સુરેન્દ્રનગરના અકાળા ગામે માદક પદાર્થનો વેપલો, 1500 ગ્રામ પોષડોડાના જથ્થા સાથે શખ્સ ઝડપાયો
Published : April 13, 2026 at 7:08 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકામાં ગેરકાયદે અફીણના ડોડા એટલે કે,પોષડોડાના જથ્થા સાથે રાજકોટની ANTFની ટીમે ઝડપી પાડ્યો છે. ટીમને બાતમી મળી હતી કે, ચોટીલા તાલુકાના અકાળા ગામે અકાળા-ઝુપડા રોડ પર આવેલા એક મકાનમાં ગેરકાયદે માદક પદાર્થ અફીણના ડોડાનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, તેના આધારે ANTFની ટીમે દરોડો પાડ્યો હતો.
દરોડા દરમિયાન ANTFની ટીમે અકાળા ગામના રહેવાશી 41 વર્ષીય આરોપી ભરત કડવાભાઈ ઘોડકીયાને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેમની પાસેથી 1500 ગ્રામ પોષડોડાનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે, જેની કિંમત 22,500 આંકવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત એક ડિજિટલ વજનકાંટો મળીને કુલ 23 હજારનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
આરોપી સામે NDPS એક્ટની કલમ 8(C) 15(B) મુદજ ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, પોલીસ અધિક્ષક લોકેશ યાદવની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આ કામગીરી ANTFના પીઆઈ જે.જે. ચૌહાણ, રાજકોટ ઝોન તથા તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.