કે ગરીબ વર્ગના પરિવારોને સામાજિક માન-સન્માન મળે છે.
સમૂહ લગ્નોત્સવને યાદગાર બનાવવા માટે આયોજકો દ્વારા અનેક વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. લગ્નના દિવસે તમામ 74 કન્યાઓ દ્વારા સૌ પ્રથમ ગાયનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. નવદંપતીઓને લગ્ન નોંધણી સહિત વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ સ્થળ પર જ મળી રહે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી. વડીલો અને સિનિયર સિટીઝન માટે ઇ-રિક્ષા તથા વ્હીલચેરની સુવિધા રાખવામાં આવી હતી.
મહેમાનોના આવાગમન માટે અલગ અલગ ગામોમાં 35થી વધુ લક્ઝરી બસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર આયોજનને સફળ બનાવવા 400 સ્વયંસેવકોની ટીમ કાર્યરત રહી હતી જેના કારણે ભીડભાડ, ટ્રાફિક સહિતની અવ્યવસ્થા ના સર્જાય.
આ સાથે જ આરોગ્ય, ફાયર અને ટેકનિકલ ટીમો પણ તૈનાત રહી હતી. આ સમૂહ લગ્નમાં પિતાની છત્રછાયા ગુમાવનાર દીકરા-દીકરીઓની સાથે ઉદ્યોગપતિ પરિવારોના સંતાનો પણ લગ્નગ્રંથીથી જોડાયા હતા. સમારોહમાં જયેશ રાદડિયા, મહેશ સવાણી અને અનાર પટેલ સહિતના મહાનુભવા ઉપસ્થિત રહી પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યા હતા. સમાજના સહકાર અને સેવાભાવથી યોજાનારો આ સમૂહ લગ્નોત્સવ અન્ય સમાજો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બન્યો હતો.
આ પણ વાંચો: